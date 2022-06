Dante Genomics s'associe à Emirates Post pour fournir des services génomiques avancés aux EAU

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, 22 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emirates Post, l'opérateur postal officiel et principal fournisseur de services express aux Émirats arabes unis, s'est associé à Dante Genomics, un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, pour faciliter la disponibilité de services génomiques avancés à travers les Émirats arabes unis, conformément à la vision nationale de rendre les tests de soins de santé accessibles à tous dans le pays.



Ce partenariat fait suite au récent lancement du bureau et des opérations de Dante Genomics aux Émirats arabes unis. Selon l'accord, Emirates Post collectera et déposera les kits de test de Dante Labs aux clients à travers les Émirats arabes unis, en plus de désigner les centres de satisfaction des clients d'Emirates Post comme point de vente et point de dépôt/collecte des kits de test. Les tests génétiques fournissent des informations personnalisées sur le bien-être global de l'individu pour lui permettre de mener une vie plus saine.

Peter Somers, PDG d'Emirates Post, a déclaré : « Nous sommes ravis que Dante Genomics nous ait chargé de soutenir l'expansion de ses services génomiques avancés à travers les Émirats arabes unis. Ce partenariat met en évidence les services transparents que nous fournissons à nos clients par le biais de notre réseau de livraison, qui est le plus important du pays. Avec son choix de services diversifiés et centrés sur le client, Emirates Post est un partenaire de livraison idéal pour les entreprises à la recherche d'expansion et de solutions durables, même dans les régions les plus reculées du pays. Nos services exemplaires nous ont permis d'instaurer la confiance et de répondre à toutes les exigences de nos clients et partenaires. »

Andrea Riposati, PDG du groupe Dante Genomics, a affirmé que l'accès universel aux soins de santé nécessite les opérations universelles qu'Emirates Posts a mises en place. « Ensemble, nous pouvons fournir une génomique avancée partout. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec Emirates Post sur la logistique et la distribution de services génomiques avancés aux Émirats arabes unis. Emirates Post s'est avéré un partenaire fantastique avec une vision claire de la manière de démocratiser l'accès aux biens, aux services et à la technologie pour tous les habitants des Émirats arabes unis », a-t-il ajouté.

Dante Genomics est un leader mondial du séquençage de génomes doté de la meilleure technologie du secteur de la santé pour fournir des solutions personnalisées de soins de santé préventifs en proposant des outils de diagnostic et de prévention de nouvelle génération directement aux consommateurs et aux professionnels de la santé. Grâce à l'utilisation de logiciels exclusifs et de technologies brevetées ainsi qu'à l'exploitation de séquenceurs de pointe tels que l'Illumina NovaSeq 6000 et le PacBio Sequel IIe, Dante Genomics a fait profité les individus et les cliniques de 97 pays des avantages du génome.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

À propos d'Emirates Post Group

Emirates Post Group Company est une société publique par actions relevant de l'Emirates Investment Authority (EIA) qui opère en tant qu'entité commerciale à travers les Émirats. Elle gère la planification de sa division opérationnelle postale et de ses filiales, qui comprennent Emirates Post , le principal fournisseur de services de livraison postale et express dans la région, Wall Street Exchange, Instant Cash et le Electronic Documents Centre. La société basée à Dubaï est l'entité officielle responsable de l'octroi de licences pour tous les services postaux, de courrier et logistiques au sein des Émirats arabes unis.

