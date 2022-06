Dante Genomics gaat een partnership aan met Emirates Post om geavanceerde genomische diensten te leveren in VAE

Dutch French German Italian Spanish

NEW YORK, June 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emirates Post, het officiële postbedrijf en toonaangevende expresprovider in de VAE, is een partnership aangegaan met Dante Genomics, een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, om de beschikbaarheid van geavanceerde genomicadiensten in de hele VAE te bevorderen, in overeenstemming met de visie van de VAE om gezondheidstests voor iedereen toegankelijk te maken.



Het partnership volgt op de recente lancering van het kantoor en de activiteiten van Dante Genomics in de VAE. Volgens de overeenkomst zal Emirates Post testkits van Dante Labs ophalen en afleveren bij klanten in de VAE. Daarnaast zal Emirates Post Customer Happiness Centers aanwijzen als verkooppunt en aflever-/ophaalpunt voor de testkits. Genetische tests bieden gepersonaliseerde informatie over iemands algemene welzijn, zodat hij of zij zichzelf een gezondere levensstijl kan aanmeten.

Peter Somers, CEO van Emirates Post, zegt: “Wij zijn zeer verheugd dat Dante Genomics ons de uitbreiding van hun geavanceerde genomicadiensten in de VAE heeft toevertrouwd. Dit partnership benadrukt nog eens de naadloze dienstverlening die wij onze klanten bieden via ons bezorgnetwerk, dat het grootste van het land is. Met zijn klantgerichte en gevarieerde dienstenaanbod is Emirates Post een ideale bezorgpartner voor bedrijven die willen uitbreiden en duurzame oplossingen zoeken om ook de meest afgelegen gebieden te bereiken. Dankzij onze voorbeeldige dienstverlening hebben wij vertrouwen kunnen opbouwen en aan alle eisen van onze klanten en partners kunnen voldoen.”

Andrea Riposati, Group CEO van Dante Genomics, legt uit dat Emirates Posts de universele activiteiten heeft opgebouwd die nodig zijn om de universele toegang tot gezondheidszorg mogelijk te maken. “Samen kunnen we overal geavanceerde genomica leveren. We zijn vereerd om met Emirates Post samen te werken voor de logistiek en distributie van geavanceerde genomische diensten in de VAE. Emirates Post heeft bewezen een fantastische partner te zijn met een duidelijke visie op de democratisering van de toegang tot goederen, diensten en technologie voor alle mensen in de VAE", voegt hij toe.

Dante Genomics is een wereldleider op het gebied van genoomsequencing met de beste technologie in de gezondheidszorg om gepersonaliseerde preventieve gezondheidszorgoplossingen te bieden door diagnostische en preventie-instrumenten van de volgende generatie rechtstreeks aan te bieden aan consumenten en professionals in de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van propriëtaire software, gepatenteerde technologieën en geavanceerde sequencers zoals de Illumina NovaSeq 6000 en de PacBio Sequel IIe, heeft Dante Genomics de voordelen van het genomica aan individuen en klinieken in 97 landen verstrekt.

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Over Emirates Post Group

Emirates Post Group Company is een Publieke Naamloze vennootschap die onder de Emirates Investment Authority (EIA) ressorteert en als commerciële entiteit in de Emiraten actief is. Zij beheert de planning van haar operationele postafdelingen en dochterondernemingen, die bestaan uit Emirates Post - de grootste aanbieder van post- en expreszendingen in de regio, Wall Street Exchange, Instant Cash, en het Electronic Documents Centre. Het in Dubai gevestigde bedrijf is de officiële instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen voor alle post-, koeriers- en logistieke diensten in de VAE.

