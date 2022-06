Technologies D-BOX et MILA annoncent un partenariat visant l’utilisation de l’intelligence artificielle en haptique

English French

MONTRÉAL, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial en matière de divertissement haptique et immersif, et Mila, le plus grand institut de recherche en apprentissage profond au monde, annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique visant l’utilisation de l’IA (intelligence artificielle) en haptique et l’augmentation de la productivité de l’entreprise. Plus concrètement, cette entente vise à mettre en place des outils d’encodage automatique tirant profit de l’apprentissage machine, afin de détecter des événements où mouvement, texture et vibration pourraient être intégrés dans le contenu audio et vidéo pour créer des expériences plus immersives en utilisant l'haptique.



Aujourd’hui, la technologie haptique nécessite l’encodage systématique du contenu audio et vidéo afin de pouvoir bénéficier de l’expérience immersive dans un siège ou fauteuil. La stratégie de divertissement à domicile nécessite de plus en plus de contenus (films, séries télé, etc.) qui sont en grande partie encodés manuellement et peuvent nécessiter de nombreuses heures de travail. Le développement d’outils permettant l’automatisation de cette tâche apportera une efficacité additionnelle à D-BOX et permettra ainsi d’augmenter le nombre de films ou séries télé encodés chaque année. Notre percée dans le divertissement à domicile se poursuit, et l’utilisation de l’intelligence artificielle devrait nous permettre d’enrichir plus rapidement notre catalogue avec de nouveaux types de contenu tel que de la musique ou même de la relaxation.

« Avec ce partenariat, Mila contribuera de manière importante au développement de l’apprentissage profond de la technologie haptique développée par D-BOX. Une technologie touchant particulièrement le secteur du divertissement, qui cherche constamment à se renouveler afin de fidéliser de nouveaux adeptes, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « L’accès aux chercheurs de haut niveau et au réseau de partenaires de Mila permettra à D-BOX d’accélérer considérablement l’automatisation de l’encodage haptique pour tout contenu audio et vidéo. »

« La jonction entre l’intelligence artificielle et la technologie haptique comprend une multitude de cas d’applications prometteuses », déclare Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Ce partenariat avec D-BOX permettra à Mila de travailler sur de nombreux projets novateurs dans le domaine du divertissement. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

À PROPOS DE MILA

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio, MILA est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd’hui près de 900 chercheurs et chercheuses spécialisés en apprentissage automatique. Basé à Montréal, MILA a pour mission d’être un pôle mondial d’avancées scientifiques qui inspire l’innovation et l’essor de l’ia au bénéfice de tous. MILA est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l’apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d’objets et des modèles générateurs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.