NextBillion.ai en GeoJunxion lanceren 's werelds eerste milieuzone gerichte plannings- en routeringsoplossing

Capelle aan den IJssel, Nederland, 21 juni 2022 – Locatie- en kaarttechnologie heeft steeds en zal ook in de nabije toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het oplossen van de grootste klimaatuitdagingen waar we vandaag de dag mee worden geconfronteerd. Het aanpakken van klimaatverandering in relatie tot vervoer, of het nu mensen, goederen of grondstoffen zijn, vereist innovatieve locatiegerichte oplossingen.

De samenwerking tussen NextBillion.ai, een toonaangevend platform voor ruimtelijke gegevens + AI Platform en GeoJunxion (GOJXN.AS), de toonaangevende dataprovider voor milieuzones en gebieden met verkeersrestricties, is daar het bewijs van. Deze samenwerking helpt om de effectiviteit van milieuzones te verbeteren, en draagt bij aan een hogere leefbaarheid en een betere luchtkwaliteit.

Eerste routeringsplatform ontworpen voor milieuzones

Momenteel betalen bezorgbedrijven honderdduizenden euro's per jaar aan boetes en vergoedingen voor het leveren van goederen in, of het rijden met, niet conforme voertuigen door de milieuzones.

Met deze samenwerking zullen de twee locatietechnologiebedrijven het eerste logistieke optimalisatie- en routeringsplatform leveren dat is afgestemd op de Europese lage emissie- en milieuzones.

Logistieke softwareontwikkelaars krijgen toegang tot de eerste in zijn soort planning, routerings- en optimalisatie- oplossing die rekening houdt met de regels en voorschriften die gelden voor milieuzones in heel Europa.

Met de NextBillion.ai + GeoJunxion-oplossing worden leveringen binnen een milieuzone alleen toegewezen aan voertuigen met de juiste Euro-norm voor emissies. Voertuigen die niet voldoen worden om deze zones heen gerouteerd om boetes te voorkomen.

De pijnpunten van de logistieke en bezorgindustrie verlichten

Voor deze milieuzone gerichte planning, routering- en optimalisatie oplossing, biedt NextBillion.ai zowel de optimizer, om bestellingen toe te wijzen aan voertuigen die voldoen aan de Euro-norm, als de Road Editor-tool, om te voorkomen dat voertuigen die niet aan de norm voldoen een milieuzone binnenrijden.

Met deze kaartoplossing blijft NextBillion.ai zijn mogelijkheden uitbreiden en tegemoetkomen aan de unieke behoeften van de logistiek- en bezorgindustrie.

Het mapping-, routing- en optimalisatieplatform kan efficiënt:

Aangepaste geocodes genereren om de exacte bezorglocatie te bepalen

Tijdelijke of permanente weg-/gebiedsbeperkingen opnemen waar leveringen niet kunnen plaatsvinden

Gebruik maken van historische snelheidsprofielen in matrices voor grote afstanden

Zorgen voor real-time verkeersbewuste ETA's die chauffeurs, en klanten op de hoogte houden van de precieze levertijden

Zorgen voor betrouwbare en schaalbare vrachtwagenroutering

De navigatie-SDK en app van NextBillion.ai gebruiken deze aangepaste functies om chauffeurs navigatie te bieden.

“Als jong bedrijf in de geospatial business zijn we enthousiast over de samenwerking met GeoJunxion, dat al bijna vier decennia actief is in de kaartindustrie. We kijken ernaar uit om duurzamere en groenere kaartoplossingen te ontwikkelen, mogelijk gemaakt door hun locatiebewuste datalagen en custom-made locatie intelligentie”, zegt Ajay Bulusu, medeoprichter van NextBillion.ai

Duurzame toepassingen bouwen voor een betere wereld

De milieuzone gerichte plannings- en routeringsoplossing is de nieuwste toevoeging aan GeoJunxion's uitgebreide portfolio van milieubewuste oplossingen.

De API van GeoJunxion is de drijvende kracht achter deze oplossing. De API bevat up-to-date polygonen van milieuzones, naast een rijke set aan attributen.

Voor dit project gebruikt GeoJunxion de reeds beschikbare database met lage-emissie en milieuzones, inclusief een reeks van zeer uitgebreide attributen. De dataset bevat informatie over zones in steden met:

Low Emission Zones (LEZ)

Ultra-Low Emission Zones (ULEZ)

Clean Air Zones (CAZ)

Limited Traffic Zones (ZTL)

Zero Emission Zones (ZEZ)

Congestiezones

Milieuzones

De regels, kosten, boetes en beperkingen in zones en steden variëren enorm van land tot land. De database van GeoJunxion omvat momenteel 2500+ zones over de hele wereld, waarbij in Europa regelmatig nieuwe zones worden geopend.

Ivo Vleeschouwers, CEO/CFO van GeoJunxion: “Reizen wordt tegenwoordig, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, voortdurend beïnvloed door een steeds groter aantal milieuzones. Deze proof-of-concept met NextBillion.ai toont de waarde aan van het implementeren dit type zones in navigatie- en optimalisatietechnologie voor de logistieke en bezorgindustrie. Door het NextBillion.ai-platform te combineren met milieuzones en gebieden met verkeersrestricties, creëren we het eerste logistieke optimalisatie- en routeringsplatform afgestemd de Europese lage-emissiezones.”

Optimalisatie van kosten en emissies

Door deze samenwerking kunnen de klanten van NextBillion.ai en GeoJunxion efficiënt routes plannen in gebieden met milieuzones. Dit is een mogelijkheid die bestaande aanbieders momenteel niet ondersteunen/aanbieden.

De oplossing helpt bedrijven om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de nauwkeurigheid van de verwachte levertijden te verbeteren.

Nextbillion.ai en GeoJunxion nodigen geïnteresseerde partijen uit om een demo van de oplossing te bekijken op Home Delivery World dat plaatsvindt in Amsterdam op 22 en 23 juni. Meer informatie: https://www.rai.nl/en/calendar/home-delivery/

Over GeoJunxion

GeoJunxion is the crossroads where fundamental, location-aware content connects with superior, customised intelligence and highly focused innovations to empower exceptional experiences. With an emphasis on safety and sustainability, we are constantly expanding our portfolio to meet the demands of a diverse and fast-evolving market. Building on decades of experience in mapping, the company focuses on high value, dynamic content and building environmentally conscious applications, which enrich safety in everyday life. With location-aware content at our core, we know where our strengths lie and have the know-how and technology needed to offer unrivalled, intelligent products and services. GeoJunxion NV is listed on the regulated market of Euronext Amsterdam, under the symbol GOJXN.AS.

Over NextBillion.ai

NextBillion.ai is a spatial data platform that helps enterprises manage location data and adopt an AI-first approach at scale for every use case and geography. The company enables enterprises to tackle highly complex location problems with the help of tailored location and navigation technology solutions. NextBillion.ai offers location tools and APIs to enterprises such as last-mile delivery, telematics, logistics, transport, food delivery, automotive, and ride-hailing/ride-sharing.

