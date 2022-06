Schouw & Co. skaber europæisk elektronikgigant ved sammenlægning af GPV og Enics

English Danish

Schouw & Co. har i dag indgået aftale med finske Ahlström Capital om at sammenlægge GPV International A/S med den schweizisk baserede virksomhed Enics AG. Aftalen er indgået med sædvanlige forbehold for de relevante myndigheders godkendelse.

Efter sammenlægningen vil Ahlström Capital B.V. opnå en ejerandel på 20% af den samlede virksomhed, mens Schouw & Co. vil opnå en ejerandel på 80% mod betaling af 60 mio. euro.

Transaktionen forventes gennemført ved, at de to hidtidige virksomheder lægges ind under et nyetableret holdingselskab. Den aftalte betaling for opnåelse af ejeskabsfordelingen 80/20 er fremkommet ved beregning af normaliseret Enterprise Value (EV) fratrukket normaliseret rentebærende gæld (NIBD). Baseret på en EV/EBITDA-multipel på 7,5x indikerer det en Enterprise Value på 4,2 mia. kr. for den samlede virksomhed. Aftalen indeholder endvidere put/call-optioner på de resterende 20% aktier, som kan udnyttes efter 3-5 år baseret på samme multipel.

GPV har siden 2016 været helejet af Schouw & Co. Virksomheden har under ejerskabet gennemgået en succesfuld ekspansion og realiserede i 2021 en omsætning på 3,2 mia. kr. med et EBITDA på 342 mio. kr. GPV har 12 fabrikker i Europa, Asien og Nordamerika (Mexico) og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere.

Enics har siden 2004 været ejet af Ahlström Capital, og er en førende EMS-virksomhed (Electronic Manufacturing Service) ligesom GPV. Enics realiserede i 2021 en omsætning på 4,0 mia. kr. med et EBITDA på 220 mio. kr. Enics har syv fabrikker i Europa og Asien og beskæftiger ca. 3.500 medarbejdere.

Begge virksomheder har særlige styrker inden for det industrielle segment, hvor de betjener et bredt udvalg af kunder uden nævneværdigt overlap, og de kompletterer hinanden med produktionsteknologi, knowhow og geografisk tilstedeværelse. Den samlede virksomhed vil have produktion i 13 lande fordelt på tre kontinenter og beskæftige ca. 7.500 medarbejdere.

Det nye holdingselskab får hjemsted i Vejle, hvorfra CEO Bo Lybæk fra GPV vil være ansvarlig for at lede integrationen af den samlede virksomhed.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Wisborg, bestyrelsesformand

Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22

Vedhæftet fil