TC Emballages Transcontinental étend son offre et son réseau dans le marché agro-industriel en Amérique latine avec l’acquisition de Banaplast

MONTRÉAL, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX: TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui l’acquisition de Banaplast S.A.S., une entreprise d'emballage souple fondée en 2009 et basée à Armenia, en Colombie. Banaplast est active dans la protection des cultures dans le secteur agro-industriel de la banane et de la banane plantain, ainsi que d'autres productions fruitières.



« L'acquisition de Banaplast s'inscrit dans notre stratégie de croissance axée sur l'innovation et la proximité des marchés clés du segment agro-industriel, a déclaré Ricardo Garcia Merlo, vice-président principal et directeur général, Amérique latine, TC Emballages Transcontinental. Avec Banaplast, nous élargissons notre offre, notamment avec les sacs pour bananiers et les pellicules agricoles, et notre réseau en ajoutant Banaplast à nos activités existantes au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala et au Mexique. Cette acquisition ouvre de nouvelles et passionnantes possibilités pour mieux servir nos clients. »

Pour sa part, Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental, a ajouté : « Nous souhaitons la bienvenue à Banaplast dans la famille TC. Banaplast a fait ses preuves en matière de croissance, grâce à la combinaison réussie de l'innovation, de la priorité accordée aux clients et des excellents produits offerts, ce qui est conforme à la stratégie de TC dans la région. Le marché de la banane est un parfait exemple de la valeur de nos emballages, car ils améliorent le rendement des cultures grâce aux ingrédients actifs contenus dans le film, protègent les plantations pendant le cycle de croissance et prolongent la durée de conservation pour l'exportation. »

Aux dires des fondateurs de Banaplast, Angela Maria Jaramillo Botero et Juan Carlos Fajardo Pulido : « Nous sommes heureux que Banaplast se joigne à TC Transcontinental, une société qui a déjà 45 ans d'existence. L’esprit entrepreneurial, la vision de la croissance à long terme et les solides valeurs de l’entreprise nous rendent très enthousiastes. Nous avons la conviction que Banaplast grandira au sein de TC. » Les fondateurs de Banaplast ont été conseillés par Vistra Advisors dans le cadre de cette transaction.

À propos de TC Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental, est un chef de file en emballage souple et revêtements spécialisés avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala, au Mexique, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, avec environ 4000 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 29 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression, l’ajout d’enduit et la transformation.

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires. Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 31 octobre 2021. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias au Canada

Nathalie St-Jean

Conseillère principale, Communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Médias en Amérique latine

Fernanda Garcia

Directrice du marketing

TC Emballages Transcontinental

52-444-834-6600

fernanda.garcia@tc.tc