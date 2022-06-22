全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵第一高中教育集團 投資者在 7 月 11 日證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – FHS

紐約, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據及／或可追溯至與第一高中教育集團(First High-School Education Group Co., Ltd., NYSE: FHS) 於 2021 年 3 月首次公開招股（「IPO」或「發行」）註冊聲明和相關招股書（統稱「註冊聲明」）購買該公司證券的購買者，2022 年 7 月 11 日是首席原告人截止日期的重要日子。

何事：如果您根據及／或可追溯至公司的「註冊聲明」購買了第一高中教育集團證券，您可能有權通過應急費用安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：要參與第一高中教育集團集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6131 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 7 月 11 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

案件詳情：根據訴訟，IPO「註冊聲明」具有重大的虛假和誤導性，並忽略提及：(1) 中國政府在兩屆人大會議後實施的新規則、新法規和新政策比向投資者反映的嚴厲得多，對第一高中教育集團及其業務構成了重大不利威脅；(2) 考慮到中國有關民辦教育的法規和規則導致政府批准開設新的教育設施的速度放緩，這將對第一高中教育集團的招生和增長產生負面影響；因此，(3) 註冊聲明中關於第一高中教育集團的歷史財務和營運指標，及聲稱的市場機會陳述並未準確反映第一高中教育集團在首次公開招股時的實際業務、營運，以及財務結果和軌跡，並存在重大虛假和誤導性，缺乏事實依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與第一高中教育集團集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6131 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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