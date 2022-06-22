備受尊敬的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵World Wrestling Entertainment, Inc. 的投資者查詢有關證券集體訴訟調查 – WWE

紐約, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE: WWE) 的股東繼續調查潛在的證券索償，因指控 WWE 可能向投資公眾發佈了具有重大誤導性的商業訊息。

何事： 如果您在集體訴訟期間購買了 WWE 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。Rosen 律師事務所正在準備集體訴訟，以追討投資者的損失。

下一步：要參與預期的集體訴訟, 請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=7052 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

關於何事： 2022 年 6 月 15 日 華爾街日報 發表了一篇題為『WWE Board Probes 消息人士稱，行政總裁 Vince McMahon 秘密簽署了 300 萬美元的保密協議』其中透露：「World Wrestling Entertainment Inc. 董事會[] 正在調查一項秘密的 300 萬美元和解協議，據文件與熟悉董事會的人士透露，長期擔任行政總裁的 Vince McMahon 同意支付給一名據稱與他有染的離職員工。」 該文章進一步透露，除其他外「 董事會於 4 月開始的調查發現了其他較早的保密協議，這些協議涉及前 WWE 女性僱員聲稱人們說 McMahon 先生和他的一位高級管理人員、WWE 人才關係主管 John Laurinaitis 的不當行為。」

受此消息影響，WWE 的股價在 2022 年 6 月 16 日（即下一個完整交易日），每股下跌 2.31 美元或 3.4%，收市價為每股 64.87 美元。

2022 年 6 月 17 日，在交易時間前 WWE 發表了一份標題為《WWE® 與董事會聯合發佈》的新聞稿，宣佈「董事會的一個特別委員會正在對其主席兼行政總裁 Vincent McMahon 與人才關係負責人 John Laurinaitis 涉嫌不當行為進行調查，McMahon 已自願辭去他作為其主席兼行政總裁的職務，並且即時生效直至調查結束。」

受此消息影響，WWE 的股價在 2022 年 6 月 17 日每股下跌 2.36 美元或 3.63%，收市價為每股 62.51 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功實績的合資格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

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