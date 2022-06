Midland annonce une nouvelle acquisition stratégique avec un potentiel pour le Ni-Cu-Co-EGP en Abitibi

MONTRÉAL, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer l’acquisition à 100 % par désignation sur carte de 460 claims (260 km2) en Abitibi entre les villes d’Amos et de Matagami. Cette nouvelle acquisition stratégique est également située à environ 60 kilomètres à l’ouest de la zone Copernick qui avait été découverte par Midland en 2016 sur le projet Laflamme JV et qui avait rapporté jusqu’à 0,45% Ni, 0,33% Cu, 0,15 g/t Pt et 0,24 g/t Pd sur 42,60 mètres (longueur carotte) dans le sondage LAF-16-38 entre 446,50 et 489,10 mètres (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 avril 2016).



Ce nouveau projet, appelé Nickel Square, s’étend sur une superficie totale d’environ 300 kilomètres carrés et possède un fort potentiel, très peu exploré, pour le Ni-Cu-Co-EGP. En effet, il couvre une série d’intrusions ultramafiques du Maizerest qui sont localement associées avec des conducteurs électromagnétiques historiques (Input) non testés. Dans la partie nord du projet Nickel Square, un échantillon choisi historique prélevé par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec dans les roches ultramafiques du Maizerest faiblement minéralisées en sulfures avait rapporté une valeur anomale de 0,20% Ni, 450 ppm Cu, 110 ppm Co, 117 ppb Pd et 68 ppb Pt.

Tout comme pour la zone Copernick découverte par Midland plus à l’est, ces intrusions ultramafiques sont encaissées dans des roches à dominance mafiques appartenant au Groupe de Vanier-Dalet-Poirier. Ces assemblages mafiques-ultramafiques sont situés à environ 10 kilomètres au nord des sédiments de la Formation de Glandelet qui sont composés principalement de grès et de mudrocks graphiteux.

Dès cette année, Midland planifie débuter des travaux de prospection et de compléter un levé magnétique de haute résolution.

Mise en garde

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

