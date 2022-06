Athenex 宣佈向 Sagard Healthcare Partners 和 Oaktree 出售 Klisyri® (tirbanibulin) 來自美國和歐洲特許權及里程碑權益的收入

June 22, 2022 08:30 ET | Source: Athenex, Inc. Athenex, Inc.

Buffalo, New York, UNITED STATES