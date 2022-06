OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

23 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 22 June 2022 it had purchased a total of 101,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 101,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.96 Lowest price paid (per ordinary share) £4.802 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8701

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 442,891,270 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 442,891,270.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:51:03 GBp 93 496.00 XLON xHaAbisTGiE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:28 GBp 192 496.00 XLON xHaAbisT17e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:28 GBp 273 496.00 XLON xHaAbisT17g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:27 GBp 196 496.00 XLON xHaAbisT17T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:27 GBp 295 496.00 XLON xHaAbisT17V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:27 GBp 170 496.00 XLON xHaAbisT17z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:27 GBp 826 496.00 XLON xHaAbisT10H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:32:27 GBp 388 496.00 XLON xHaAbisT17$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:28:51 GBp 872 494.20 XLON xHaAbisTDzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 43 494.40 XLON xHaAbisTBpg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 94 494.40 XLON xHaAbisTBpi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 165 494.40 XLON xHaAbisTBpk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 131 494.40 XLON xHaAbisTBpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 570 494.40 XLON xHaAbisTBps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:27:28 GBp 296 494.20 XLON xHaAbisTBpz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:23:52 GBp 267 493.40 XLON xHaAbisUtnG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:23:52 GBp 240 493.40 XLON xHaAbisUtnA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:23:52 GBp 217 493.40 XLON xHaAbisUtnC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:23:52 GBp 221 493.40 XLON xHaAbisUtnE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:18:44 GBp 611 492.80 XLON xHaAbisUmP0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:18:44 GBp 152 493.00 XLON xHaAbisUmPx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:18:44 GBp 234 493.00 XLON xHaAbisUmPz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:16:32 GBp 125 492.40 XLON xHaAbisU$hK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:16:32 GBp 491 492.40 XLON xHaAbisU$hM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:14:30 GBp 1,303 491.60 XLON xHaAbisUz0b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:14:30 GBp 265 491.60 XLON xHaAbisUz0d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:14:30 GBp 1,575 491.60 XLON xHaAbisUz0f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:03:56 GBp 6 488.80 XLON xHaAbisUW7R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:03:50 GBp 400 488.80 XLON xHaAbisUWFX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:01:43 GBp 49 488.80 XLON xHaAbisUkSO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:01:43 GBp 272 488.80 XLON xHaAbisUkSQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 15:01:43 GBp 296 489.00 XLON xHaAbisUkSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:59:59 GBp 296 489.40 XLON xHaAbisUiJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:59:56 GBp 461 489.60 XLON xHaAbisUiSR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:59:09 GBp 388 489.60 XLON xHaAbisUjPQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:58:34 GBp 500 489.80 XLON xHaAbisUgPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:57:22 GBp 1,462 489.80 XLON xHaAbisUett OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:57:22 GBp 30 489.80 XLON xHaAbisUetv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:57:04 GBp 280 490.20 XLON xHaAbisUe9c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:57:04 GBp 276 490.20 XLON xHaAbisUeEE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:57:04 GBp 276 490.20 XLON xHaAbisUeEQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:52:37 GBp 70 489.20 XLON xHaAbisUIFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:52:37 GBp 950 489.20 XLON xHaAbisUIFH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:51:04 GBp 953 488.80 XLON xHaAbisUGqR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:46:16 GBp 634 487.80 XLON xHaAbisUTwM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:43:21 GBp 391 488.20 XLON xHaAbisUO46 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:43:20 GBp 171 488.40 XLON xHaAbisUO4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:43:20 GBp 389 488.40 XLON xHaAbisUO4L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:41:46 GBp 382 488.40 XLON xHaAbisU7YR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:41:45 GBp 874 488.60 XLON xHaAbisU7j2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:41:16 GBp 494 488.60 XLON xHaAbisU70f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:41:13 GBp 770 488.80 XLON xHaAbisU7D0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:38:25 GBp 421 488.60 XLON xHaAbisU2u9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:38:25 GBp 300 488.60 XLON xHaAbisU2uA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:38:25 GBp 425 488.60 XLON xHaAbisU2uC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:34:35 GBp 547 488.00 XLON xHaAbisUEj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:34:35 GBp 296 488.20 XLON xHaAbisUEj0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:34:09 GBp 1,092 488.20 XLON xHaAbisUE7Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:32:32 GBp 194 488.40 XLON xHaAbisUC@e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:32:32 GBp 102 488.40 XLON xHaAbisUC@g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:32:29 GBp 223 488.80 XLON xHaAbisUC6i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:32:29 GBp 404 488.40 XLON xHaAbisUC6p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:30:07 