Capgemini et Orange annoncent que Bleu commencera à travailler avec ses futurs clients d’ici fin 2022

Capgemini et Orange annoncent que Bleu commencera à travailler avec ses futurs clients d’ici fin 20221

Paris, le 22 juin 2022 – Capgemini et Orange ont partagé aujourd’hui les prochaines étapes de Bleu, leur projet de « Cloud de confiance »2 conçu pour répondre aux besoins de certaines organisations françaises. La future société devrait commencer à accompagner des clients dans la préparation de leur migration d’ici la fin 2022 (sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires). Les premiers services de Bleu, dont Microsoft Azure et Microsoft 365, seront opérationnels en 2024.

Progression conforme au plan ; proposition pour la nomination du futur Directeur Général

Depuis l’annonce de la création de Bleu en mai 2021, Capgemini et Orange ont collaboré étroitement dans le but de confirmer le modèle cible, de valider la solution technique avec Microsoft, et de lancer la phase de développement. En parallèle, Capgemini et Orange travaillent avec l’ANSSI pour s’assurer que les services Cloud de Bleu sont conçus en conformité avec les exigences SecNumCloud3. La nouvelle société devrait voir le jour d’ici fin 2022, une fois les autorisations réglementaires nécessaires obtenues. Jean Coumaros, actuellement Directeur de la Transformation et membre du Comité Exécutif du groupe Capgemini, a été choisi par les deux actionnaires comme Directeur Général pressenti de la future joint-venture Bleu.

Bleu accompagnera ses premiers clients d’ici fin 2022

Une fois établie, la société Bleu proposera ses services et invitera ses clients à se préparer à migrer vers le « Cloud de Confiance », en s’appuyant notamment sur le « programme de préparation Bleu ». L’objectif de ce programme, qui sera mis en œuvre avec l’appui de Capgemini, d’Orange et d’un écosystème de futurs partenaires, sera de s’assurer que les clients soient prêts à réaliser leur migration au moment de la mise en service de la plateforme. Il permettra aux organisations de se former, de démarrer leurs principales étapes de préparation, et de procéder à des tests et des pilotes.

La plateforme Cloud de Bleu sera disponible en 2024

En 2024, Bleu sera en mesure d’offrir des services Microsoft Azure et les principaux services de Microsoft 365. La plateforme Bleu sera lancée sur un ensemble de centres de données distribués géographiquement en France et répondant à de très hautes exigences en matière de résilience et de disponibilité. Des processus de mises à jour réguliers permettront aux clients de Bleu de bénéficier des innovations apportées par Microsoft à Azure et Microsoft 365.

« Depuis l’annonce initiale de Bleu en mai l’année dernière, Capgemini et Orange ont travaillé main dans la main sur les aspects techniques et réglementaires nécessaires à la concrétisation de ce projet de “Cloud de Confiance”, commente Aiman Ezzat, Directeur Général du groupe Capgemini. Bleu apporte une combinaison unique d’avantages en termes de sécurité et d’offre de services, en mettant notamment à disposition la plus large palette d’innovations technologiques. Nous attendons maintenant avec impatience la mise en œuvre des prochaines étapes du projet afin que les organisations intéressées puissent préparer efficacement leur migration. »

« En tant qu’entreprise française indépendante, détenue à 100 % par des actionnaires français, Bleu apportera une proposition de valeur inégalée à l’État français et aux opérateurs d’infrastructures critiques. Désormais, notre principale ambition, avec notre partenaire Capgemini, est de faire en sorte que les clients soient prêts à tirer parti des services de Bleu dès la mise en service de la plateforme, et qu’ils puissent entamer leur transition avec le meilleur accompagnement possible. C’est là le double objectif qui est fixé avec le programme de préparation à la migration vers Bleu. La confiance est au cœur des valeurs d’Orange. Elle est aussi un élément essentiel de l’essor de l’écosystème cloud français et européen », commente Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange.

Grâce à ce partenariat unique, Bleu offrira Microsoft 365 et une large gamme de services Microsoft Azure, y compris IaaS, PaaS et SaaS, dans un environnement de « Cloud de Confiance ».

Notes aux rédacteurs :

Une biographie et une photographie haute résolution de Jean Coumaros sont disponibles sur demande.

Le 27 mai 2021, Capgemini et Orange ont annoncé leur intention de créer « Bleu », une nouvelle société qui offrira des services Cloud de Confiance pour répondre aux besoins spécifiques de l’Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux, des entités publiques et privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ou Opérateurs de Services Essentiels (OSE). Une fois créée, et sous réserve d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Bleu offrira de la technologie cloud Microsoft, y compris des solutions de collaboration et de productivité de Microsoft 365, et des services disponibles sur la plateforme Microsoft Azure.

1 Le calendrier est soumis à l’approbation des autorités réglementaires.

2 Le label « Cloud de Confiance » est conforme à la doctrine de l’Etat français sur le Cloud, qui requiert une qualification SecNumCloud de la part de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ainsi que la conformité avec les dispositions légales.

3 SecNumCloud est un référentiel de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) qui permet la qualification de services cloud démontrant un niveau élevé de sécurité et de confiance.

