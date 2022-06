Believe : Assemblée Générale Annuelle mixte

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Annuelle Mixte du 20 juin 2022

Paris, le 21 juin 2022 - L’Assemblée Générale de la Société s’est tenue le lundi 20 juin 2022 à 15 heures, sur première convocation, à l’Hôtel Paris Saint-Ouen – 65, rue du Dr Bauer, 93400 Saint-Ouen, France, sous la présidence de Monsieur Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général de la Société.

Le quorum s’est établi à 91,11%.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été adoptées, et notamment :

l’approbation des comptes sociaux et consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

l’affectation du résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

la nomination du Fonds Stratégique de Participations en qualité d’administrateur ;

l’approbation des informations visées au 1 de l’article L.22-10-9 du Code de commerce ;

l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Denis Ladegaillerie, Président-Directeur général ;

l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;

l’autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’opérer sur les actions de la Société ; et

les autorisations et délégations consenties au Conseil d’administration relatives aux opérations de réduction ou d’augmentation de capital.

Le résultat détaillé des votes et la retransmission de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée générale » : https://www.believe.com/fr/assemblee-generale-actionnaires-2022 .

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 430 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).

Relations Investisseurs

Emilie MEGEL

investors@believe.com

Tél : +33 1 53 09 33 91

Mobile : +33 6 07 09 98 60

