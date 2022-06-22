联邦快递和FourKites宣布结盟，促进供应链运作变得更智能

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伊利诺伊州芝加哥和田纳西州孟菲斯, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联邦快递（FedEx Corp.，纽约证券交易所股票代码：FDX）和供应链可视化公司 FourKites 今日宣布建立战略联盟，为企业提供更加稳健的实时可视化新能力，帮助他们解决最普遍的供应链挑战，提高效率并解锁新的增长机会。新冠疫情、持续地缘政治问题、港口拥堵及其他全球中断等事件揭示了保持全球互联供应链正常运转的复杂性。联邦快递和FourKites正在开展合作，通过深入的网络及其对合并网络的丰富见解，为多模式和多承运商运营带来全面且高细粒度的可视化，促使供应链变得更智能。



FourKites的实时可视化平台在供应链的每一个环节都集成了智能，目前每天支持250万次出货量，将《财富》500强半数公司的供应链连接互融。通过这项合作，FourKites将利用其机器学习和人工智能能力，结合联邦快递网络的数据洞察，创建一个名为FourKites X的全新端到端供应链智能平台。联邦快递网络覆盖了220多个国家和地区，通过每天超过1650万次出货量，连接了全球99%以上的GDP。FourKites X将提供各种工具和见解，通过从动态规划和货运前事项到增强可视化和主动预警再到供应链优化见解等一系列举措，帮助大型托运商和物流提供商减轻持续挑战的影响。

为支持这一联盟和FourKites X的推出，联邦快递对FourKites进行了战略投资。

FedEx Dataworks首席执行官Sriram Krishnasamy表示：“这是两家行业领导者和创新者之间令人兴奋的合作，他们将共同为我们的客户解锁新机会。如果说过去两年我们学到了哪些经验，那就是企业需要合作才能更智能、更快捷地运营。我们与FourKites的合作创建了一个数据生态系统，该系统将提供新水准的可预测性和可视化程度，帮助企业在当今难以预测的复杂商业环境中建立更智能的供应链。”

FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“我们很高兴宣布与联邦快递建立这一开创性平台和战略合作。我们的组织都坚定不移地致力于通过战略创新实现客户成功。我们正在共同努力为全球供应链的未来铺平道路，以数据和机器学习为基础，为这些全球供应链提供新价值。”

FourKites X——全球供应链运作的全貌

FedEx Dataworks是联邦快递的一个事业部，专注于通过强大的数据科学方法和机器学习能力促就供应链更智能化；该事业部将支持FourKites开发新平台FourKites X，帮助客户获得更深入的可操作见解、更准确的ETA和更智能的供应链，以减少供应链波动和提升营收增长。

该平台旨在帮助大型托运商和物流提供商发掘机会领域，例如：

首席供应链官如何改进规划来解决空货架和制造业放缓问题

公司如何利用数据将供应链危机转化为改善客户体验的机会

首席财务官如何优化供应链以实现增长和提高效率



ARC Advisory Group供应链服务副总裁Steve Banker表示：“在供应链方面，数据多多益善。FourKites和联邦快递的合作在两方面都堪称卓越，一是能聚合的数据量，二是可以改善预期到达时间、规划等的程度。FourKites X将成为该市场向前迈出的一大步。”

FourKites X的客户将能够使该平台与现有系统集成，能够在数据工程师、数据科学家和用户体验专家的支持下以模块化方式获得各种新能力。FourKites X解决方案将包括预先构建的应用程序和直观仪表板，使客户能够解锁货运前天气警报和供应链洞察等事项。

如需了解有关FourKites X的更多信息，请 点击此处 。

关于联邦快递

联邦快递（FedEx Corp.，纽约证券交易所股票代码：FDX）为全球客户和企业提供广泛的运输、电子商务和商业服务组合。公司年营收为920亿美元，以备受尊崇的联邦快递品牌为依托，通过运营公司的集体竞争力、协作运营和数字化创新，提供综合业务解决方案。联邦快递一直是世界上最受尊敬和信赖的雇主之一，激励其近55万名员工始终专注于安全、最高道德和专业标准，以及客户和社区的各项需求。联邦快递致力于以负责任和明智的方式连接世界各地的人们和机会，目标是到2040年实现碳中和运营。如需了解更多信息，请访问 fedex.com/about 。

关于FourKites®

FourKites®是全球领先的供应链可视化平台之一，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递运送到200多个国家和地区的250余万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助众多公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）信赖FourKites，并以此实现其业务转型和创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问 www.fourkites.com 。

媒体联系人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（负责FourKites业务）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

本公告随附图片可通过以下网址获取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/957af2bd-51a9-4e5f-8837-680cc2e823ea