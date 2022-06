INEA annonce le succès de son augmentation de capital

pour un montant d’environ 107,3 millions d’euros

Paris, le 22 juin 2022

Foncière INEA (la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires (l’« Augmentation de Capital ») lancée le 3 juin 2022, souscrite pour un montant global brut (prime d’émission comprise) de 107 334 945 euros.

Le produit de l’Augmentation de Capital permettra à la Société de financer sa croissance par le biais de financement de nouveaux investissements en vue d’atteindre l’objectif annoncé fin 2021, à savoir un patrimoine d’une valeur de 2 milliards d’euros d’ici fin 2026. Les fonds issus de l’Augmentation de Capital seront donc affectés à une production nouvelle, étant entendu que la Société dispose de lignes de financement non tirées lui permettant de financer son pipeline d’opérations immobilières en construction au 31 décembre 2021. La Société a pour objectif de maintenir son ratio de LTV (Loan to Value) en dessous du seuil de 50%.

Philippe Rosio, Président Directeur général déclare : « Le succès de cette opération constitue une étape importante dans la réalisation du plan de développement d’INEA. Cette augmentation de capital est la plus importante dans l’histoire du Groupe, et s’est réalisée à cours de bourse (à 45 euros, soit le cours de clôture du 22 juin 2022), protégeant ainsi les intérêts des actionnaires existants qui n’y ont pas participé. Cette capacité à lever des fonds en dépit d’un contexte macro-économique difficile et d’un environnement de marché tout particulièrement volatil, témoigne de la pertinence de notre positionnement stratégique. »

Résultats de l’augmentation de capital

A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 17 juin 2022, l’Augmentation de Capital a été souscrite à hauteur de 88%, pour un montant global brut (prime d’émission comprise) de

107 334 945 euros représentant 2 385 221 actions nouvelles réparties de la façon suivante :

2 320 371 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 97,3% des actions ordinaires nouvelles à émettre ;

40 850 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 1,7% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à titre réductible a été entièrement allouée ;

24 000 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites au titre de la libre allocation par le Président Directeur général de la Société en date du 22 juin 2022, représentant 1,0% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à titre libre a été entièrement allouée à BNP Paribas Fortis.





L’opération a fait l’objet d’engagements irrévocables de souscription d’actionnaires existants (GEST Invest, La Tricogne, Cargo Investment BV, JLB Holding, Sophil Holding, Globalprime Invest SA, et WH) ainsi que de la part de 5 nouveaux investisseurs (SURAVENIR, SCI Allianz Invest Pierre, Hazelview, Famille Lasry et Groupe La Bruyère (les « Nouveaux Investisseurs »)), qui ont souscrit à l’Augmentation de Capital conformément à leurs engagements détaillés dans le prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers en date du 2 juin 2022 sous le numéro 22-192. Ces engagements, totalisant un montant de 88,3 millions d’euros, ont représenté 82,3% de l’augmentation de capital réalisée.

Actionnariat post-Augmentation de Capital

A l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital, et à la connaissance de la Société, l’actionnariat de la Société sera réparti de la façon suivante :





Actions ordinaires



% du capital



Droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques(1) Actionnaires existants Concert Banoka Sàrl, Fedora, Diabolo Holding/Augenblick 2 225 843 20,5% 3 612 212 22,3% Concert GEST, GEST Invest 1 422 455 13,1% 2 521 490 15,6% MACIF 899 998 8,3% 1 799 996 11,1% SERIMNIR 812 543 7,5% 1 625 086 10,0% SCI Allianz Immobilier Durable 256 410 2,4% 256 410 1,6% SCI Allianz Value Pierre 128 205 1,2% 128 205 0,8% Cargo Investment BV 407 978 3,8% 407 978 2,5% La Tricogne 367 515 3,4% 623 925 3,9% Globalprime Invest SA 356 946 3,3% 356 946 2,2% JLB Holding 239 316 2,2% 239 316 1,5% Sophil Holding 239 316 2,2% 239 316 1,5% NAPILOU 237 660 2,2% 468 660 2,9% FEYEUX Isabelle 11 443 0,1% 22 886 0,1% Crédit Foncier 230 214 2,1% 460 428 2,8% CARAC 179 000 1,7% 179 000 1,1% Brie Picardie Expansion 137 821 1,3% 137 821 0,9% Nouveaux Investisseurs SURAVENIR 555 552 5,1% 555 552 3,4% SCI Allianz Invest Pierre 444 438 4,1% 444 438 2,7% Hazelview 155 547 1,4% 155 547 1,0% Famille Lasry 88 884 0,8% 88 884 0,5% BNP Paribas Fortis 24 000 0,2% 24 000 0,1% La Bruyère 22 221 0,2% 22 221 0,1% Autres 1 374 297 12,7% 1 781 030 11,0% Actions auto-détenues 23 478 0,2% 23 478 0,1% Total 10 841 080 100,0% 16 174 825 100,0%

(1) L’écart entre le nombre d’actions (ordinaires) et le nombre de droits de vote théoriques est lié à l’existence d’un droit de vote double prévu par l’article 15 des statuts de Foncière INEA, étant précisé que le droit de vote double est plafonné à 20% des droits de vote par actionnaire en application de l’article 15 des statuts de la Société.

Calendrier

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris ») interviendront le 24 juin 2022.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.

Engagements d’abstention de la Société et de conservation des actionnaires

La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Par ailleurs, GEST Invest, Cargo Investment BV, La Tricogne, Globalprime Invest SA, JLB Holding, Sophil Holding et WH, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.

L’Augmentation de Capital a fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Bank Degroof Petercam SA/NV et Société Générale en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et Cedrus Partners en qualité de Teneur de Livre Associé.

Prochain communiqué :

Résultats semestriels 2022 : 27 juillet 2022

A propos d’INEA

Créée en mars 2005, INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2021, son patrimoine est constitué de 76 sites immobiliers représentant une surface locative totale de plus de 425 000 m² et une valeur d’expertise de 1 090 M€, offrant un rendement potentiel de 7%. INEA a pour objectif d’atteindre 2 Mds€ de patrimoine d’ici fin 2026.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share

Contacts :

INEA

Philippe Rosio

Président Directeur général Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46

p.rosio@fonciere-inea.com

Karine Dachary

Directrice générale adjointe

Tél : +33 (0)1 42 86 64 43

k.dachary@fonciere-inea.com

PUBLICIS CONSULTANTS

Stéphanie Tabouis Tél: +33 6 03 84 05 03

stephanie.tabouis@publicisconsultants.com

Theresa Vu

Tel : + 33 6 60 38 86 38

theresa.vu@publicisconsultants.com

