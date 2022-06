Rebæl og Royal Unibrew indgår distributionsaftale



Rebæl og Royal Unibrew indgår international distributionsaftale for Rebæl’s high-end og Super Premium håndbrygget lemonade, gastrosaft og cocktails. Distributionsaftalen er cementeret ved, at Royal Unibrew har købt en minoritetsejerandel i Rebæl. Det fælles fokus på kvalitet, håndværk og innovation er endvidere en central grundsten i samarbejdet.

Rebæl sætter en ære i at udvikle de bedste produkter uden at gå på kompromis med kvalitet eller råvarer, uanset om det er til de ypperste Michelin restauranter eller til kantiner. Alle drikkevarer udvikles alene med naturlige råvarer, uden kunstige aromaer og tilsætningsstoffer, og hører derfor til i den absolut højeste ende af markedet.

” Rebæl er et superstærkt brand med nogle meget stærke high-end produkter udviklet af utrolig dygtige personer. Investeringen er en forsættelse af vores strategi om at fokusere på at sælge de produkter som kunderne og forbrugerne efterspørger – også i super-premium segmentet,” udtaler Kasper Ryttersgaard, VP og GM for Royal Unibrew Danmark.

Der vil ikke blive ændret ved Rebæl’s produkter eller koncept, der er udviklet gennem passion for gastronomi og har resulteret i et unikt univers af drikkevarer. Samarbejdet med Royal Unibrew skal sikre en øget distributionskraft under hensyntagen til at udbrede det Rebæl er kendt for, nemlig kvalitet, håndværk og innovation.

”Vi ser Royal Unibrew som den helt rigtige langsigtede partner og garant for at sikre investeringer i virksomheden og brand’et på den lange bane. Vi ser det som en super god mulighed, og vi vil gå til opgaven med ydmyghed, men glæder os til den videre rejse med vores nye partner,” udtaler Emil Døi van Dijk Thorborg, stifter af Rebæl.

Rebæl’s produkter er i dag lanceret i tre lande, og Royal Unibrew’s geografiske fodaftryk forventes at bidrage til en fortsat geografisk ekspansion.

”Vi er imponerede over Royal Unibrew’s mod på at drive udviklingen inden for craft og premium, og vi er sikre på, at vi sammen kan løfte niveauet for, hvor langt vi kan tage drikkevarekategorien,” udtaler Morten Steen Andersen, produktudvikler og medejer.

For yderligere information kontakt:

Emil Døi van Dijk Thorborg, stifter af Rebæl, tlf. +45 40 40 59 51

Kasper Ryttersgaard, VP og GM for Royal Unibrew Danmark, tlf. +45 29 23 04 01

