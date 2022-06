RIBER : Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte et du Conseil de Surveillance du 21 juin 2022

English French





Communiqué



Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte et du Conseil de Surveillance du 21 juin 2022



Bezons, le 21 juin 2022 – 18h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, a réuni ce jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Madame Annie Geoffroy, Présidente du Conseil de Surveillance de la Société.

Approbation des comptes de l’exercice 2021

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021.

Distribution en numéraire mise en paiement le 4 juillet

L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2021 et la distribution d’une somme prélevée sur le compte « prime d’émission » à concurrence de 0,05 euro par action. Cette distribution sera détachée le 30 juin 2022 et mise en paiement le 4 juillet 2022.

Renouvellements de mandats et nomination d'un nouveau membre au Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale a renouvelé les mandats de Mesdames Annie Geoffroy et Christine Monier, et de Messieurs Pierre-Yves Kielwasser et Bernard Raboutet.

L’Assemblée Générale a également nommé Monsieur Jean-Christophe Eloy en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance. Sa riche expérience au sein de l'industrie des semi-conducteurs et sa parfaite connaissance des enjeux de l’entreprise permettront d’enrichir les compétences du Conseil de Surveillance et de renforcer la stratégie de développement de la Société.

Le Conseil de Surveillance compte désormais sept membres, dont deux femmes. La proportion des membres indépendants s’établit à 71 %.

Autres résolutions

Les actionnaires de RIBER ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment :

Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

La rémunération globale annuelle des membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2022 ;

L’autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la Société ;

L’autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société.

Décisions du Conseil de Surveillance

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni, a renouvelé le mandat de Madame Annie Geoffroy en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la Société, et a confirmé le mandat de Monsieur Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a défini la composition de ses comités. Désormais :

Le comité d'audit est composé de Madame Annie Geoffroy, Monsieur Nicolas Grandjean, Monsieur Pierre-Yves Kielwasser et Monsieur Didier Cornardeau qui en assure la présidence.

Le comité des nominations et des rémunérations est composé de Monsieur Bernard Raboutet, Monsieur Jean-Christophe Eloy et Madame Christine Monier qui en assure la présidence.

Le comité RSE est composé de Monsieur Bernard Raboutet, Monsieur Jean-Christophe Eloy et Madame Christine Monier qui en assure la présidence.





Le Conseil de Surveillance a pris acte de l’expiration du mandat des membres du Directoire et a tenu à remercier chacun de ses membres, dont son Président Monsieur Philippe Ley, pour leur engagement au cours de ces dernières années, ainsi que pour les résultats obtenus dans le développement de la Société.

Renouvellement du Directoire

En application des dispositions des statuts de la Société, le Conseil de Surveillance a désigné un nouveau Directoire de la Société constitué de deux membres, en la personne de Monsieur Michel Picault et de Monsieur Emmanuel Routier, pour une durée de cinq ans à compter de ce jour.

Monsieur Michel Picault a également été désigné Président du Directoire pour une durée d’un an. Sa profonde connaissance de l’entreprise, de sa stratégie, de ses clients et partenaires est une source d’opportunités pour préparer 2023 et engager une nouvelle phase de développement de la Société.

En parallèle, le Conseil de Surveillance a initié un processus de sélection de nouvelles candidatures afin de renforcer et diversifier l’effectif du Directoire.

Biographie du nouveau membre du Conseil de Surveillance



Jean-Christophe Eloy, 56 ans, a démarré sa carrière au CEA-Leti et a ensuite créé l’activité semi-conducteur chez Ernst & Young. Il est aujourd’hui Président-Directeur Général de Yole Group, société d'études de marché et de conseil en marketing stratégique et technologies créée en 1998. Yole Group s'est depuis développé pour devenir un groupe de sociétés proposant un accompagnement spécifique aux entreprises du semi-conducteur.

Jean-Christophe Eloy est diplômé de l’emlyon business school (Lyon, France) et est ingénieur de l’INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble).

Biographie du nouveau membre du Directoire



Michel Picault, 68 ans, après avoir été chercheur dans un organisme d’État, puis ingénieur développement dans une société de Telecom, fait son entrée chez RIBER en 1983. Jusqu'en 1997, il y occupe divers postes (technique, marketing/ventes, production, etc.) aux États-Unis et en France. En 1997, il reprend RIBER avec un groupe d’investisseurs, et en devient Président du Directoire, fonction qu’il exerce jusqu’en 2008, puis de 2016 à 2019, tout en étant membre du Directoire jusqu’en 2020. Depuis 2014, il dirige une société de conseil aux PME, et s’investit dans le financement de startups qu’il accompagne.

Michel Picault est diplômé de l’INSA Lyon - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

La Société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société (www.riber.com).

