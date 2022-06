Dante Genomics collabora con Emirates Post per fornire servizi genomici avanzati negli Emirati Arabi Uniti

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emirates Post, operatore postale ufficiale e principale fornitore di servizi espressi negli Emirati Arabi Uniti, ha deciso di collaborare con Dante Genomics, leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, per rendere più disponibili i servizi genomici avanzati negli Emirati Arabi Uniti, in linea con la visione governativa che prevede di rendere i test sanitari accessibili a tutti sul territorio nazionale.



Questa partnership segue il recente lancio della sede e dell'unità operativa di Dante Genomics negli Emirati Arabi Uniti. In virtù di questo accordo, Emirates Post provvederà a raccogliere e consegnare i kit di test da Dante Labs ai clienti sul territorio degli Emirati Arabi Uniti, oltre a istituire gli "Emirates Post Customer Happiness Center" come punti vendita e di consegna/raccolta dei kit di test. I test genetici forniscono informazioni personalizzate sulle condizioni di salute generali che consentono ai soggetti che eseguono il test di condurre uno stile di vita più sano e consapevole.

Peter Somers, CEO di Emirates Post, ha dichiarato: “Siamo lieti che Dante Genomics ci abbia affidato il supporto per l'espansione dei loro servizi genomici avanzati negli Emirati Arabi Uniti. Questa partnership evidenzia ulteriormente la qualità dei servizi che forniamo ai clienti attraverso la nostra rete di consegna, la più grande del Paese. Offrendo un'ampia scelta di servizi orientata al cliente e diversificata, Emirates Post è un partner di consegna ideale per le aziende che adottano una strategia di espansione e intendono offrire soluzioni sostenibili anche nelle parti più remote del Paese. I nostri servizi impeccabili ci hanno permesso di instaurare rapporti basati sulla fiducia e soddisfare tutti i requisiti dei nostri clienti e partner.”

Andrea Riposati, CEO del gruppo Dante Genomics, sostiene che per garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria è indispensabile sfruttare la rete operativa che Emirates Post ha saputo realizzare. “Insieme, possiamo fornire servizi genomici avanzati ovunque. Siamo onorati di collaborare con Emirates Post per la logistica e la distribuzione di servizi genomici avanzati negli Emirati Arabi Uniti. Emirates Post si è dimostrato un partner fantastico, con una chiara visione di come rendere disponibile l'accesso a beni, servizi e tecnologia a tutti gli abitanti degli Emirati Arabi Uniti,” ha aggiunto.

Dante Genomics è un leader globale nel sequenziamento del genoma, con la migliore tecnologia nel settore sanitario in grado di fornire soluzioni sanitarie preventive personalizzate, offrendo direttamente ai consumatori e agli operatori sanitari strumenti diagnostici e di prevenzione di nuova generazione. Grazie all'uso di software proprietario e di tecnologie brevettate, e utilizzando sequenziatori all'avanguardia come Illumina NovaSeq 6000 e PacBio Sequel IIe, Dante Genomics è riuscita a promuovere i vantaggi della genomica in 97 Paesi, servendo singoli individui e cliniche.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l’intelligenza artificiale (AI). L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.

Informazioni su Emirates Post Group

Emirates Post Group Company è una società per azioni pubblica della Emirates Investment Authority (EIA) che opera come entità commerciale nell'intero Paese. Gestisce la pianificazione della propria divisione postale operativa e delle relative controllate, che consistono in Emirates Post (il principale fornitore di servizi postali e di corriere espresso nella regione), Wall Street Exchange, Instant Cash ed Electronic Documents Centre. La Società, con sede a Dubai, è l'ente ufficiale responsabile della fornitura di tutti i servizi postali, di corriere e logistici negli Emirati Arabi Uniti.

