Mandalay Resources Corporation bekräftar utmärkta resultat från utvidgningsborrningen i Björkdalsgruvans östra del och rapporterar uppmuntrande resultat från borrningsprogrammet i norra zonen

TORONTO, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om utvidgningsborrningen i de östra delarna och signifikanta fynd från borrningsprogrammet i norra zonen i Björkdalsverksamheten i Sverige.



Nya borrningshöjdpunkter:

Norra zonen

155,0 g/t guld över 0,80 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 0,61 m);

(uppskattad sann bredd ”ETW” 0,61 m); 183,0 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,34 m); och

(ETW 0,34 m); och 64,8 g/t guld över 0,85 m (ETW 0,55 m) i MU22-002.



Förlängning av nedåtgående utvidgning

14,7 g/t guld över 4,10 m (ETW 3,48 m) i MU21-009;

(ETW 3,48 m) i MU21-009; 27,3 g/t guld över 2,20 m (ETW 1,61 m) i MU21-010; och

(ETW 1,61 m) i MU21-010; och 91,3 g/t guld över 0,30 m (ETW 0,26 m) i MU21-012.



Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Vi är glada över att kunna rapportera om framstegen med utvidgningen i östra sluttningen där utfyllnadsborrning av den östra delen mellan de nedåtgående utvidgningarna i centrala zonen och Lake-zonen har gett utmärkta resultat samtidigt som vi har överbryggat vår kunskap i denna nya och spännande utvidgning. Vi förväntar oss att dessa resultat kommer att öka våra mineralreserver vid utgången av 2022.”

”Då den inledande utfasningen av den östra utvidgningsborrningen avslutas, kommer de underjordiska borrningsresurserna dessutom att flyttas mot vårt program i norra zonen. Ett område norr om Aurora där öst-västligt trendande ådror är parallella med Aurora och omgivande ådror. Den senaste borrningsomgången pågår och syftar till att fylla på kända ådror och tester för laterala och vertikala utvidgningar. Hittills stödjer borrningen den tolkade ådern som tidigare testats och tyder på en koncentration av ådror cirka 450 m norr om Aurora där prospektets bästa halter har återvunnits i MU22-002. Den laterala utvidgningsborrningen är inte långt framskriden, men det finns tecken på att trenden kan sträcka sig 750 m.

”En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här .”

Dubbelt fokus för underjordisk prospektering

Under första halvåret 2022 har underjordsprospektering vid Björkdal fokuserats på att ytterligare definiera den östra utvidgningsådern och undersöka mineraliseringens bredd och halt norr om Aurora inom norra zonen.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59472517-26a9-427b-a806-e80d75655662

Fig. 1. Perspektivvy av Björkdalsgruvan som vetter mot SSV och belyser samspelet mellan åder (röd) marmor (blå) och Björkdals skjuvning (gul). Borrning från östra förlängningen och norra zonen 2022 visas också.

Östlig förlängning

I slutet av 2021 stod det klart att ett område av mycket prospektiv mark mellan Lake-området och centrala området inte var tillräckligt utforskat på djupet. Ett testprogram utformades för att utforska området och gav initialt goda resultat (pressmeddelande från den 24 januari 2022). En uppföljande borrningskampanj utformades för att definiera den utökade och nyligen upptäckta ådern. 2022 års program inkluderade sju hål och påträffade 17 nu modellerade ådror med uppmuntrande halter bland dem inklusive 14,7 g/t guld över 4,10 m (3,48 m ETW) och 27,3 g/t guld över 2,20 m (1,61 m ETW). Analyser pågår för den sista halvan av MU22-006, men ådror identifierades inom detta borrhål längs trenden.

Detta borrningsprogram har nu identifierat ådror av utvinningsbara halter upp till 400 m ned från den nuvarande underjordiska infrastrukturen.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0ccaea4-94b3-4498-b3ea-67b04851289b

Fig. 2. Plansnitt av centrala området – borrning av länk till Lake-området. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2,0 g/t guld när de späds ut till 1 m.

