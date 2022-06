AdUX : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 21 juin 2022

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2022

Paris, 22 juin 2022, 18:00

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue le 21 juin 2022 sur 1ère convocation, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n°58 du 16 mai 2022.

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration, notamment :

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Kyra Steegs ;

les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable, figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté dans le rapport annuel 2021 ;

le renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes ;

l’autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions ; et

la modification des statuts afin de supprimer l’obligation pour les administrations de détention d’une action.





Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet de la Société www.adux.com , section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 24 millions en 2021.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur : www.adux.com Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr

