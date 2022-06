Amundi : Amundi annonce ses ambitions stratégiques pour 2025

English French

Amundi annonce ses ambitions stratégiques pour 2025

Poursuite d’une forte dynamique de croissance

Création de valeur significative pour les actionnaires

Priorités stratégiques

Renforcer notre leadership dans la gestion d’actifs

Continuer à montrer la voie en matière d ’investissement responsa ble

S’affirmer comme un fournisseur de premier plan d e technologie et de services sur toute la cha îne de valeur de l’épargne

Poursuivre des opérations de croissance externe créatrices de valeur

Piliers de la cré ation de valeur 2022-2025

Une fo rte croissance organique : ~ 5% de croissance 1 moyenne annuelle du résultat net 2

5% de croissance moyenne annuelle du résultat net Efficacité opérationnelle : maintien d’un coefficient d’exploitation <53% 1 après synergies Lyxor

après synergies Lyxor Un rendement attra ctif pour les actionnaire s : taux de distribution ≥ 65% , soit environ 3Md€ de dividendes ordinaires cumulés

, soit environ 3Md€ de dividendes ordinaires cumulés Un capital excédentaire attendu à ~2Md€, utilisé pour financer des opérations de croissance externe ou versé aux actionnaires

Paris, 22 juin 2022 – Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs et dans le top 10 mondial, dévoile aujourd’hui son plan stratégique 2025, axé sur la poursuite de la croissance organique, le maintien d’un coefficient d’exploitation au meilleur niveau de l’industrie et un rendement élevé pour les actionnaires.

Après s’être hissée parmi les leaders mondiaux de l’asset management et avoir atteint ou dépassé les objectifs de son précédent plan stratégique, Amundi entend poursuivre sa trajectoire de croissance.

La gestion d’actifs reste une industrie de croissance

L’environnement macro-économique et géopolitique reste incertain. Cependant, plusieurs tendances de fond demeurent porteuses et vont continuer à soutenir la croissance de l’industrie de la gestion d’actifs : le déficit de solutions d’épargne en vue de la retraite pour une population vieillissante, un important montant d’épargne accumulé sur les comptes courants des particuliers, les besoins de financement de la transition énergétique et la montée en puissance d’une classe moyenne en Asie.

Bien placée pour saisir ces opportunités, Amundi entend s’affirmer comme l’un des grands bénéficiaires de ces évolutions, grâce à son envergure mondiale, sa crédibilité dans le domaine de l’investissement responsable, son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne, ses ressources digitales ainsi que sa taille, son efficacité opérationnelle et son expérience réussie en matière d’acquisition.

Ambitions 2025

La croissance d’Amundi sera tirée par le renforcement de son leadership dans la gestion d’actifs, par son développement dans l’investissement responsable où elle continuera à montrer la voie, et par sa volonté de devenir un fournisseur de premier plan de technologie et de services sur toute la chaîne de valeur de l’épargne. Amundi poursuivra aussi des opérations de croissance externe créatrices de valeur, s’appuyant sur son expérience en tant que consolidateur naturel de l’industrie.

Valérie Baudson, Directrice Générale d’Amundi, commente : « Amundi se donne pour ambition d’amplifier son leadership mondial dans la gestion d’actifs.

Nous renforcerons notre croissance organique partout dans le monde grâce à la diversité de nos expertises de gestion et au développement de nouvelles activités dans le secteur de la technologie et des services. Forts de notre expérience en matière de consolidation, nous saisirons les opportunités de croissance externe pour accélérer ce développement.

Notre plan stratégique 2025 prévoit une forte création de valeur pour nos actionnaires, que ce soit en distribution de dividendes ou à travers notre capacité à dégager un capital excédentaire de 2 milliards d’euros »

I. Priorités stratégiques 3





Renforcer notre leadership dans la gestion d’actifs

Croître sur tous nos segments de clientèle Distributeurs tiers : objectif de 400 Md€ d’encours à 2025 (vs 324 Md€ à fin 2021) à travers la mise en place de partenariats sur-mesure, et de figurer dans le Top 5 des partenaires stratégiques. Réseaux partenaires : tirer parti du potentiel de croissance de l’épargne accumulée en proposant des solutions adaptées et mettre en place de nouveaux partenariats. Clients institutionnels : développer nos encours sous gestion ( 1 200 Md€ ) en mettant l’accent sur l’investissement responsable, les solutions dédiées, l’investissement passif et les marchés asiatiques.

S’appuyer sur notre gamme complète d’expertises Gestion active : capitaliser sur notre gamme complète d’expertises et nos performances solides, dans un cadre robuste et centralisé de gestion du risque. Gestion passive : construire le leader européen et faire croître nos encours sous gestion de 50% d’ici à 2025 (vs 282 Md€ d’encours à fin septembre 2021) grâce à une augmentation de notre couverture clients, à une plus forte pénétration dans le retail et au développement de notre offre en investissement responsable. Actifs réels : accroître notre présence avec pour objectif d’augmenter nos encours à 90 Md€ en 2025 (vs 63 Md€ à fin 2021) notamment en rendant cette classe d’actifs plus accessible au retail et en se développant davantage à travers l’Europe.

Amplifier notre leadership en Europe, consolider notre position aux Etats Unis et être un acteur de premier plan en Asie Europe : renforcer notre leadership en explorant davantage notre potentiel de croissance dans l’ensemble de la région. Etats Unis : consolider notre présence à travers notre hub d’investissement performant. Asie : devenir un acteur de référence grâce à une présence d’envergure dans une région à forte croissance avec l’objectif d’atteindre 500 Md€ d’encours dans la région en 2025 (vs 372 Md€ à fin 2021).



Continuer à montrer la voie dans l’investissement responsable

Poursuivre le renforcement de notre offre d’investissement responsable sur tous nos produits et services, incluant notamment la création d’une large gamme “net zéro” et un objectif de 20 Md€ d’encours en investissements à impact.

Renforcer notre engagement sur le climat avec les sociétés dans lesquelles nous investissons.

Fixer des objectifs de rémunération et de gouvernance internes en ligne avec nos engagements externes (Say on Climate par exemple).





S’affirmer comme un fournisseur de premier plan de technologie et de service sur toute la chaîne de valeur de l’épargne

Faire progresser les revenus d’ Amundi Technology à 150 M€ en 2025 (vs 2021 : 36 M€).

à 150 M€ en 2025 (vs 2021 : 36 M€). Capter les nouvelles tendances dans la distribution à travers Fund Channel, la 4ème plate-forme de fonds B2B en Europe, via notamment un nouveau partenariat commercial et industriel avec CACEIS. L’objectif est d’atteindre plus de 600 Md€ d’actifs distribués en 2025 (vs 330 Md€ à fin 2021).

Mener des opérations de croissance externe créatrices de valeur

Explorer les opportunités permettant de renforcer notre distribution (nouveaux partenaires, marchés, zones géographiques), de renforcer nos expertises ou d’accélérer le déploiement de notre offre en technologies et services.

Dans le respect de stricts critères financiers : >10% ROI sous trois ans.

II. Piliers de la cré ation de valeur





1. Poursuite d’une croissance organique forte





Amundi dégagera une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté 4 de 5 % 5 sur la période

sur la période Dans l’hypothèse d’un effet marché globalement neutre en 2025 vs la moyenne observée en 2021.

Les trois quarts de cette croissance proviendront du développement d’activités cœur de gestion d’actifs et le reste du développement de nouvelles activités telles qu’Amundi Technology et Fund Channel.

2. Résilience

Amundi a démontré sa capacité à générer de la croissance de manière régulière dans le temps, sans enregistrer de décollecte nette sur une base annuelle depuis 2015.

La stabilité de son activité réside dans son profil diversifié en termes de segments de clientèle, d’expertises, et de géographies auquel s’ajoutent ses partenariats de long terme avec ses réseaux partenaires.

en termes de segments de clientèle, d’expertises, et de géographies auquel s’ajoutent ses partenariats de long terme avec ses réseaux partenaires. Sa résilience, qui résulte d’une sensibilité modérée aux variations de marché (cf annexe) et de son efficacité opérationnelle, sont des avantages concurrentiels importants dans l’environnement économique actuel. Amundi cible le maintien d’un coefficient d’exploitation ajusté inférieur à 53%après réalisation des synergies

3. Une rémunération attractive pour les actionnaires

Amundi maintiendra un taux de distribution du dividende ordinaire d’au moins 65%, se traduisant par environ 3 Md€ de dividendes ordinaires cumulés attendus sur la période 2022-25 .

. Le Groupe conserve la flexibilité de rendre le capital excédentaire aux actionnaires (2 Md€ attendus d’ici à 2025) à travers une distribution exceptionnelle en l’absence d’opportunité de croissance externe alignées sur ses critères financiers et d’activité stricts.





4. Création de valeur additionnelle par croissance externe





Amundi continuera de mener des opérations de croissance externe créatrices de valeur, s’appuyant sur son expérience réussie de consolidateur naturel de l’industrie en Europe.

En respectant ses critères stricts : accélération de la croissance organique, cohérence avec les priorités stratégiques, risque d’exécution limité et discipline financière (ROI>10%)

A titre d’illustration, le déploiement d’environ 2 Md€ de capital excédentaire en opérations de croissance externe avec un ROI >10% se traduirait par un surcroît de 200 M€ en résultat net ajusté.

Sensibilités clés

Variation des marchés actions : +/- 10% → +/- €125m en revenus nets

+/- 10% → +/- Variation des taux d’intérêt : +/- 100 bps → -/+ €50m en revenus nets

Commissions de gestion nettes annualisées (hors commission de surperformance). Les sensibilités aux marchés ne tiennent pas compte de l’impact de mouvements de marché potentiels sur les flux.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux6, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales7, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 milliards d’euros d’encours8.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