Liksom tidigare borrningar i den östra förlängningen är synligt guld vanligt i kvartsådrorna i projektområdet och åtföljs i allmänhet av betydande guldhalter när det analyseras. Nedan visas en bild av ovan nämnda MU022-010-fynd.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bfc75dc-c078-4902-ba7e-d32b98b4a73f

Fig. 3. Foto av kärna som innehåller guld inom MU22-010 (340,05 – 342,25 m – ETW 1,61 m till 27,3 g Au/ton).

Norra zonen

I januari 2022 påbörjade Mandalay borrningsprogrammet i norra zonen med avsikt att ytterligare definiera mineralisering som påträffades 2020 och testa för laterala och vertikala utvidgningar. Borrningsprogrammet pågår och hittills har 11 borrhål slutförts. Spännande nog har borrningen lyft fram ett område med ökad åderdensitet cirka 450 m norr om Aurora. Denna ökade densitet åtföljs också av högre halter med två av de bästa resultaten i prospektet från MU22-002. Dessa är: 155,0 g/t guld över 0,80 m (0,61 m ETW) i MU22-002 och 183,0 g/t guld över 0,45 m (0,34 m ETW).

Bortsett från den exceptionella halten är dessa fynd viktiga på grund av deras placering ovanför marmorenheten och vad det kan innebära för kontinuiteten av vertikala och laterala halter. Ådring under marmorhorisonten kvarstår i allmänhet i 80 m i vertikal utsträckning. Aurora-malmkroppen – liksom den norra zonen – finns ovanför marmorn och har en termisk vertikal utbredning på cirka 350 m och en lateral utbredning på 400 m. Borrningen i norra zonen 2022 har korsat mineraliseringen över en 750 m trend och 200 m vertikal omfattning, även om zonens gränser ännu inte har hittats.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/75aea6e4-9958-4f6e-891e-5313c639e23f

Fig. 4. Plansektion av borrområdet i norra zonen som visar 2022 års borrning hittills. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2,0 g/t guld när de späds ut till 1 m.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66c6c133-05d5-4c6c-adde-6f5371182f73

Fig. 5. Öst-västligt tvärsnitt av området som visar skillnaden mellan marmor och Björkdals skjuvning. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2,0 g/t guld när de späds ut till 1 m.

Borrning och utveckling av båda de intressanta områdena kommer att pågå under 2022 med avsikt att öka reserverna och upprätta nästa utvecklingsområde för hög tonnage och hög halt för Björkdal-gruvan.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e8b3ba-1540-4241-bc8c-9a3e7ee32902

Fig. 6. Foto av MU22-002-förekomsten på 476,7 m med bild av kärnan som visar guld inneslutet i kvarts.

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program inbegrep användning av standardreferensprover, ämnen, dubbletter, upprepningar och interna rutiner för kvalitetssäkring av laboratorier. (Se teknisk rapport från 31 mars 2022 med titeln ”Mandalay Resources – Björkdal Property NI 43-101 Technical Report” tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ), som innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

Bilaga

Tabell 1. Tabell över betydande fynd från borrningsprogrammet från centrala till Lake-zonen

Drill Hole

ID From

(m) To (m) Interval

(m) Estimated

True

Width (m) Au

Grade

(g/t) Au (g/t)

