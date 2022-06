L'Association des femmes autochtones du Canada (NWAC) publie un rapport historique sur la beauté autochtone à la suite d'une table ronde nationale

English French

OTTAWA, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, l'Association des femmes autochtones du Canada, en partenariat avec Sephora Canada, publie un nouveau rapport mettant en lumière les apprentissages de la toute première table ronde en lien avec la beauté autochtone. Tenue en octobre 2021, cette discussion historique était axée sur la décolonisation des normes de beauté et sur la valorisation de la place des femmes, des filles et des personnes de diverses identités autochtones dans l'industrie de la beauté. Le rapport présente les éléments clés qui sont ressortis de cette rencontre, ou plus de 200 aînés, jeunes, Métis, Inuits, personnes des Premières Nations, afroautochtones et membres de la collectivité 2ELGBTQQIA étaient réunis.

L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a fait ressortir l'importance d'inclure les médias et les entreprises pour assurer une représentation authentique et appropriée des femmes, filles, et collectivité 2ELGBTQQIA autochtone. Une représentation erronée qui perpétue des stéréotypes et de la discrimination peut causer davantage de violence et de mal, en plus d'encourager le génocide dont les femmes, filles, et personnes bispirituelles sont victimes actuellement.

« Les normes de beauté coloniales sont toujours aussi présentes dans les médias », explique Lynne Groulx, directrice générale de NWAC. « C'est pourquoi l'Association est déterminée à faire changer les choses. Nous voulons valoriser la diversité et la beauté des langues, des cultures, et des identités autochtones. Favoriser une collectivité plus inclusive où tous et toutes peuvent se réunir pour partager leurs expériences. Prendre le temps de guérir est tellement important. Écouter les récits des participants et participantes m'a réellement touchée et inspirée. »

Les constats du rapport sont en lien avec les façons d'être plus inclusifs, équitables, et représentatifs dans l'industrie de la beauté afin que celle-ci reflète la vraie diversité de collectivité autochtone au Canada. Les recommandations sont plus particulièrement importantes pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones qui cherchent à guérir des traumas intergénérationnels causés par la colonisation, les pensionnats, et la violence occasionnant un nombre disproportionné de meurtres et de disparitions dans ces collectivités.

Pendant la table ronde, les perspectives et expériences ont permis la création de trois recommandations essentielles en lien avec la représentation authentique de la beauté autochtone dans les médias traditionnels. Les voici :

1. La représentation de la beauté autochtone doit inclure toute la diversité des cultures autochtones : les participants et participantes ont exprimé une nécessité urgente pour plus de diversité et d'inclusion dans les prochaines campagnes, incluant les Premières Nations, les Métis, les Inuits, les afroautochtones, et la collectivité 2ELGBTQQIA+. Il est aussi essentiel selon eux de représenter différents groupes d'âge, corps et couleurs de peau.

2. La beauté autochtone doit être représentée dans toute sa beauté, avec respect et honneur : une autre conclusion de la discussion a été le souhait de représenter les histoires autochtones avec respect, incluant une exactitude des faits en lien avec le passé colonial et une inclusion des différentes identités autochtones et 2ELGBTQQIA+.

3. L'augmentation de la représentation dans les médias : il y a aussi énormément d'intérêt à voir des histoires autochtones variées et davantage de représentation, ainsi que plus de représentation 2ELGBTQQIA+.

Dans le cadre de ce rapport, NWAC et Sephora Canada se sont engagés à continuer d'accueillir et de faciliter la discussion, encourageant ainsi des entretiens approfondis en matière de beauté autochtone. NWAC s'engage également à continuer son programme mené par des aînés grâce à Resiliency Lodge, favorisant la guérison et abordant les blessures causées par la colonisation et par les standards de beauté coloniaux.

« La discussion était empreinte de vulnérabilité, mais aussi de force. Elle nous a aidés à mieux comprendre ce qui est attendu des entreprises afin que celles-ci soient des vraies actrices de changement dans l'industrie de la beauté », mentionne Salma Dhanani, responsable principale de l'inclusion et de l'appartenance chez Sephora Canada. « En tant que chef de file de la collectivité beauté, il est de notre responsabilité d'assurer que ces recommandations soient considérées, et ce, dans toutes les dimensions de nos activités. Nous sommes impliqués dans notre parcours Diversité et inclusion depuis plusieurs années; nous continuons à apprendre et à collaborer avec nos partenaires, et sommes engagés à jouer un rôle actif dans la réconciliation. »

La représentation autochtone demeure au cœur des efforts de diversité et d’inclusion de Sephora Canada, en plus de l’engagement de veiller à ce que tous les Canadiens et Canadiennes se voient représentés chez Sephora. Nous travaillerons en parallèle avec NWAC pour nous assurer que ces recommandations soient au centre de nos efforts pour inspirer et développer une collectivité beauté plus inclusive pour notre clientèle, nos membres du personnel, et pour la collectivité que nous servons.



