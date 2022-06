Brunswick Exploration annonce un placement privé sans courtier pour un montant de 750 000 $

English French

MONTRÉAL, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration inc. («Brunswick» ou la «société») (TSX-V: BRW) est heureuse d’annoncer un placement privé sans courtier d'un montant de 700 000 $, consistant en 4 000 000 unités de la société (chacune, une «unité») au prix de 0,175 $ l'unité (le «placement privé»).

Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la société (chacune, une «action ordinaire») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la société (chaque bon de souscription entier, un «bon de souscription»). Chaque bon de souscription donnera le droit à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,23 $ pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement privé.

Le produit net du placement privé sera utilisé pour l'exploration des propriétés de la société ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.

La société prévoit compléter le placement privé vers le 11 juillet 2022 ou à toute autre date qu’elle déterminera. Le placement privé est conditionnel à l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres à émettre dans le cadre du placement privé feront l’objet d’une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du placement privé, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la United States Securities Act, telle qu’amendée (la «Loi américaine sur les valeurs mobilières») ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis à moins d'être enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou qu'une exemption à cet enregistrement soit disponible.

À propos de Brunswick

Brunswick est une société d'exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l’étain, le nickel et le cuivre. La société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’est du Canada.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des «renseignements prospectifs» au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans les renseignements prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent notamment: les délais ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements des marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; et les risques décrits dans les documents publiés par la société déposés sur SEDAR au: www.sedar.com. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces renseignements, lesquels s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que les événements décrits se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.