over

min. 1m

width MU22-006 23.30 23.75 0.45 0.34 3.6 1.2 MU22-006 44.00 44.35 0.35 0.22 55.8 12.3 MU22-006 74.60 75.95 1.35 1.30 1.4 1.4 MU22-006 100.75 101.25 0.50 0.40 8.4 8.4 MU22-006 237.00 238.10 1.10 0.87 2.7 2.7 MU22-007 110.55 113.05 2.50 1.61 2.0 2.0 MU22-007 217.40 217.90 0.50 0.43 4.7 2.0 MU22-007 241.30 242.65 1.35 1.17 3.8 3.8 MU22-008 101.15 101.85 0.70 0.44 1.2 1.2 MU22-008 125.80 126.85 1.05 0.66 1.0 1.0 MU22-008 305.00 308.00 3.00 0.78 2.8 2.2 MU22-008 359.55 359.85 0.30 0.23 24.6 5.7 MU22-008 365.00 366.00 1.00 0.63 13.3 13.3 MU22-009 25.00 26.00 1.00 0.77 0.9 0.9 MU22-009 33.00 34.00 1.00 0.77 1.8 1.8 MU22-009 55.00 56.00 1.00 0.77 1.1 1.1 MU22-009 87.00 88.00 1.00 0.77 1.5 1.5 MU22-009 94.95 95.25 0.30 0.23 68.4 15.7 MU22-009 126.05 127.00 0.95 0.73 0.8 0.8 MU22-009 215.40 215.80 0.40 0.38 6.1 2.3 MU22-009 229.30 233.40 4.10 3.48 14.7 14.7 MU22-009 247.70 248.75 1.05 0.81 2.0 2.0 MU22-009 250.80 254.50 3.70 2.83 2.4 2.4 MU22-009 356.00 359.00 3.00 2.32 8.1 8.1 MU22-009 383.60 384.25 0.65 0.56 29.1 16.3 MU22-009 402.35 403.00 0.65 0.50 41.8 20.9 MU22-009 427.00 427.95 0.95 0.73 0.8 0.8 MU22-009 473.85 474.15 0.30 0.26 11.5 3.0 MU22-010 81.85 82.95 1.10 1.08 4.2 4.2 MU22-010 101.95 103.05 1.10 0.78 1.7 1.3 MU22-010 108.00 109.00 1.00 0.71 6.8 4.8 MU22-010 137.00 138.00 1.00 0.78 0.8 0.8 MU22-010 148.05 148.95 0.90 0.78 0.8 0.6 MU22-010 255.85 256.40 0.55 0.39 4.0 1.5 MU22-010 265.05 266.05 1.00 0.78 2.5 2.5 MU22-010 319.05 320.00 0.95 0.74 0.9 0.9 MU22-010 323.00 326.00 3.00 2.35 2.2 2.2 MU22-010 340.05 342.25 2.20 1.61 27.3 27.3 MU22-010 360.00 361.00 1.00 0.78 0.9 0.9 MU22-010 363.95 364.75 0.80 0.69 9.6 6.6 MU22-010 373.20 374.15 0.95 0.78 1.9 1.5 MU22-010 385.00 386.00 1.00 0.78 1.3 1.3 MU22-010 386.60 387.00 0.40 0.38 1.5 0.6 MU22-011 24.00 26.05 2.05 0.87 1.7 1.5 MU22-011 32.00 33.00 1.00 0.66 1.0 1.0 MU22-011 37.00 37.95 0.95 0.63 7.2 7.2 MU22-011 82.00 83.00 1.00 0.66 2.1 2.1 MU22-011 215.00 215.35 0.35 0.32 7.8 2.5 MU22-011 271.95 273.00 1.05 0.70 1.1 1.1 MU22-011 333.60 334.20 0.60 0.56 28.9 16.2 MU22-011 345.00 347.85 2.85 2.18 1.4 1.4 MU22-011 366.00 368.00 2.00 1.00 2.6 2.6 MU22-011 375.95 376.95 1.00 0.50 2.1 1.1 MU22-011 405.05 405.90 0.85 0.56 3.4 3.4 MU22-011 480.75 481.80 1.05 0.53 1.1 0.6 MU22-012 259.45 259.75 0.30 0.28 2.5 0.7 MU22-012 265.00 266.30 1.30 1.15 3.2 3.2 MU22-012 274.70 275.00 0.30 0.26 91.3 23.7 MU22-012 301.70 302.00 0.30 0.27 1.9 0.5 MU22-012 309.00 310.00 1.00 1.00 1.4 1.4 MU22-012 311.00 312.10 1.10 0.71 1.0 0.7 MU22-012 317.95 319.00 1.05 0.95 1.2 1.1 MU22-012 347.40 347.80 0.40 0.20 3.8 0.8 MU22-012 354.00 356.00 2.00 1.73 3.5 3.5

