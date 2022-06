Galapagos neemt CellPoint en AboundBio over om toegang tot celtherapieën van de volgende generatie te versnellen

English Dutch

Po tentieel voor een paradigmaverschuiving in CAR-T-therapie met het gedecentraliseerd point-of-care productiemodel van CellPoint, in samenwerking met Lonza, gecombineerd met de baanbrekende, volledig op menselijke antilichamen gebaseerde capaciteiten van AboundBio, dat een platform biedt voor een volgende generatie CAR-T's en bispecifieke antilichamen

Klinische validatie van gedecentraliseerd productieplatform met CD19 CAR-T in 2 f ase 1/2a-studies lopend in re cidive /refractair e N on-Hodgkin-Lymfoom (rrNHL) en C hronische L ymf a tische L eukemie (rrCLL), met topline resultaten verwacht in de eerste helft van 2023

Galapagos positioneert zich op de markt van de volgende generatie kankertherapie ën en breidt portfolio en capaciteiten aanzienlijk uit

Overname van CellPoint in cash voor een upfront bedrag van €125 miljoen, met mijlpaalbetalingen tot €100 miljoen, en AboundBio voor $14 miljoen

Mechelen, België, Leiden, Nederland, Pittsburgh, Pennsylvania, Verenigde Staten; 21 juni 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), CellPoint en AboundBio hebben vandaag aangekondigd dat beide bedrijven definitieve overeenkomsten hebben gesloten met Galapagos. Hierdoor maakt Galapagos versneld deel uit van de volgende generatie celtherapie en verbreedt haar portfolio en mogelijkheden aanzienlijk.

Door de overname van respectievelijk CellPoint en AboundBio krijgt Galapagos toegang tot een innovatief, schaalbaar, gedecentraliseerd en geautomatiseerd point-of-care toeleveringsmodel voor celtherapie en een volgende generatie platform gebaseerd op volledig menselijke antilichamen. Gecombineerd en ondersteund door Galapagos als een volledig geïntegreerde biofarma, hebben zij het potentieel om het CAR-T behandelingsparadigma te doorbreken. Het doel is om de huidige markt voor CAR-T behandelingen te vergroten en een belangrijke impact te hebben op patiënten die nood hebben aan bijkomende en verbeterde behandelingsopties.

CellPoint heeft, in een strategische samenwerking met Lonza, een nieuw point-of-care leveringsmodel ontwikkeld, dat het potentieel biedt voor efficiënte, 7-daagse levering van CAR-T therapieën en complexe logistiek vermijdt, waardoor belangrijke beperkingen van de huidige CAR-T behandelingen worden aangepakt. Het gepatenteerde platform bestaat uit CellPoint's end-to-end xCellit workflow management en monitoring software en Lonza's Cocoon® systeem, een gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor cel- en gentherapieën.

Klinische studies met het gedecentraliseerde toeleveringsmodel van CellPoint zijn goedgekeurd door regelgevende instanties in België, Spanje en Nederland. Twee fase 1/2a-studies in rrNHL en rrCLL met een CD19 CAR-T kandidaatmedicijn zijn momenteel lopende. Topline resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023, wat de mogelijkheid biedt voor een snelle klinische validatie van het CAR-T point-of-care toeleveringsmodel. In een volgende stap is het de bedoeling om CellPoint’s platform te gebruiken om nieuwe CAR-T's, afkomstig van AboundBio's unieke, volledig op menselijke antilichamen gebaseerde bibliotheek en biologische geneesmiddelenontdekkings- en ontwikkelingscapaciteiten te ontwerpen, en om in de komende drie jaar drie bijkomende gedifferentieerde, CAR-T-kandidaten van de volgende generatie in de kliniek te brengen.

“Met de vandaag aangekondigde transacties positioneren we onszelf als een potentiële innovator in CAR-T, terwijl we een sterke basis leggen van waaruit we kunnen blijven innoveren voor patiënten met vergevorderde kankers die nood hebben aan nieuwe behandelingsmogelijkheden. Ons doel is om in de komende drie jaar drie gedifferentieerde, CAR-T kandidaten van de volgende generatie in de kliniek te brengen,” zegt Paul Stoffels1, MD, CEO van Galapagos. “Dit is een eerste belangrijke stap in onze strategische transformatie om onze pijplijn te versnellen en te diversifiëren met het doel om op korte en lange termijn waarde te creëren aan de hand van gerichte externe groei. We blijven aanvullende mogelijkheden voor business development onderzoeken om onze interne capaciteiten verder te benutten en onze portfolio te vernieuwen. Later dit jaar verwachten we een gedetailleerde update over onze bedrijfsstrategie en portfolio bekend te maken. Met de steun van onze samenwerkingspartner Gilead heten we de teams van CellPoint en AboundBio van harte welkom bij Galapagos, en samen kijken we uit naar de mogelijkheid om levensreddende geneesmiddelen naar patiënten wereldwijd te brengen.”

