CHARBONE Hydrogène annonce la réception de l'autorisation environnementale, la première pelle de terre et le début des travaux civils préliminaires à la future usine de Sorel-Tracy

BROSSARD, Québec, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV:CH) (« CHARBONE ou la Société ») est heureuse d'annoncer qu’elle a atteint une autre étape importante dans le déploiement de son concept de hub régional modulaire et extensible d'hydrogène vert en annonçant qu'elle a reçu du « Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec » un certificat d'autorisation environnementale pour produire de l'hydrogène vert à l'usine de Sorel-Tracy pouvant à terme produire jusqu'à 5,5 MW et ce, pour les phases 1, 2 et 3. Le projet a également déjà reçu ses permis préliminaires pour les travaux civils de la municipalité de Sorel-Tracy.



CHARBONE annonce également que l'équipe de direction de CHARBONE a tenu hier, lundi le 20 juin, un événement « premier coup de pelle », donnant le coup d'envoi à la construction de la phase 1 des installations de Sorel-Tracy avec les travaux de préparation civil du site. L'installation de Sorel-Tracy est située sur une parcelle de terrain d'environ 40 000 mètres carrés que CHARBONE a louée conformément à un bail à long terme d’une durée de 25 ans conclu avec la ville de Sorel-Tracy le long de l’autoroute 30, ‘l'autoroute québécoise de l'acier’, à cinquante minutes à l'est de Montréal sur la rive sud du fleuve St-Laurent. L'autoroute a été nommée « autoroute de l'acier » en raison des nombreuses aciéries et usines de transformation d’acier qui opèrent tout au long de l'autoroute, de Varennes à Bécancour (QC).

Le dihydrogène produit à l'usine de Sorel-Tracy sera vendu et distribué par le partenaire exclusif de CHARBONE, Supérieur Propane, une filiale de Supérieur Plus en vertu d'une entente définitive qui a été annoncée le 5 mai 2022. CHARBONE livrera l'hydrogène vert à Supérieur Propane sous différents formats, y compris des cylindres individuels, des packs-groupés et en vrac pour les utilisateurs industriels et pour certains futurs utilisateurs à forte mobilité.

CHARBONE poursuit également ses démarches pour l'obtention de la « certification ECO-responsable » avec le Programme Eco-responsable qu’elle prévoit obtenir d'ici Q3 ou Q4-2022 et poursuit également en parallèle ses démarches pour l’obtention de la certification B-Corp qui pourrait être obtenue d'ici le Q1-2023. CHARBONE serait l'un des premiers producteurs d'hydrogène vert à obtenir une telle certification au Canada dans le cadre de ce programme de développement durable de grande envergure.

« Quel moment excitant pour l'équipe de CHARBONE et nos actionnaires de voir le début de la construction de cette première installation d'hydrogène 100 % vert au Québec et très probablement au Canada, entièrement dédiée au remplacement de l'hydrogène industriel gris présentement utilisé dans le marché et dans les procédés industriels », a déclaré Dave Gagnon, chef de la direction et président du conseil d’administration de CHARBONE. « Je suis vraiment fier du travail de notre équipe, qui a travaillé ardemment depuis les 30 derniers mois pour mettre ce projet sur les rails et débuter la construction. »

« Au cours des 30 derniers mois, nous avons consacré tout notre temps, notre cœur et notre âme aux projets de CHARBONE. Quel moment extraordinaire cela a été hier lorsque nous avons reçu l'autorisation environnementale et en soulevant notre première pelletée de terre », a déclaré Daniel Charette, chef des opérations de CHARBONE. « Un grand merci à toute l’équipe de CHARBONE, à nos partenaires en ingénierie qui se sont engagés à fond dans ce projet, à la ville de Sorel-Tracy et à tous les intervenants qui participent à cette formidable aventure. »

À propos de CHARBONE

CHARBONE est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d’hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, CHARBONE entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

Énoncés prospectifs

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, (ii) les résultats prévus des initiatives décrites ci-dessus, (iii) la capacité de production envisagée pour le projet et (iv) le paragraphe « À propos de CHARBONE » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont sujets à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de de la production de l’hydrogène vert, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Contacts

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Dave B. Gagnon Daniel Charette Chef de la direction et président du conseil d’administration Chef des opérations Corporation CHARBONE Hydrogène Corporation CHARBONE Hydrogène Téléphone: +1 450 678-7171 Téléphone: +1 514 980 5841 Courriel: dg@charbone.com Courriel: dc@charbone.com Stéphane Dallaire Chef des services financiers Corporation CHARBONE Hydrogène Téléphone: +1 514-234-2544 Courriel: sd@charbone.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42931981-02c4-4237-b0b2-af91759411ad