Noteringar:

Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Tabell över betydande fynd från borrningsprogrammet i norra zonen

Drill Hole

ID From

(m) To (m) Interval

(m) Estimated

True

Width (m) Au

Grade

(g/t) Au (g/t)

over

min. 1m

width MU22-001 12.70 13.35 0.65 0.53 3.6 1.9 MU22-001 22.45 22.85 0.40 0.31 6.4 2.0 MU22-001 32.40 36.15 3.75 1.58 3.1 3.1 MU22-001 78.85 79.30 0.45 0.19 3.4 0.6 MU22-001 322.60 323.25 0.65 0.43 3.1 1.3 MU22-001 488.40 488.70 0.30 0.19 16.9 3.2 MU22-001 501.55 502.35 0.80 0.51 8.9 4.5 MU22-001 509.90 510.25 0.35 0.27 2.2 0.6 MU22-001 527.45 528.90 1.45 1.11 4.7 4.7 MU22-001 532.50 533.10 0.60 0.32 2.5 0.8 MU22-002 103.15 104.00 0.85 0.55 64.8 35.6 MU22-002 149.95 150.55 0.60 0.16 4.8 0.8 MU22-002 210.35 210.80 0.45 0.29 5.7 1.7 MU22-002 216.50 217.20 0.70 0.24 2.6 0.6 MU22-002 323.00 323.60 0.60 0.46 2.7 1.2 MU22-002 343.00 343.45 0.45 0.37 2.5 0.9 MU22-002 352.30 353.00 0.70 0.35 5.9 2.1 MU22-002 400.40 401.00 0.60 0.39 1.9 0.8 MU22-002 410.85 411.40 0.55 0.35 5.9 2.0 MU22-002 476.70 477.50 0.80 0.61 155.0 94.6 MU22-002 500.10 500.55 0.45 0.34 183.0 62.2 MU22-002 530.85 531.55 0.70 0.54 1.0 0.5 MU22-003 2.65 3.00 0.35 0.15 135.0 20.3 MU22-003 88.60 88.95 0.35 0.27 6.8 1.8 MU22-003 115.65 116.45 0.80 0.40 1.4 0.6 MU22-003 122.40 123.10 0.70 0.49 4.9 2.4 MU22-003 135.65 136.70 1.05 0.74 1.2 0.9 MU22-003 145.15 147.25 2.10 1.13 6.7 6.7 MU22-003 173.10 173.80 0.70 0.45 2.2 1.0 MU22-003 546.20 546.60 0.40 0.28 2.0 0.6 MU22-003 559.65 561.20 1.55 1.10 2.6 2.6 MU22-003 584.50 585.05 0.55 0.32 1.7 0.5 MU22-003 599.25 604.65 5.40 3.17 1.9 1.9 MU22-004 63.90 64.65 0.75 0.48 1.6 0.7 MU22-004 237.05 237.40 0.35 0.28 2.2 0.6 MU22-004 248.20 249.20 1.00 0.60 1.1 0.7 MU22-004 350.65 351.60 0.95 0.57 1.5 1.5 MU22-004 424.20 424.60 0.40 0.17 5.9 1.0 MU22-004 437.00 437.55 0.55 0.35 3.3 1.2 MU22-005 37.20 37.80 0.60 0.49 2.0 1.0 MU22-005 58.60 59.20 0.60 0.46 1.6 0.7 MU22-005 231.65 232.25 0.60 0.52 2.6 1.3 MU22-005 394.80 395.30 0.50 0.25 25.9 6.5 MU22-005 462.00 462.60 0.60 0.30 6.1 1.8 MU22-005 476.05 476.50 0.45 0.32 1.9 0.6 MU22-013 190.00 190.50 0.50 0.19 2.4 2.4 MU22-013 251.00 251.50 0.50 0.21 3.8 0.8 MU22-013 549.60 550.10 0.50 0.09 8.9 0.8 MU22-013 580.00 581.80 1.80 0.62 1.5 0.9 MU22-013 585.20 587.60 2.40 1.20 3.4 3.4 MU22-014 56.50 57.00 0.50 0.25 2.3 0.6 MU22-014 145.60 146.00 0.40 0.26 2.8 0.7 MU22-014 149.00 150.00 1.00 0.50 1.1 1.1 MU22-014 151.00 151.40 0.40 0.20 3.0 0.6 MU22-014 181.90 182.30 0.40 0.26 6.0 1.5 MU22-014 199.00 200.00 1.00 0.50 1.5 1.5 MU22-015A 142.00 142.50 0.50 0.25 7.8 2.0 MU22-015A 322.00 322.50 0.50 0.43 4.2 1.8 MU22-015A 549.00 549.60 0.60 0.46 12.2 5.6 MU22-016 73.50 74.50 1.00 0.64 3.3 2.1 MU22-016 109.40 110.00 0.60 0.39 2.1 0.8 MU22-016 117.60 118.50 0.90 0.69 1.3 0.9 MU22-016 161.00 161.40 0.40 0.31 1.9 0.6 MU22-016 365.70 366.00 0.30 0.26 4.7 1.2 MU22-017 69.60 72.10 2.50 2.17 2.9 2.9 MU22-017 79.00 79.50 0.50 0.43 4.2 1.8 MU22-017 255.80 256.30 0.50 0.25 5.9 1.5 MU22-017 274.00 275.00 1.00 0.75 6.0 6.0 MU22-017 281.70 282.00 0.30 0.23 11.0 2.5 MU22-017 327.00 327.40 0.40 0.38 5.4 2.0 MU22-017 410.50 411.00 0.50 0.43 1.4 0.6 MU22-017 449.00 449.60 0.60 0.46 2.2 1.0

