Athenex 宣佈向 Sagard Healthcare Partners 和 Oaktree 出售 Klisyri® (tirbanibulin) 來自美國和歐洲特許權及里程碑權益的收入

公司執行策略，透過將非核心資產獲利以擴展現金流

總交易額為 8,500 萬美元；至少 8,000 萬美元將用於償還債務並為營運提供資金

紐約水牛城, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家全球生物製藥公司，致力發現、開發及商業化旨在治療癌症和相關疾病的新型療法，今天宣佈簽署一份最終協議，以 8,500 萬美元向 Sagard Healthcare Partners 和由 Oaktree Capital Management, L.P.（「Oaktree」）管理的基金出售 Klisyri® (tirbanibulin) 來自美國和歐洲特許權及里程碑權益的收入。交易所得的大約 8,000 萬美元將部分用於償還現有債務和經營業務，並在滿足某些條件後向 Athenex 支付 500 萬美元。交易須符合慣例成交條件。

Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士說：「我們正在執行新的策略，並將繼續實現我們提出的目標，以延長我們的現金流超過 18 個月。我們很高興簽署這項協議，因為我們相信它在我們繼續償還債務並擴展我們的現金流時，將可為我們的股東帶來有意義的收益。出售 Klisyri® (tirbanibulin) 來自美國和歐洲特許權及里程碑權益的收入，代表我們繼續將非核心資產獲利的另一步，讓我廄專心開發有潛力的一流 NKT 細胞平台。」

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和 Royalty/Revenue Interest Capital Advisors LLC 擔任 Athenex 的財務顧問，而 Cooley LLP 則擔任 Athenex 的法律顧問。Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. 擔任 Sagard Holdings 和 Oaktree 的法律顧問。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療的細胞療法藥物商業化的領導者。為了實現這項使命，Athenex 投入多年的研發、臨床試驗、監管標準和製造經驗。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心技術：(1) 以 NKT 細胞為基礎的細胞治療 (2) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery，以及 (3) Src 酶抑制劑。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效、無障礙及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於 Oaktree

Oaktree 是全球投資管理公司領導者，專注另類投資，截至 2022 年 3 月 31 日，其管理的資產達 1,640 億美元。該公司強調對信貸、私募股權、不動產和上市股票的投資採用機會主義、價值導向和風險控制方法。該公司僱有 1,000 多名員工和在全球 20 個城市設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 Oaktree 網站 http://www.oaktreecapital.com/。

關於 Sagard

Sagard 是一家多策略另類資產管理公司，管理超過 140 億美元的投資，並在加拿大、美國和歐洲聘用大量專業人員。Sagard 透過結合其企業家精神和紀律嚴格的文化與靈活的資本、以及由投資組合公司、有限合夥人、顧問和其他重要關係組成的獨特全球網絡，致力尋求有吸引力的投資回報。作為一家公司，Sagard 經營數個投資於五種資產類別的平台：風險投資、私募股權、私人信貸、房地產和醫護特許權使用費。透過公司多個生態系統合作夥伴，Sagard 還從事私人財富管理和創立新企業。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常會用諸如「相信」、「繼續」、「可以」、「預計」、「旨在」、「可能」、「計劃」、「將會」和類似的用詞表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的經營虧損歷史以及對我們持續經營能力的重大懷疑；我們的策略重點是專注於我們的細胞治療平台及我們出售非核心資產的計劃；我們獲得融資以資助營運的能力，成功重新分配我們的資源並減少我們的營運費用；延長或償還我們欠高級擔保貸方的大量債務；我們的主要臨床候選藥物的開發階段，包括 NKT 細胞療法和涉及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准的不確定性的相關風險；Athenex 候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；公司成功證明其候選藥物的安全性和有效性並及時獲得候選藥物批准（如有的話）的能力；正在進行的法律程序的不確定性；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務的能力相關的風險，包括與維持與客戶、供應商和員工的關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們能力的營運、文化和管理理念的差異，以及我們支持 Kuur 業務增加的成本負擔能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；2019 冠狀病毒病疫情和其他宏觀經濟因素（如烏克蘭戰爭）的影響及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭; 知識產權風險；與在國際和中國開展業務有關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；如果我們無法重新遵守納斯達克持續上市標準，我們的普通股將從其全球市場退市的風險；以及我們不時在美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險因素，這些文件的副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲取，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者關係

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com