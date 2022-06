Umicore et Idemitsu vont développer conjointement des matériaux de haute performance pour les batteries solides

English French Dutch

Umicore et Idemitsu Kosan Co., Ltd. ont convenu de développer conjointement des matériaux catholytes haute performance pour les batteries solides, en combinant leurs expertises respectives dans les matériaux actifs cathodiques et les électrolytes solides, et en visant à fournir une percée technologique permettant d'étendre l'autonomie de conduite et de propulser ainsi l'e-mobilité.

Umicore apporte son expertise de leader mondial dans une variété de matériaux actifs cathodiques (CAM) pour les batteries lithium-ion, tandis qu'Idemitsu Kosan apporte son savoir-faire dans les électrolytes solides en tant que matériau clé pour les batteries lithium-ion entièrement solides (ASSB*). Umicore travaille sur les chimies CAM à l'état solide depuis 2017 et détient plusieurs brevets clés dans ce domaine technologique. Idemitsu Kosan dispose d'une méthode établie pour la fabrication de sulfure de lithium de haute pureté, qu'elle a développée dans le cadre de son activité pétrochimique, et détient de nombreux brevets pour les électrolytes solides sulfurés qui utilisent le sulfure de lithium comme matière première.

"Umicore a jeté ses bases dans les matériaux pour batteries il y a près de 30 ans et, grâce à nos propres recherches et à notre forte empreinte mondiale en matière d'innovation ouverte, nous sommes à l'avant-garde de diverses technologies de batteries lithium-ion qui contribuent à décarboniser les transports. Notre partenariat avec Idemitsu renforce notre leadership en matière d'innovation et de technologie afin de soutenir nos clients dans leur transformation de mobilité propre grâce à l'énergie des batteries à l'état solide," a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore.

"Sur la base de plus de 20 ans d'expérience, Idemitsu a développé la technologie des électrolytes solides sulfurés et détient de nombreux brevets liés aux électrolytes solides sulfurés. Les électrolytes solides contribueront en tant que matériau clé à la "société électrifiée", par le biais d'ASSB. Le développement conjoint entre Umicore et Idemitsu jouera un rôle important dans l'accélération des activités dans ce domaine," a déclaré Hajime Nakamoto, Managing Executive Officer d'Idemitsu.

Les catholytes combinent des matériaux actifs de cathode et des électrolytes solides. Le contact plus intime entre ces deux composants permettrait à la batterie à l'état solide d'atteindre de meilleures performances. Les batteries à l'état solide constituent la prochaine génération de batteries dont les performances seront améliorées sur plusieurs fronts. Dans les voitures, par exemple, leur densité énergétique plus élevée augmentera l'autonomie et permettra une recharge plus rapide. Le remplacement de l'électrolyte liquide actuel par un électrolyte solide améliorera la sécurité et la durée de vie des batteries, réduira leur taille et leur poids et, au final, leur coût.

*All-solid-state-batteries









Pour plus d’informations - Umicore

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 7434 adrien.raicher@umicore.com



Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 29 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com









Pour plus d’informations - Idemitsu

Public Relations Department Public Relations Section, Idemitsu Kosan Co.,Ltd. https://www.idemitsu.com/en/contact/flow/index.html





À propos d’Umicore

Umicore est une entreprise circulaire de technologie des matériaux. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.





Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).





Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.

À propos d’Idemitsu

Idemitsu est l'un des principaux producteurs et fournisseurs d'énergie et de matériaux du Japon. Nos activités mondiales, qui s'étendent sur 67 bases commerciales dans 20 pays et régions en dehors du Japon, englobent le pétrole, les produits chimiques de base, les matériaux fonctionnels, l'énergie et les énergies renouvelables, et les ressources.

Fondé en 1911, le groupe Idemitsu fournit depuis plus d'un siècle un approvisionnement stable en énergie, indispensable à l'industrie et à la vie quotidienne. Dans le cadre de notre vision d'entreprise pour 2030, intitulée "Your Reliable Partner for a Brighter Future", Idemitsu Kosan vise à contribuer à la réalisation d'une société à faible émission de carbone et basée sur le recyclage en utilisant ses capacités technologiques et ses matériaux pour résoudre les problèmes liés.

Pour plus d'informations sur le groupe Idemitsu, voir : https://www.idemitsu.com/en/index.html.