Bernard Chaud élu Président de l’Association de la Chimie du Végétal

Paris, le 22 juin 2022

L’Association de la Chimie du Végétal (ACDV) représente les activités industrielles de fabrication d’ingrédients, produits et matériaux dans lesquelles des plantes (la biomasse) remplacent ou complètent les ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon). Renouvelables, bas carbone, performantes, innovantes, les solutions issues du végétal constituent un atout pour une industrie en pleine transition. L’ACDV a pour missions de soutenir, structurer et accélérer le développement industriel de la chimie du végétal et des produits biosourcés ainsi que de valoriser le domaine, accroître sa notoriété et la connaissance de ses atouts.

Bernard Chaud, directeur de la stratégie industrielle de Global Bioenergies, vient d’être élu Président de l’ACDV. Il succède à François Monnet, dont le mandat arrive à expiration.

Bernard Chaud déclare : « Un grand merci à François Monnet pour son action déterminée à la tête de l’ACDV durant ces six années. La Présidence de l’ACDV représente une responsabilité importante à l’heure où tous les regards se tournent vers ceux qui peuvent mettre en place des solutions pour accélérer la transition environnementale et réduire le réchauffement climatique. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane®12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. Son procédé a de nombreuses applications en chimie de spécialité, ainsi que dans le domaine des polymères. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 du transport aérien et de contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

