Hackuity annonce l’ouverture de 60 postes

Hackuity, startup spécialisée dans la prévention des cyberattaques, renforce ses équipes pour déployer sa stratégie de croissance en France et à l’international. Cette annonce fait suite à la récente levée de fonds de 12 millions d’euros réalisée par la société en mars 2022.

Fondée en 2018 par Patrick Ragaru et Pierre Polette, amis de longue date, entrepreneurs chevronnés et anciens cadres dirigeants d’Orange Cyberdéfense, Hackuity permet aux équipes et aux responsables cybersécurité de collecter, hiérarchiser et corriger les failles de sécurité avant qu'elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par les cybercriminels.

Ce positionnement a permis à l’entreprise de faire la différence sur son marché et de connaitre un solide développement ces dernières années. C’est dans ce contexte que Hackuity lance une nouvelle phase de sa stratégie de croissance et souhaite intégrer de nouveaux talents pour étoffer ses équipes techniques, Recherche et Développement, commercial, marketing et support. Pour recruter les meilleurs, Hackuity dispose de réels atouts : une équipe reconnue sur le marché, un positionnement innovant, un développement constant et la volonté de faire évoluer ses collaborateurs.

Parmi les postes proposés sur Paris, Lyon ou Singapour :

Back-End Engineer

Front End Engineer

Customer success manager

Une présentation des postes ouverts est disponible sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/hackuity