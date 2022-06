TELUS Santé dévoile son rapport annuel sur les tendances en matière de consommation de médicaments: les effets collatéraux de la pandémie comprennent un accroissement des médicaments pour le traitement de la dépression et du TDAH

English French

TORONTO, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a publié son Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments 2022. Celui-ci révèle que bien que moins de Canadiens aient fait des demandes de règlement pour des médicaments d’ordonnance en 2021, il y a eu une augmentation notable du nombre de demandes de règlement pour des médicaments servant à traiter des troubles de santé mentale durant la deuxième moitié de 2021. Les médicaments de spécialité continuent d’avoir un plus grand effet sur les dépenses dans le cadre des régimes d’assurance et sur le montant admissible par assuré, avec des taux de croissance qui atteignent environ 10 %.



« Le rapport indique un accroissement notable des antidépresseurs et des médicaments pour le traitement du TDAH en 2021. Le télétravail et les styles de travail hybrides sont devenus la norme, et il devient évident que la pandémie pose des défis particuliers pour nos concitoyens. Elle touche autant leur santé mentale que physique », souligne Shawn O’Brien, principal, Actualisation des données et Gestion des régimes d’assurance maladie, TELUS Santé.

Le rapport aide à brosser un tableau des répercussions que la COVID-19 a eu sur les demandes de règlement dans l’ensemble, en raison des retards de diagnostic, des interventions chirurgicales reportées ainsi que des nouvelles ordonnances. Même si la catégorie des antibiotiques et des anti-infectieux est demeurée en tête quant au nombre de réclamants, leur part a beaucoup diminué en 2020 et de nouveau en 2021.

« En 2021, la pandémie a eu une incidence sur le nombre de demandes de règlement portant sur des antibiotiques et des anti-infectieux. Les interventions chirurgicales reportées, la réduction des rendez-vous avec des prescripteurs, incluant les dentistes, ainsi que les mesures de santé publique, comme le port du masque, ont entraîné une diminution des taux d’infection, souligne Caroline Le Pottier, pharmacienne-conseil à TELUS Santé. D’autre part, le retard dans les diagnostics et les traitements aura probablement un effet d’entraînement au cours des prochaines années, d’autant plus que les patients disent avoir évité de recourir aux soins de santé pour diverses maladies graves pendant la pandémie. »

Publié chaque année depuis 2015, le Rapport sur les tendances et références canadiennes en matière de consommation de médicaments est fondé sur les demandes de règlement de plus de 10 millions de Canadiens assurés en 2021. Il offre une perspective contextuelle des taux d’adoption des tendances de gestion des régimes. Il permet ainsi aux assureurs et aux employeurs de mieux comprendre les principales tendances dans l’utilisation des médicaments délivrés sur ordonnance. Le rapport donne un aperçu de l’année précédente et compare ce portrait à celui d’il y a cinq ans. Pour ce faire, il s’appuie sur les demandes de règlement reçues par le plus grand gestionnaire de régimes d’assurance médicaments pour les payeurs privés au pays.

Voici d’autres conclusions importantes en 2022 :

Augmentation constante des réclamants neuro-atypiques et en santé mentale

En 2021, la tendance à la hausse de l’utilisation des catégories de médicaments thérapeutiques incluait le traitement de la dépression et du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), qui sont remontés respectivement en quatrième et sixième position (sur 10).

Il y a cinq ans, des médicaments comme Vyvanse et Concerta, utilisés pour traiter les troubles neuro-atypiques, comme le TDAH et la narcolepsie, se classaient au dixième rang, alors qu’en 2021, ces médicaments ont dépassé ceux qui servent à traiter le cancer. Il est bien possible que la scolarisation en ligne ait contribué à l’augmentation des diagnostics de TDAH chez les enfants qui ont plus de difficulté à se concentrer devant un écran.

L’usage des médicaments de spécialité pour traiter les conditions chroniques continue de dominer les tendances en matière de coûts et d’utilisation

Les médicaments de spécialité continuent d’avoir une plus grande incidence sur les tendances globales en matière d’utilisation que les médicaments traditionnels.

Les trois principaux médicaments de spécialité comprennent ceux qui servent au traitement de l’arthrite rhumatoïde, du psoriasis et du cancer.

Si les tendances actuelles se maintiennent, TELUS Santé prévoit que, d’ici la fin de 2026, les médicaments de spécialité pourraient représenter presque la moitié du montant admissible moyen par certificat (par assuré et leurs dépendants).



Coût, indice des prix à la consommation (IPC) et gestion de régime

Le montant admissible annuel moyen par réclamant était de 928,30 $ en 2021, en hausse de six pour cent par rapport à 2020. Bien qu’il s’agisse d’une augmentation modérément élevée dans le cadre d’une évaluation sur une période de cinq ans, c’est beaucoup moins que le bond de 13,9 pour cent en 2020.

Le nombre moyen de demandes de règlement par réclamant au Canada était de 11,1 pour l’année, en hausse par rapport à 10,3 en 2019, avant la pandémie.

Les provinces de l’Atlantique conservent le volume le plus élevé en matière de demandes de règlement pour des médicaments de spécialité. Elles y représentent 41 pour cent du montant admissible; ce qui est attribuable à l’épidémiologie des maladies (prévalence des maladies rares dans les provinces de l’Atlantique).

Les médicaments de spécialité ont une incidence beaucoup plus faible dans l’ouest du pays à cause des régimes universels d’assurance médicaments provinciaux disponibles en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba.

