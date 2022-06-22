FedEx 和 FourKites 宣佈結盟以令供應鏈更智能地運作

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芝加哥與田納西州孟菲斯, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FedEx Corp. 聯邦快遞 (NYSE: FDX) 與供應鏈可視化公司 FourKites 今天宣佈了一個策略性聯盟，將為企業提供新的、更強大的實時可視化功能，以幫助他們解決最普遍的供應鏈挑戰，提高效率並釋放新的增長機會。諸如 2019 冠狀病毒病疫情、持續的地緣政治問題、港口擁堵及其他全球動盪事件揭示了保持全球互聯供應鏈運作的複雜問題。FedEx 和 FourKites 正在合作協調，透過深度網絡及其組合網絡的豐富見解，為多模式和多承運商營運帶來全面且高度精細的可視性。



FourKites 的實時可視化平台在供應鏈的每一個環節都擁有整合的情報，目前支援每天 250 萬單貨運量，跟 Fortune 500 強企業中 50% 的供應鏈連結著。透過這次合作，FourKites 將利用其機器學習和人工智能的功能，以及來自 FedEx 網絡的數據分析，該網絡透過每天超過 1,650 萬單的貨運量，覆蓋 220 多個國家與地區，連接著全球 99% 以上的 GDP，而創建一個名為 FourKites X 的新端到端供應鏈智能平台。FourKites X 將提供工具和分析，幫助大型托運人及物流供應商透過從動態規劃和裝運前、增強可見性和主動警報到供應鏈優化分析等一系列產品以減輕持續挑戰帶來的影響。

為了支援此聯盟與 FourKites X 的推出，FedEx 對 FourKites 進行了策略性投資。

FedEx Dataworks 行政總裁 Sriram Krishnasamy 表示：「這是兩位行業領導者和革新者之間的一次令人振奮的合作，他們齊心協力為我們的客戶開啟新的機遇， 若過去兩年教曉了我們些什麼，那就是公司需要共同努力，才能運作得更智能及更敏銳。我們與 FourKites 的協調合作創建了一個數據生態系統，它將可提供更高水平的可預測性和可見性，以幫助企業在目前這個不可預測且複雜的商業環境中，建立更智能的供應鏈。」

FourKites 創辦人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「我們很高興宣佈與 FedEx 的這個具突破性平台及策略性的協調合作。我們機構透過策略創新而堅定不移地致力於客戶成功。我們正攜手努力為全球供應鏈的未來鋪路，建立以數據和機器學習作基礎，為這些全球供應鏈提供新的價值。」

FourKites x – 全球供應鏈營運的全面貌

FedEx Dataworks 是 FedEx 的一個業務部門，致力透過強大的數據科學方法與機器學習能力令供應鏈更智能化，部門將支援 FourKites 開發新平台 FourKites X，這將有助為客戶提供更深入的可操作分析資料及更準確的 ETA，以及更智能化的供應鏈，以減少供應鏈的波動性，並提高營收增長。

該平台旨在幫助大型托運人和物流供應商識別機遇領域，例如：

供應鏈總監如何改善計劃，以解決貨架空置和製造放緩的問題

公司該如何利用數據將供應鏈危機轉化為改善客戶體驗的機會

財務總監該如何優化供應鏈以實現增長與效率



ARC Advisory Group 供應鏈服務副總裁 Steve Banker 表示：「在供應鏈數據方面，是越多越好。FourKites 和 FedEx 之間的合作在匯聚的數據量，以及可以改進所預計抵達時間、計劃、可持續發展規劃等方面均非常出色。FourKites X 可以在這個市場上邁出一大步。」

FourKites X 的客戶將能夠將平台與現有系統整合，並將能夠在數據工程師、數據科學家及用戶體驗專家的支持下以模組化方式獲得多項新的功能。FourKites X 解決方案將包括預先建造的應用程式和直觀的儀表板，這將讓客戶能夠將裝運前天氣諮詢及供應鏈分析等內容解鎖。

如欲進一步了解 FourKites X， 請點擊此處 。

關於 FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) 為全球客戶和企業提供廣泛的運輸、電子商務及商業服務組合。該公司年收入為 920 億美元，透過共同、合作並以受尊敬的 FedEx 品牌數碼方式為營運公司提供整合的業務解決方案。透過運營的公司在受人敬重的 FedEx 品牌下集體競爭、協調合作營運和數碼化革新，以提供綜合業務解決方案。FedEx 始終位列全球最受尊敬和最值得信賴的雇主的排名中，此激勵公司近 550,000 名員工繼續專注於安全、最高的道德和專業標準以及客戶和社區的需求。FedEx 致力於以負責任與機智的方式將世界各地的人們與可能性連繫起來，目標是到 2040 年實現碳中和營運。如欲了解更多資訊，請瀏覽 fedex.com/about 。

關於 FourKites®

領先的全球供應鏈可視化平台 FourKites® 將可見性從運輸擴展到工場、貨倉、店鋪等。FourKites 每日為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 250 萬件貨物，覆蓋超過 200 個國家／地區，結合即時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,000 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均仰賴 FourKites 來改變他們的業務及創建更快捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.fourkites.com 。

傳媒聯絡：

Marianna Vyridi

代表 FourKites 的 Big Valley Marketing

｜電話：(650) 468-3263

｜電郵： mvyridi@bigvalley.co

本公告隨附的圖片載於 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/957af2bd-51a9-4e5f-8837-680cc2e823ea