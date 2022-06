American Humane zeichnet Dr. Jon Paul Rodríguez, Vorsitzender der IUCN Species Survival Commission, mit dem Wolfgang Kiessling International Prize for Species Conservation aus

German Spanish

WASHINGTON, June 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Humane, die erste nationale Tierschutzorganisation des Landes und der weltweit größte Zertifizierer von Tierschutzpraktiken, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Jon Paul Rodríguez, Vorsitzender der IUCN Species Survival Commission, der Empfänger des ersten Wolfgang Kiessling International Prize for Species Conservation ist. Der „Kiessling-Preis“, der zu Ehren von Wolfgang F. Kiessling, Gründer des Loro Parque und weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich des Naturschutzes, ins Leben gerufen wurde, würdigt diejenigen, die signifikante, positive Veränderungen im Bereich der Naturschutzpraxis, -theorie und -forschung erreichen.



„American Humane ist hocherfreut, den Kiessling-Preis ins Leben zu rufen – eine Auszeichnung für diejenigen, die auf dem Gebiet des Naturschutzes führend sind“, so Dr. Robin Ganzert, President und CEO von American Humane. „Der diesjährige Preisträger, Dr. Rodríguez, hat greifbare, nachweisbare Beiträge zur Rettung der großartigen Tiere der Welt geleistet und ist ein tapferer Verfechter guter Zoos und Aquarien, die an vorderster Front daran arbeiten, Arten zu retten, die kurz vor dem endgültigen Verschwinden stehen. Wir fühlen uns geehrt, ihm diese prestigeträchtige Auszeichnung zu verleihen.“

Heute, da die Tiere der Welt mit dem konfrontiert sind, was Wissenschaftler als „sechstes Massensterben“ bezeichnen (mit bis zu einer Million Arten, die absehbar für immer auszusterben drohen), sind außergewöhnliche Anstrengungen zum Schutz der Lebewesen der Erde wichtiger denn je – ebenso wie Wissenschaftler, Forscher und Befürworter, die ihr Leben diesen Bemühungen widmen. Der Kiessling Prize wird jährlich verliehen, um Personen zu würdigen, die Herrn Kiesslings außergewöhnliche Führung, Vision und Engagement für den Naturschutz und die entscheidende Rolle, die Zoos und Aquarien spielen, verkörpern.

Dr. Rodríguez wurde aus einem Pool von Dutzenden von Kandidaten aus 16 Ländern auf fünf Kontinenten ausgewählt, die weltweit Naturschutzprojekte in praktisch allen Aspekten des Naturschutzes leiten – einschließlich Bedrohungsanalyse, Wiederherstellung von Lebensräumen, Genomik, Wiedereinführung von Arten, Technologie und Innovation und gemeinschaftsbasierte Lösungen. Dr. Rodríguez hat einen Bachelor-Abschluss in Biologie von der Universidad Central de Venezuela, einen Doktortitel in Ökologie und Evolutionsbiologie von der Princeton University und ein Zertifikat in Wissenschaft, Technologie und Umweltpolitik von der Woodrow Wilson School of Public and International Affairs der Princeton University. Er ist Vorsitzender der IUCN Species Survival Commission, Professor am Center for Ecology des Venezuelan Institute for Scientific Investigations sowie Gründer, ehemaliges Vorstandsmitglied und President von Provita.

„Es gibt einfach keinen höheren Zweck als den, das wertvollste Gut unserer Welt – das Leben der Tiere – zu schützen und zu bewahren“, so Wolfgang Kiessling, President und Gründer des Loro Parque und der Loro Parque Foundation. „Wir sind Dr. Rodríguez dankbar, dass er sein Leben dem Tierschutz gewidmet hat.“

Das Komitee des Wolfgang Kiessling International Prize wird geleitet von Wolfgang Kiessling, Christoph Kiessling, Cybell Kiessling, Dr. Javier Almunia, Dr. Robin Ganzert und Brad Andrews. Das Komitee prüfte alle Bewerber und wählte schließlich Dr. Rodríguez aus, der den Kiessling Prize und ein Stipendium in Höhe von 80.000 US-Dollar erhielt, um seine Arbeit voranzutreiben und bedeutende Beiträge zur praktischen Anwendung, Forschung und Theorie des Artenschutzes zu leisten. Er wird bei der Kiessling Prize Awards Gala 2022 am Freitag, 24. Juni, in Washington, D. C. (USA) ausgezeichnet.

ÜBER AMERICAN HUMANE

American Humane ist die erste nationale Tierschutzorganisation des Landes und der weltweit größte Zertifizierer für Tierschutz, der jedes Jahr die humane Behandlung von mehr als einer Milliarde Tieren auf der ganzen Welt überwacht. American Humane wurde 1877 gegründet und dient seit 145 Jahren mit dem Motto „First to Serve™“ dem Tierwohl. So steht die Organisation an der Spitze praktisch aller großen Fortschritte in der Humanitätsbewegung. Für weitere Informationen oder um unsere lebensrettende Arbeit zu unterstützen, besuchen Sie bitte www.AmericanHumane.org, folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram, und abonnieren Sie unseren Kanal auf Youtube für die neuesten Nachrichten und Features über die Tiere, mit denen wir unsere Erde teilen.