“We zijn verheugd deel uit te maken van Galapagos wat ons in de mogelijkheid stelt om de ontwikkeling, commercialisering en opschaling van ons baanbrekende vein-to-vein CAR-T toedieningsmodel te versnellen. Ondanks de vooruitgang met de huidige CAR-T therapieën, blijven lange doorlooptijden, zeer handmatige centrale productie en complexe logistiek de beperkende factoren voor toepassing op grote schaal met een brede toegang voor patiënten. Ons nieuwe gedecentraliseerde productie- en leveringsmodel is ontworpen om deze beperkingen aan te pakken en CAR-T-cellen af te leveren op de plaats van de zorgverlening, in of nabij het ziekenhuis, waardoor de tijd tot behandeling aanzienlijk kan verkort worden tot één week in vergelijking met de huidige behandelingsstandaard van meer dan een maand," voegt Dr. Tol Trimborn, medeoprichter en CEO van CellPoint toe.

“Wij zijn verheugd ons aan te sluiten bij Galapagos om ons onderzoek te versnellen en het volledige potentieel van onze innovatieve wetenschap te realiseren. Onze volgende generatie van volledig menselijke, multi-paratopische en multi-specifieke CAR-T constructen bieden het potentieel voor diepere, duurzamere reacties op behandeling, evenals herbehandeling van terugval na eerdere CAR-T celtherapie. In combinatie met het gedecentraliseerde point-of-care toeleveringsmodel van CellPoint streven we ernaar de toegang voor patiënten te verruimen en uiteindelijk het leven van patiënten te veranderen. We zijn onder de indruk van het leiderschap en de expertise bij Galapagos en kijken uit naar de interessante reis die voor ons ligt”, concludeerde John Mellors, MD, CEO van AboundBio.

Voordelen van de transactie

Productmogelijkheden op korte tot middellange termijn

Klinische gegevens genereren om gedecentraliseerd productiemodel met CD19 CAR-T voor rrNHL/rrCLL te valideren

Streven naar drie CAR-T’s van de volgende generatie in de kliniek in de komende drie jaar

Pijplijn en complementaire technologieplatformen om toekomstige groei te stimuleren

Versterking van de huidige portfolio met nieuwe therapeutische gebieden

Toevoeging van volledig op menselijke antilichamen gebaseerde capaciteiten en nieuwe geneesmiddelenmodaliteiten met een breed toepassingsgebied

Galapagos positioneert zich als vernieuwer in celtherapie

Mogelijkheid om levensreddende geneesmiddelen efficiënter en aan meer patiënten te verstrekken

Een voortrekkersrol spelen op het gebied van wetenschappelijke en medische innovatie

Potentieel om inzichten en capaciteiten te benutten van samenwerkingspartner Gilead, die optierechten voor de nieuwe programma’s behoudt

Transactievoorwaarden

Volgens de voorwaarden van de overeenkomsten verwierf Galapagos alle uitstaande aandelen van CellPoint en AboundBio via een volledige cash transactie tegen betaling van een upfront bedrag van €125 miljoen voor CellPoint, waarbij bijkomend €100 miljoen moet worden betaald wanneer bepaalde mijlpalen worden bereikt, en tegen een betaling van $14 miljoen voor AboundBio. De transacties zijn volledig uitgevoerd en werden eerder vandaag afgerond.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten waarvoor nog een grote medische behoefte bestaat. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Ons portfolio omvat ontdekkingsprogramma's tot fase 3 in ontstekingen, oncologie, fibrose en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is goedgekeurd en beschikbaar in Europa, Groot-Brittannië en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Over CellPoint

CellPoint legt zich toe op de ontwikkeling van CAR-T therapieën in de behandelingscentra waardoor deze therapieën betaalbaarder en toegankelijker worden voor patiënten. CellPoint heeft een 6-daags productieproces ontwikkeld, aangedreven door zijn het xCellit real-time monitoring software-systeem, dat een vein-to-vein doorlooptijd van 1 week mogelijk maakt in vergelijking met de huidige productiestandaard van meer dan een maand. Een eerste eigen CD19 CAR-T onderzoekstherapie bevindt zich momenteel in fase 1/2a-studies om een snelle klinische validatie te bieden van het gedecentraliseerde point-of-care productiemodel. CellPoint is een privébedrijf met +ND Capital als enige durfkapitaalinvesteerder. Meer informatie vindt u op www.cellpoint.bio.

