Ctoutvert et Inaxel lancent une grande campagne de recrutements

Suite au rapprochement d’INAXEL et Ctoutvert, rendu public il y a à peine trois semaines, le groupe annonce aujourd’hui un plan de recrutement important afin d’accompagner la stratégie d’innovation technique, ainsi que la politique du service client.

Cette campagne de recrutement s’engage dès aujourd’hui et se terminera à la rentrée de septembre. Il s’agit au global de l’ouverture de 18 postes dans le secteur du digital et du tourisme à pourvoir sur les sites de Montpellier, Toulouse et La Rochelle.

Cet important renforcement des équipes répond à trois objectifs principaux : consolider l’organisation afin d’améliorer encore le service client de la société Inaxel, véritable ADN de la structure, appuyer les efforts en cours au sein des deux sociétés en termes d’innovation et R&D et, enfin, garantir un niveau renforcé de stabilité et de sécurité des deux infrastructures techniques et de leur connectivité.

Liste des postes disponibles au sein de la société Inaxel, à Montpellier (Mauguio) et La Rochelle :

· 1 DÉVÉLOPPEUR FULL STACK H/F EN CDI

· 1 DÉVÉLOPPEUR FULL STACK H/F JUNIOR EN ALTERNANCE

· 1 DÉVÉLOPPEUR WINDEV H/F EN CDI

· 1 PRODUCT OWNER JUNIOR H/F EN CDI

· 2 TECHNICIENS D’EXPLOITATION H/F EN CDI À MONTPELLIER ET LA ROCHELLE)

· 5 CONSEILLERS HOTLINE & FORMATEURS EN CDI

· 1 OPERATEUR D’ACCUEIL TELPEHONIQUE H/F EN CDD

· 1 OPERATEUR DE SAISIE H/F EN CDD

Liste des postes disponibles au sein de la société Ctoutvert, à Toulouse :

· 1 DÉVÉLOPPEUR BACK-END H/F EN CDI

· 1 ADMINISTRATEUR RESEAU CLOUD H/F EN CDI

· 1 SUPPORT CLIENTELE REVENUE MANAGEMENT H/F EN CDD OU CDI

· 1 ASSISTANT.E MARKETING en CDD

· 1 SOCIAL MEDIA MANAGER H/F EN CDI

Toutes les offres d’emploi sont disponibles à l’adresse : https://taleez.com/careers/ctoutvert