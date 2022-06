Saga Fursin kesäkuun verkkohuutokaupan välitysmyynnin arvo 92 miljoonaa euroa

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj, pörssitiedote, 21.6.2022 klo 21.50



Saga Fursin 13.6. alkanut huutokauppa päättyi tänään tiistaina 21.6. ketunnahkojen myyntiin. Verkkohuutokauppaan osallistui noin 100 ostajaa, ja valtaosa ostoista tehtiin yhtiön päämarkkinalle Kiinaan. Ostoja tehtiin myös Euroopan muotiteollisuudelle sekä Etelä-Koreaan ja Turkkiin.

Huutokaupassa tarjolla olleista 5 miljoonasta minkinnahasta myytiin noin 55 % ja 560 000 ketun- ja suomensupinnahasta noin 55 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 92 miljoonaa euroa (6/2021: 188 milj. euroa). Huutokaupassa näkyi jo pieniä elpymisen merkkejä, mutta kokonaisuudessaan sen tulos vastasi arvioita.

”Turkismarkkina on ollut pitkään epävarma johtuen Kiinan voimakkaista koronarajoitustoimenpiteistä, mutta sitä vaikeutti entisestään Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Siksi olikin ilahduttavaa, että kiinalaiset ostajat aktivoituivat tässä huutokaupassa ja ostivat myydyistä nahoista suhteessa lähes saman osuuden kuin he ovat tyypillisesti ostaneet kesäkuun huutokaupasta. Vaikka Kiinan koronarajoitusten purkamisesta sekä turkismarkkinan elpymisestä on olemassa viitteitä, emme kuitenkaan pysty tässä vaiheessa arvioimaan, kuinka vähittäiskauppa Kiinassa käynnistyy tai menivätkö tässä huutokaupassa tehdyt ostot tulevien vuosien tarpeisiin”, Saga Fursin toimitusjohtaja Markus Gotthardt sanoo.

Saga Furs julkaisee 1.11.2021 alkaneen tilikauden puolivuosikatsauksen keskiviikkona 29.6. Yhtiö järjestää seuraavan huutokaupan syyskuussa 2022.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Mikko Hovén, puh. 050 340 4679

www.sagafurs.com