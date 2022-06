French English

Contact presse :

Victoire Grux

Tel.: +33 6 04 52 16 55

Email: victoire.grux@capgemini.com

Capgemini nomme Steffen Elsaesser au poste de Directeur de la Transformation

Paris, le 22 juin 2022 - Capgemini annonce la nomination de Steffen Elsaesser en tant que Directeur de la Transformation et membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er juillet 2022. Dans ces fonctions, Steffen sera chargé de concevoir et de mettre en œuvre certains des principaux programmes de transformation du Groupe. Il rapportera à Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.

« Steffen apporte à ce rôle global un parcours exemplaire en conseil stratégique auprès de nos clients. C’est un expert reconnu des transformations par le business et la technologie, de la stratégie d'innovation et de croissance, ainsi que du développement du leadership et de l'organisation, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Je suis ravi d'accueillir Steffen à ce poste à dimension Groupe et au sein du Comité exécutif. »

« Au cours de mes années passées au service de nos clients en tant que partenaire stratégique, j’ai eu l’occasion de concevoir et mettre en place leurs stratégies de développement, qui s’appuient largement sur la transformation digitale. Je suis ravi de mettre aujourd’hui ma longue expérience au service de mes nouvelles responsabilités de Directeur de la Transformation du Groupe et d'apporter une valeur ajoutée au Comité exécutif du Groupe », a déclaré Steffen Elsaesser.

Biograp hie : Steffen Elsaesser

Depuis 2018, Steffen était directeur général de Capgemini Invent en Allemagne. Auparavant, il a dirigé l'équipe Expérience client en Europe centrale de 2014 à 2018 en tant que vice-président exécutif et membre de l'équipe de direction mondiale de Capgemini Consulting. Steffen a 28 ans d’expérience dans la gestion des clients, du marketing, des talents et des opérations dans l’industrie automobile et les services aux entreprises.

En 1998, Steffen a rejoint Gemini Consulting, plus tard appelée Capgemini Consulting, où il a occupé diverses fonctions d’accompagnement client et de direction au sein des équipes Automobile et Expérience client.

Steffen a commencé sa carrière en 1994 chez General Motors Europe à Francfort, Zurich et Madrid en tant que chef de produit et analyste de marché.

Steffen est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l’université de Tübingen et d’un diplôme en gestion de l’Université de Californie, Los Angeles.

Note aux rédacteurs :

Une photographie haute résolution de Steffen est disponible sur demande.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 340 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

Pièce jointe