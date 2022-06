English Finnish

SSH ja ISSP solmivat strategisen kumppanuuden uusien kyberturvallisuusriskien torjumiseksi

SSH Communications Security (SSH), johtava eurooppalainen kyberpuolustusratkaisujen toimittaja, on allekirjoittanut kumppanuussopimuksen ukrainalaisen kyberturvallisuusyhtiö ISSP:n kanssa. SSH:n ja ISSP:n tarkoituksena on kehittää yhteisiä kyberturvallisuusratkaisuja ja vahvistaa toistensa läsnäoloa uusilla markkinoilla.

ISSP on kybersodankäynnin asiantuntija, jolla on yli sata työntekijää kuudessa eri maassa

Information Systems Security Partners ISSP on yritysryhmä, joka on erikoistunut kyberturvallisuus- ja tiedonhallintaratkaisuihin, hallinnoituihin tietoturvapalveluihin sekä uusimpaan ammatilliseen koulutukseen ja huippututkimukseen tietojärjestelmien turvallisuuden ympärillä. ISSP:llä on yli 14 vuoden kokemus organisaatioiden puolustuskyvyn parantamisesta jatkuvasti kehittyviä kyberuhkia vastaan ympäri maailman. ISSP:llä on yksi tärkeimmistä osaamiskeskuksistaan Kiovassa.

SSH on suojaavan tietoturvan ja puolustavan kyberturvallisuuden ammattilainen

SSH:lla on laaja valikoima suojaavan tietoturvan ratkaisuja luottamuksellisten, arkaluonteisten ja kriittisten tietojen ja järjestelmien suojaamiseen operatiivisessa teknologiassa ja kriittisissä infrastruktuureissa. SSH:n ratkaisut mahdollistavat turvallisen ja automatisoidun kommunikoinnin kriittisten sovellusten välillä ja hallitsevat, seuraavat ja suojaavat sekä auditoivat järjestelmien käyttöoikeuksia. Lisäksi SSH:n ratkaisut mahdollistavat arkaluonteisen liiketoimintatiedon jakamisen turvallisesti eri puolilla maailmaa toimivien organisaatioiden ja ihmisten välillä. SSH:n ohjelmistovalikoima on varustettu seuraavan sukupolven kyberturvallisuusominaisuuksilla ja vastaa kvanttilaskennan ja hybridipilven synnyttämiin haasteisiin.

Uusien tuotteiden kehittäminen ja uudet markkina-avaukset

ISSP suhtautuu kyberturvallisuuteen kokonaisvaltaisesti, lähestyen kunkin asiakkaan tilannetta arvioimalla heidän toimintaympäristönsä ja tarpeensa yksilöllisesti. ISSP on kokenut ja torjunut eräitä tuhoisimpia kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuneita kyberhyökkäyksiä Ukrainassa, mikä antaa heille ainutlaatuista asiantuntemusta alasta.

Kumppanuuden tuloksena SSH ja ISSP pystyvät kehittämään uusia tietoturvaratkaisuja ja -palveluita, jotka varmistavat asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden ja liiketoiminnan turvallisuuden. Lisäksi molemmat yritykset täydentävät toistensa myyntiorganisaatioita ja vahvistavat läsnäoloaan uusilla markkinoilla, erityisesti EMEA- ja AMER-alueilla.

"Kumppanuutemme ansiosta SSH voi hyödyntää ISSP:n käytännön kokemusta Ukrainassa ja muissa asiakasprojekteissa. SSH haluaa myös auttaa Ukrainan jälleenrakennusprosessissa ja kehittää vahvempia kybersodan kestäviä ratkaisuja yhdessä ISSP:n kanssa", sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo.

"SSH:lla on parhaat puolustavan kyberturvallisuuden ratkaisut ja ISSP:llä parhaat ihmiset ja asiantuntemus. Kummatkin osapuolet saavat lisäarvoa, paremman tuoteturvallisuuden ja laajemman myyntiorganisaation", Teemu päättää.

"Ukrainalaisten perustamana yrityksenä ISSP arvostaa suuresti Suomen Ukrainalle antamaa apua ja maidemme välistä pitkäaikaista, molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Yrityksenä, joka on ollut Ukrainan kyberpuolustuksen eturintamassa jo yli kahdeksan vuoden ajan, haluamme jakaa tarvittavan kokemuksen kyberkestävyyden varmistamisesta Suomen ja muiden kumppanimaiden kanssa. SSH:n kanssa solmitun kumppanuuden ansiosta voimme kehittää parhaita käytäntöjämme yksityisen ja julkisen omaisuuden ja tiedon suojaamiseksi”, sanoo ISSP:n toimitusjohtaja Roman Sologub.

”Haluamme luoda uusia ratkaisuja ja palveluita, löytää uusia potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää Suomen ja Ukrainan välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden alalla. Yhdessä meillä on kattavampi tuotevalikoima asiakkaillemme, ja voimme parantaa heidän turvallisuuttaan entisestään", kiteyttää Roman.

Tervetuloa kyberturvallisuuden asiantuntijoiden paneelikeskusteluun 28.6. klo 15–16: Miten Ukraina puolustautuu kyberhyökkäyksiä vastaan?

SSH ja ISSP järjestävät yhteisen paneelikeskustelun Ukrainan kokemuksista kybersodankäynnistä. Mitä sota on opettanut ja millaisilla ratkaisuilla kyberhyökkäyksiä voidaan torjua? Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Lisätietoja:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, SSH

puh. +358 40 5499605, sähköposti Teemu.Tunkelo@ssh.com

SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com

ISSP lyhyesti

Vuonna 2008 perustettu ISSP - Information Systems Security Partners auttaa yrityksiä, organisaatioita, teollisuudenaloja, hallituksia ja korkeakouluja suojaamaan omaisuuttaan ja dataa jatkuvasti kehittyviltä verkkouhilta. ISSP on toteuttanut yli 800 hanketta Keski- ja Itä-Euroopan maissa, Keski-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa, ja se tarjoaa syvällistä ymmärrystä erikokoisten ja -alojen organisaatioiden kyberturvallisuushaasteista.

SANS, MIT, FIRST-yhteisö, NATO ja muut EU:n ja Yhdysvaltojen organisaatiot sekä ammattimaiset tiedotusvälineet, kuten WIRED, joka nimesi ISSP:n "Ukrainan kybersodan uhrien neuvontayritykseksi", ovat antaneet tunnustusta ISSP:lle sen panoksesta kyberturvallisuuden alalla yleisesti sekä erityisesti kyberuhkien ja -hyökkäysten tutkimuksessa. www.issp.com