Noteringar:

Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 3. Uppgifter om borrkrage

Drill

Program Drill Hole

ID Easting Northing Elevation Depth Dip Azimuth Date

Complete CZ - LZ Infill MU22-001 763276 7213187 -281 598.90 -23.0 325.3 4/5/2022 CZ - LZ Infill MU22-002 763271 7213231 -203 623.80 -26.6 312.9 17/1/2022 CZ - LZ Infill MU22-003 763243 7213184 -184 610.20 -27.1 316.8 7/2/2022 CZ - LZ Infill MU22-004 763242 7213184 -185 621.05 -33.1 310.2 28/2/2022 CZ - LZ Infill MU22-005 763242 7213183 -184 530.40 -30.4 303.4 5/6/2022 CZ - LZ Infill MU22-006 764152 7213204 -223 500.50 -35.3 330.2 5/4/2022 CZ - LZ Infill MU22-007 764149 7213200 -222 491.80 -36.4 339.1 26/4/2022 North Zone MU22-008 764149 7213200 -222 513.45 -35.2 330.2 4/5/2022 North Zone MU22-009 764152 7213204 -222 501.05 -30.8 321.3 6/4/2022 North Zone MU22-010 764152 7213204 -222 404.35 -30.4 316.3 5/2/2022 North Zone MU22-011 764149 7213200 -222 498.05 -29.9 308.3 27/2/2022 North Zone MU22-012 764149 7213201 -222 433.00 -22.2 299.3 16/3/2022 North Zone MU22-013 763463 7213371 -319 600.35 -36.7 355.5 16/3/2022 North Zone MU22-014 763463 7213370 -319 600.30 -39.2 344.7 24/2/2022 North Zone MU22-015 763462 7213370 -319 174.50 -41.0 330.3 22/12/2021 North Zone MU22-015A 763462 7213370 -319 603.30 -41.1 331.0 30/1/2022 North Zone MU22-016 763462 7213370 -319 384.50 -34.5 320.6 6/4/2022 North Zone MU22-017 763361 7213275 -301 600.40 -26.2 330.3 4/5/2022 North Zone MU22-022 763276 7213187 -281 597.50 -26.0 329.3 14/5/2022

Noteringar: