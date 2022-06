English Finnish

CONSTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.6.2022 klo 08.30

CONSTI OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI UUDESTA OPTIO-OHJELMASTA



Consti Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Consti Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 250 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 250 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 3,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on 9,65 euroa per osake, mikä on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.2022–31.5.2022. Osakkeen merkintähinta alenee ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja/tai varojenjaon määrällä.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.7.2025–30.6.2026.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 250 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 2,33 euroa per optio-oikeus. Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 582 375 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black and Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 9,24 euroa, osakkeen merkintähinta 9,65 euroa, riskitön korko 1,51 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 3 vuotta ja volatiliteetti 33,6 %.

Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia jaetaan noin 26:lle hallituksen päättämälle johtoryhmän jäsenelle ja muulle avainhenkilölle.

Optio-oikeuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