Over AboundBio

AboundBio is een innovatief privaat biotechnologie bedrijf met als missie het genereren van nieuwe biologische therapieën op basis van antilichamen voor kankers waarvoor een grote medische behoefte blijft bestaan. AboundBio's toonaangevende, volledig humane antilichaambibliotheek biedt voordelen op het gebied van omvang, diversiteit en ontwikkelbaarheid, waarbij verschillende binder formaten, waaronder VH-domeinen, scFvs en Fabs2, worden geïntegreerd in geschikte therapeutische platformen, waaronder CAR-T-cellen. Deze technologie wordt reeds gebruikt door meerdere industriële partners. De initiële startfinanciering en ondersteuning voor AboundBio werden verstrekt door UPMC Enterprises, de innovatie, durfkapitaal en commercialiseringsarm van toonaangevend gezondheidssysteem UPMC. Meer informatie op www.aboundbio.com.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die allen bepaalde risico's en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen zoals "potentieel", "verwachten", "zullen", "doel", "volgende", "potentieel", "streven", "verkennen", "vooruit", "toekomst" en "gelooft" en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen inzake de overname van CellPoint en AboundBio, met inbegrip van verklaringen over de verwachte voordelen van deze overnames en de integratie van CellPoint en AboundBio in de portefeuille en strategische plannen van Galapagos, verklaringen over de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead, verklaringen over mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen, verklaringen over de strategische R&D-plannen van Galapagos, met inbegrip van de vooruitgang van het platform voor point-of-care-oplossingen van Galapagos, en mogelijke wijzigingen van dergelijke plannen, verklaringen over onze pijplijn en complementaire technologieplatformen die toekomstige groei stimuleren, verklaringen over de vooruitzichten van Galapagos op het gebied van goedkeuringen door toezichthouders en R&D, verklaringen over de verwachte timing, opzet en uitkomsten van lopende en geplande klinische studies, waaronder de rekrutering voor studies en topline resultaten van klinische studies en onderzoeken in CAR-T, verklaringen over de opbouw van de commerciële organisatie van Galapagos, verklaringen en verwachtingen over commerciële verkopen, en verklaringen over de strategie, bedrijfsplannen, portfolio en focus van Galapagos. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management van Galapagos en vormen geen garanties voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van Galapagos wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de inherente risico's en onzekerheden in verband met de ontdekking en validatie van doelwitten en de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, de inherente risico's en onzekerheden in verband met de concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies, activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders, risico's in verband met Galapagos' afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Galapagos' samenwerkingspartner Gilead), het risico dat Galapagos niet in staat zal zijn om door te gaan met de uitvoering van haar huidige voorgenomen businessplan en/of haar businessplan zal herzien, met inbegrip van het risico dat Galapagos' plannen met betrekking tot CAR-T mogelijk niet volgens de huidige voorziene tijdsplanning of in hun geheel niet zullen worden gerealiseerd, het risico dat Galapagos' prognoses van het commerciële potentieel van haar kandidaat-producten en haar verwachtingen betreffende de kosten en inkomsten in verband met de commercialiseringsrechten onjuist zijn, risico's in verband met de overname van CellPoint en AboundBio, waaronder het risico dat Galapagos de verwachte voordelen van de overname van CellPoint en AboundBio niet zal behalen, risico's in verband met de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead, risico's in verband met mogelijke verstoringen van onze activiteiten als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, risico's en onzekerheden in verband met de impact van de aanhoudende COVID-19 pandemie, alsmede de risico's die zijn geïdentificeerd in Galapagos' documenten en rapporten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder Galapagos' meest recente jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet al te veel vertrouwen te stellen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bovendien is het mogelijk dat, zelfs als de resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van Galapagos consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, deze geen voorspelling inhouden van resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in de toekomst. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden uitsluitend op de datum van publicatie van dit persbericht. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 Handelend via Stoffels IMC BV

2 VH: variabel domein van de zware keten; scFvs: variabele fragmenten van één keten; Fab: fragment antigeenbindend

