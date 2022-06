English French

Assemblée Générale Extraordinaire de Nicox du 11 juillet 2022

Sophia Antipolis, 22 juin 2022

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

Avec la présente lettre, nous vous demandons de continuer à apporter à Nicox votre précieux soutien en votant à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 11 juillet 2022.

Tout d’abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Andreas Segerros, le 1er juin 2022, j’ai succédé à Michele Garufi en qualité Directeur Général de Nicox. Je suis honoré de cette opportunité de mener Nicox vers de futurs succès sur la base des fondations solides construites au fil des années par Michele Garufi et l'équipe de direction. Michele Garufi demeure administrateur de la Société, permettant ainsi une transition fluide de la Direction.

L'ophtalmologie, et plus particulièrement le glaucome, font partie de l'ADN de ma vie professionnelle. Au cours des 12 années passées chez Pharmacia Ophthalmics, j'ai dirigé les activités de développement et le lancement mondial de Xalatan® (latanoprost), qui est devenu le premier produit de Pharmacia à 1 milliard de dollars. Au sein de Pharmacia, j’ai occupé des fonctions aux États-Unis, au Japon et à la direction mondiale licence d'ophtalmologie. Par la suite, et pendant les 12 dernières années, j'ai été associé de deux fonds de capital-risque européens dans le domaine des sciences de la vie, dans lesquels j'ai notamment géré plusieurs introductions en bourse, fusions et acquisitions en Europe et aux États-Unis.

Fort d’une connaissance approfondie du marché de l'ophtalmologie et de ses exigences, j'ai rejoint Nicox avec l'ambition de poursuive le développement de la Société pour en faire un acteur clé dans ce domaine. De mon point de vue, si les données de nos études cliniques s’avèraient positives, notre principal actif, le NCX 470, pourrait devenir le premier successeur de Xalatan® d’un point de vue scientifique et clinique. Le succès potentiel du NCX 470 repose sur la combinaison de la plateforme de recherche sur l'oxyde nitrique développée en interne par Nicox et du squelette de l’analogue de prostaglandine. Il pourrait être meilleur de sa classe pour la réduction de la pression intraoculaire.

En 2021, la Société a consolidé son équipe de R&D avec le recrutement de Doug Hubatsch en qualité de Chief Scientific Officer. Doug Hubatsch a une grande expérience en ophtalmologie acquise au sein d’Alcon et de Novartis. Au cours de sa carrière, il a dirigé les activités de développement et participé au lancement de plusieurs produits pour le glaucome. Avec ce recrutement, la Société a désormais une solide équipe de direction pour diriger les activités après la phase 3 tout en poursuivant la construction d’un pipeline ophtalmique ciblé et cliniquement pertinent.

En 2021, les ressources de la Société ont été notamment concentrées sur le programme de phase 3 pour le NCX 470, consistant en deux études cliniques pivotales de phase 3, les études Mont Blanc et Denali, chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Ce mois-ci, nous avons annoncé que les résultats de la première étude de phase 3 Mont Blanc seront disponibles plus tôt que prévu, en novembre 2022.

La Société est financée jusqu'au quatrième trimestre 2023 grâce au solide soutien de Kreos Capital, d'investisseurs pré-existants et nouveaux qui ont permis un financement par émission de valeurs mobilières et emprunt en décembre 2021.

Votre vote et votre soutien à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont très importants pour donner à la Société les moyens d’action pour poursuivre son développement.

A cette fin, vous trouverez en pièces jointes le formulaire de vote, les résolutions, un document expliquant comment voter ainsi que d’autres documents relatifs à l’assemblée générale. Tous les documents relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site internet de la Société www.nicox.com (section Investisseurs/Assemblées Générales).

Pour toute question sur les modalités de vote, n’hésitez pas à contacter notre service Relations Investisseurs par e-mail à l’adresse age2022nicox@nicox.com ou par téléphone au 04 97 24 53 28.

Avec mes sincères salutations,

Andreas Segerros

Directeur Général

Pièce jointe