Mind7 Consulting lance une offre Green IT

Fort de ses premiers retours d'expérience acquis lors de missions chez ses clients, Mind7 Consulting, l’ESN Mind7 annonce une nouvelle offre de Green IT permettant de créer et modéliser des applications performantes et à faible impact environnemental. À travers cette approche unique sur le marché, Mind7 Consulting souhaite permettre à ses clients de moderniser leur SI tout en ayant un impact positif sur l’environnement.

Dans ce contexte, Mind7 Consulting s’inscrit parfaitement dans les stratégies RSE de ses clients en les accompagnant dans l’utilisation d’un numérique durable. Concrètement, cette nouvelle offre prend en compte de nombreuses expertises allant de l’audit 360° d’écoconception applicative à la définition et au déploiement d’une stratégie de SI responsable en passant par la formation et l’amélioration continue en écoconception (Green DMAIC).

Timothée Sainte Fare Garnot, Directeur de Projet chez Mind7 Consulting « La frugalité numérique est désormais un impératif stratégique pour nombre d’entreprises. Pour autant, cela n'empêche pas de s’appuyer sur des solutions performantes avec les dernières innovations du marché. Notre ambition est de créer, concevoir, améliorer et faire évoluer en continu les applications de nos clients en intégrant de bout en bout l’approche Green IT. »

Pour concevoir cette nouvelle offre d’écoconception, Mind7 Consulting a mobilisé ses experts pour mettre en place une démarche reposant sur les règles de l’art. Les équipes sont donc en mesure d’apporter aux clients de l’ESN une réponse opérationnelle pour positionner l’écoconception applicative au centre de leurs projets.

Découvrez un de nos retours d'expérience, un Audit d’écoconception d’une application pour une grande banque européenne.