English French

Communiqué de presse

Trinseo intègre le calcul automatisé de l’empreinte carbone à l’intégralité de son portefeuille grâce à Atos

Ce partenariat permet à Trinseo de passer à la vitesse supérieure en matière d’ambition zéro émission nette

Paris (France), le 22 juin 2022 – Atos et Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur mondial de solutions dédiées aux matériaux et fabricant de plastiques et de liants à base de latex, annoncent aujourd’hui que Trinseo a retenu une solution numérique récemment commercialisée par Atos pour caractériser et surveiller l’empreinte carbone de l’intégralité de son portefeuille. Trinseo sera en mesure de fournir à ses clients des données plus précises sur l’empreinte carbone de ses produits tout en accélérant ses ambitions zéro émission nette, donnant ainsi corps à ses engagements de transparence en matière d’émissions.

De juin à fin 2022, Trinseo s’appuiera sur Atos et sa solution numérique de calcul de l’empreinte carbone des produits de l’industrie chimique afin de recueillir des informations stratégiques en vue d’un déploiement de la solution au sein de l’entreprise, en conformité avec son environnement de données et son écosystème SAP. Après avoir déployé l’outil sur l’ensemble de ses unités opérationnelles, Trinseo devrait, à terme, être en mesure de fournir des informations automatisées sur l’empreinte carbone de tous ses produits.

L’outil de calcul de l’empreinte carbone (SCOTT) et la méthodologie développés par BASF reposent sur une méthode d’évaluation du cycle de vie. L’empreinte carbone des produits est calculée depuis leur fabrication jusqu’à leur départ de l’usine. Atos a été sélectionné en tant que partenaire pour développer et déployer une plateforme logicielle permettant de rendre cet outil et cette méthodologie accessibles aux acteurs de l’industrie. La méthodologie repose sur la norme ISO 14067:2018 relative à l’empreinte carbone des produits, qui s’appuie sur les principes et exigences des normes ISO 14040:2006 et 14044:2006.

« Tandis que Trinseo communique sur l’empreinte carbone de l’ensemble de ses activités depuis de nombreuses années, le processus appliqué à ses produits est encore aujourd’hui manuel et extrêmement laborieux », indique Julien Renvoise, Responsable Développement Durable chez Trinseo. « En commençant par quelques-uns de nos produits phares, nous étudierons comment automatiser le processus avec l’aide d’Atos et de sa plateforme de calcul de l’empreinte carbone. »

« Notre évaluation a démontré que Trinseo est déjà bien positionné pour automatiser le calcul de l’empreinte carbone de ses produits grâce à ses données et processus SAP », déclare Stefan Unterhuber, Directeur Senior en charge de la Transformation Zéro Emission Nette chez Atos. « Elle a cependant révélé des pistes d’amélioration. Avec ce projet pilote, notre approche par phases nous permettra d’unifier progressivement le processus pour les données primaires, d’améliorer la qualité des données secondaires et, enfin, de fournir à Trinseo des données précises et transparentes sur l’empreinte carbone de chaque produit, de manière totalement automatisée. »

Pour Trinseo et Atos, ce projet est une contribution importante à l’économie zéro émission nette et un parfait exemple de la façon dont les technologies numériques peuvent être mises au service de la surveillance et de la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @ laurajanefau

À propos de Trinseo

Trinseo (NYSE : TSE), fournisseur de solutions de matériaux spécialisés, donne vie aux idées des entreprises avec créativité et dans le respect d’un développement durable en combinant ses expertises de pointe, ses innovations avant-gardistes et les meilleurs matériaux afin de créer de la valeur pour les entreprises et les consommateurs.

De la conception à la fabrication, Trinseo s'appuie depuis plusieurs décennies sur son expérience en matière de solutions matérielles pour relever les défis uniques de ses clients dans un large éventail d'industries, notamment les biens de consommation, la mobilité, le bâtiment, la construction et le médical.

Les 3 400 employés de Trinseo font preuve d’une créativité inépuisable pour réimaginer les champs des possibles de leurs clients du monde entier depuis les différents sites de l’entreprise en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Trinseo a réalisé un chiffre d’affaires net d'environ 4,8 milliards de dollars en 2021. Plus d’informations sur www.trinseo.com et les comptes LinkedIn, Twitter et Facebook de Trinseo.

Contact presse

Peggy Sung | peggysung@trinseo.com

Pièce jointe