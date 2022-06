Dante Genomics arbeitet mit Emirates Post zusammen, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortschrittliche genomische Dienstleistungen anzubieten

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emirates Post, der offizielle Postbetreiber und führende Expressdienstleister in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist mit Dante Genomics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Genomik und Präzisionsmedizin, eine Partnerschaft eingegangen, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Verfügbarkeit fortschrittlicher genomischer Dienstleistungen zu erleichtern. Dies steht im Einklang mit der Vision des Landes, Gesundheitstests für alle zugänglich zu machen.



Die Partnerschaft folgt der Eröffnung des Büros und dem Beginn der Geschäftstätigkeit von Dante Genomics in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gemäß der Vereinbarung wird Emirates Post Testkits von Dante Labs abholen und an Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausliefern. Darüber hinaus werden Emirates Post Customer Happiness Centers Verkaufs- und Abgabestellen für die Testkits. Genetische Tests liefern personalisierte Informationen über das allgemeine Wohlbefinden einer Person, um sie in die Lage zu versetzen, einen gesünderen Lebensstil zu führen.

Peter Somers, CEO von Emirates Post, sagte: „Wir freuen uns, dass Dante Genomics uns beauftragt hat, die Ausweitung seiner fortschrittlichen Genomikdienste in den VAE zu unterstützen. Diese Partnerschaft unterstreicht die nahtlosen Dienstleistungen, die wir unseren Kunden über unser landesweit größtes Zustellnetz anbieten. Sein kundenorientiertes und vielfältiges Dienstleistungsangebot macht Emirates Post zu einem idealen Versandpartner für Unternehmen, die auf der Suche nach Expansionsmöglichkeiten und nachhaltigen Lösungen selbst für die entlegensten Gebiete des Landes sind. Mit unseren vorbildlichen Leistungen konnten wir Vertrauen aufbauen und alle Anforderungen unserer Kunden und Partner erfüllen.“

Andrea Riposati, Group CEO von Dante Genomics, sagte, dass der universelle Zugang zur Gesundheitsversorgung die universellen Operationen voraussetzt, die Emirates Posts aufgebaut hat. „Gemeinsam können wir überall fortschrittliche Genomik anbieten. Wir fühlen uns geehrt, mit Emirates Post bei der Logistik und dem Vertrieb fortschrittlicher genomischer Dienstleistungen in den VAE zusammenzuarbeiten. Emirates Post hat sich als fantastischer Partner erwiesen, der eine klare Vision davon hat, wie man den Zugang zu Waren, Dienstleistungen und Technologie für alle Menschen in den VAE demokratisieren kann“, fügte er hinzu.

Dante Genomics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung, das mithilfe erstklassiger Technologie in der Gesundheitsbranche personalisierte Lösungen für die Gesundheitsvorsorge anbietet, indem es Diagnose- und Präventionswerkzeuge der nächsten Generation direkt für Verbraucher und medizinische Fachkräfte bereitstellt. Durch den Einsatz firmeneigener Software, patentierter Technologien und die Nutzung modernster Sequenziergeräte wie NovaSeq 6000 von Illumina und Sequel IIe von PacBio konnte Dante Genomics in 97 Ländern Einzelpersonen und Kliniken die Vorteile des Genoms zugänglich machen.

Über Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genomsequenzierung und Genominformationen, das eine neue Klasse transformativer Anwendungen für Gesundheit und lange Lebensdauer auf der Grundlage von Gesamtgenomsequenzierung und KI entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um von der Diagnostik bis zur Therapie bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen, unterstützt von Vermögenswerten, die eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungsgenehmigung, eine proprietäre Software für den skalierten Einsatz von Genomdaten sowie proprietäre Prozesse für die industrielle Genomsequenzierung umfassen.

Über Emirates Post Group

Die Emirates Post Group Company ist eine öffentliche Aktiengesellschaft, die der Emirates Investment Authority (EIA) untersteht und in den Emiraten als Handelsunternehmen tätig ist. Das Unternehmen verwaltet die Planung seines postalischen Geschäftsbereichs und seiner Tochtergesellschaften, darunter Emirates Post – der führende Post- und Expressdienstleister in der Region –, Wall Street Exchange, Instant Cash und Electronic Documents Centre. Das in Dubai ansässige Unternehmen ist die offizielle Stelle, die für die Lizenzierung aller Post-, Kurier- und Logistikdienste in den VAE zuständig ist.

