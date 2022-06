English French Dutch

Umicore lance "Umicore 2030 - RISE", son nouveau plan stratégique conçu pour accélérer la croissance créatrice de valeur

Umicore organise aujourd'hui son Capital Markets Day pour les investisseurs et les analystes à 09h00 BST/10h00 CEST. L'événement se tiendra à Londres et sera également retransmis en direct sur Internet, à l'adresse suivante : Umicore Capital Markets Day

Mathias Miedreich, CEO, ainsi que ses collègues du comité de direction, dévoileront la nouvelle stratégie d'Umicore "Umicore 2030 - RISE".

La stratégie s'appuie sur les éléments clés suivants :

Continuité du parcours stratégique d'Umicore en renforçant davantage son leadership dans le domaine des matériaux de mobilité propre et du recyclage, atteint dans le cadre de la stratégie Horizon 2020.

Stratégie guidée par de puissantes mégatendances, en particulier l'accélération rapide vers une mobilité plus propre, qui devrait entraîner un triplement du marché de la mobilité adressable par Umicore d'ici 2030.

Au cœur de la stratégie : une proposition de valeur unique pour être un partenaire de transformation fiable pour les clients, les soutenant dans leur démarche de durabilité.

L'exécution de la stratégie et la mise à l'échelle reposent sur les 4 piliers de RISE ( R eliable transformation partner, I nnovation & technology leader, S ustainability champion, E xcellence in execution).

eliable transformation partner, nnovation & technology leader, ustainability champion, xcellence in execution). Assurer une croissance rentable avec une création constante de valeur à l'horizon 2030 et au-delà.

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore : « Notre stratégie « Umicore 2030 – RISE » s'appuie sur notre capacité avérée à saisir les mégatendances, nos solides positions sur le marché, notre leadership technologique et notre excellence organisationnelle. Elle nous permettra d'accélérer une croissance durable et rentable et d'être un bénéficiaire net de l'évolution du monde, en particulier de la transformation de la mobilité qui s'accélère rapidement.

Conformément à notre vision de croissance durable, nous continuons à nous appuyer sur notre objectif clair de produire des « matériaux pour une vie meilleure » par le biais d’activités qui contribueront à façonner une planète et une société plus saines, tout en offrant une valeur durable à nos parties prenantes."

Umicore sera un bénéficiaire net du monde en mutation

La transformation de la mobilité s'accélère et le passage à une mobilité plus propre devrait être multiplié par trois d'ici 2030. Grâce à son portefeuille complémentaire et à sa présence dans toutes les technologies de transmission, Umicore est idéalement positionnée pour saisir cette opportunité de croissance.

Dans ce contexte, l'activité Rechargeable Battery Materials d'Umicore est destinée à générer une croissance rentable en se concentrant sur le renforcement et la croissance de son empreinte dans les régions clés. En Europe, Umicore s'appuiera sur son avantage de premier arrivant grâce à des partenariats clients long terme et à de nouvelles extensions de l'empreinte régionale le long de la chaîne de valeur des CAM. Sur la base des qualifications clients en cours, Umicore se prépare à établir une présence régionale en Amérique du Nord sur l'ensemble de la chaîne de valeur CAM d'ici la fin 2025. Dans le même temps, Umicore renforcera sa position en Asie par à une exposition plus diversifiée aux clients et aux plateformes. Grâce aux investissements prévus sur la période, Rechargeable Battery Materials a l'ambition d'atteindre des marges EBITDA ajustées d'environ 20% en 2030. Umicore s'attend à gagner plus que son coût du capital peu après 2026 dans cette business unit, avec des rendements croissants par la suite.

Sur base de son solide portefeuille technologique, l'activité Automotive Catalysts d'Umicore est bien positionnée pour capter le pic de valeur à venir du marché et maximiser la valeur commerciale en se concentrant continuellement sur l'efficacité des processus et l'agilité opérationnelle. La business unit a le potentiel de générer un free cash-flow d'environ 3 milliards d’€ entre 2022 et 2030, avec des marges EBITDA ajustées d'environ 20% maintenues sur la période. Dans le domaine des catalyseurs pour piles à combustible (Fuel Cell Catalysts), Umicore s'appuiera sur sa technologie de pointe et sa position sur le marché des catalyseurs pour piles à combustible PEM pour capturer la croissance de la mobilité basée sur l'hydrogène. Répondant à la forte croissance des demandes clients, Umicore va étendre ses capacités de production de masse de catalyseurs PEM avec une nouvelle usine en Chine, qui sera mise en service en 2024. Cette usine sera la plus grande usine de catalyseurs pour piles à combustible au monde.

En tant que pionnier du recyclage des batteries et grâce à sa technologie pyro-hydro différenciatrice, Battery Recycling Solutions occupe une position unique sur ce marché. Sur base de la demande croissante des clients, les capacités de recyclage de batteries d'Umicore seront considérablement développées en Europe, tandis qu'une expansion en Amérique du Nord est à l'étude. Le plan stratégique prévoit un investissement d'environ 500 millions d’€ dans une nouvelle usine de recyclage de batteries à grande échelle, d'une capacité nominale de 150 kT, déployant la toute dernière évolution de flux pyro-hydro d'Umicore. Lors de la mise en service de l'usine en 2026, Umicore devrait être la première entreprise en Europe à couvrir à grande échelle l'ensemble de la chaîne de valeur CAM, contribuant ainsi fortement à l'objectif de l'Union européenne d'établir un écosystème durable et circulaire de batteries pour VE en Europe.

Precious Metals Refining, grâce à son leadership en matière de recyclage durable et complexe, est perçue comme continuant à créer de la valeur durable avec des marges EBITDA supérieures à 35 % et à générer des flux de trésorerie substantiels, même aux prix normalisés des platinoïdes.

Ambition financière du groupe : création de valeur durable par un équilibre croissance, rendements et flux de trésorerie tout au long du plan.

Potentiel de plus que doubler les revenus d'ici 2030 1

Marges d'EBITDA ajusté > 20 % tout au long de la période.

Rendements supérieurs au coût du capital tout au long du plan, avec un objectif de 15 % de ROCE d'ici à 2030.

Investissement progressif d'environ 5 milliards d'euros entre 2022 et 2026, Battery Recycling Solutions et Rechargeable Battery Materials en représentant la majeure partie, sous réserve d'accords créateurs de valeur.

Génération d'un flux de trésorerie libre attractif au niveau du Groupe dans la seconde moitié de la décennie.

Développement durable au cœur de la démarche

L'un des piliers des ambitions « Let's go for Zero » d'Umicore en matière de développement durable est un plan visant à minimiser son impact sur le climat. Outre son ambition récemment dévoilée de parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 d'ici 2035, Umicore se fixe désormais un objectif ambitieux également pour ses émissions de portée 3 afin de favoriser la décarbonisation de la chaîne de valeur : une réduction de 42 % des émissions de CO 2 e/tonne de ses matériaux achetés d'ici 2030.



Disclaimer

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions d'Umicore. Si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou éventualités se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux prévus, attendus, estimés ou projetés. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prévisionnelles comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles significatives, dont beaucoup sont hors du contrôle d'Umicore. Par conséquent, ni Umicore ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude de ces déclarations prévisionnelles.

À propos d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.







1 Dans l'hypothèse d'un scénario de normalisation progressive des prix des platinoïdes et de la moyenne stable des prix 2021 des métaux pour batteries.