GBp 373 487.00 XLON xHaAbisUB5c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:30:07 GBp 484 487.20 XLON xHaAbisUB5e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:29:25 GBp 427 487.40 XLON xHaAbisU8$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:29:25 GBp 850 487.40 XLON xHaAbisU8$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:29:25 GBp 852 487.20 XLON xHaAbisU8$H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:20:10 GBp 165 486.20 XLON xHaAbisVmne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:15:15 GBp 371 487.00 XLON xHaAbisVzY6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:15:09 GBp 232 487.40 XLON xHaAbisVzkX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:15:09 GBp 64 487.40 XLON xHaAbisVzkZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:15:09 GBp 225 487.20 XLON xHaAbisVzlT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:15:09 GBp 3 487.20 XLON xHaAbisVzlV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:14:46 GBp 1 487.40 XLON xHaAbisVzyb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:14:46 GBp 771 487.40 XLON xHaAbisVzyZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:12:34 GBp 850 486.60 XLON xHaAbisVwTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:06:55 GBp 296 484.80 XLON xHaAbisVcEu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:04:09 GBp 305 486.20 XLON xHaAbisVav2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:04:09 GBp 160 486.40 XLON xHaAbisVav4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:04:09 GBp 280 486.40 XLON xHaAbisVav6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:00:08 GBp 363 487.80 XLON xHaAbisVYUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:00:06 GBp 877 488.20 XLON xHaAbisVYQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 14:00:06 GBp 383 488.00 XLON xHaAbisVYQY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:55:08 GBp 478 488.00 XLON xHaAbisVk4F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:54:30 GBp 222 488.20 XLON xHaAbisVlYW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:54:30 GBp 382 488.20 XLON xHaAbisVlZU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:50:32 GBp 131 488.20 XLON xHaAbisVgsB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:50:32 GBp 732 488.20 XLON xHaAbisVgsD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:50:32 GBp 420 488.00 XLON xHaAbisVgsG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:50:32 GBp 712 488.20 XLON xHaAbisVgsL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:44:09 GBp 876 488.20 XLON xHaAbisVfC3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:45 GBp 20 488.00 XLON xHaAbisVI5T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:45 GBp 400 488.00 XLON xHaAbisVI5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:44 GBp 53 488.20 XLON xHaAbisVI4n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:44 GBp 243 488.20 XLON xHaAbisVI4p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:42 GBp 839 488.40 XLON xHaAbisVI4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:37 GBp 674 488.40 XLON xHaAbisVI0u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:34:37 GBp 600 488.40 XLON xHaAbisVI0w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:32:30 GBp 188 488.00 XLON xHaAbisVJNq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:32:30 GBp 228 488.00 XLON xHaAbisVJNs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:31:15 GBp 296 487.80 XLON xHaAbisVGy4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:31:09 GBp 718 487.80 XLON xHaAbisVGxf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:08:20 GBp 227 486.40 XLON xHaAbisV4l8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:07:38 GBp 242 487.00 XLON xHaAbisV4vX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:07:38 GBp 329 486.80 XLON xHaAbisV4@T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:07:38 GBp 229 487.00 XLON xHaAbisV4@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:05:14 GBp 296 487.20 XLON xHaAbisV5v6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:02:04 GBp 78 486.20 XLON xHaAbisV2Om OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:02:04 GBp 225 486.20 XLON xHaAbisV2Oo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:02:04 GBp 402 486.40 XLON xHaAbisV2Oq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:00:15 GBp 318 486.60 XLON xHaAbisV3Bn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:00:15 GBp 54 486.60 XLON xHaAbisV3BP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 13:00:15 GBp 848 486.80 XLON xHaAbisV3BR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 486 486.80 XLON xHaAbisV1k5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 100 486.80 XLON xHaAbisV1k7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 330 487.00 XLON xHaAbisV1kh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 386 487.00 XLON xHaAbisV1kj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 765 487.00 XLON xHaAbisV1kp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:57:29 GBp 179 487.00 XLON xHaAbisV1kr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:50:41 GBp 578 486.80 XLON xHaAbisVCkh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:38:13 GBp 264 486.60 XLON xHaAbisV9ab OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:38:13 GBp 48 486.60 XLON xHaAbisV9ad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:38:13 GBp 272 486.60 XLON xHaAbisV9af OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:38:13 GBp 702 486.80 XLON xHaAbisV9ah OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:35:46 GBp 346 486.80 XLON xHaAbisV9P4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:35:46 GBp 533 487.00 XLON xHaAbisV9P6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:33:34 GBp 362 487.20 XLON xHaAbisOsBN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:33:34 GBp 366 487.40 XLON xHaAbisOsBP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:33:20 GBp 173 487.80 XLON xHaAbisOsG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:33:20 GBp 296 487.60 XLON xHaAbisOsGw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:33:20 GBp 649 487.80 XLON xHaAbisOsGy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:31:38 GBp 320 487.00 XLON xHaAbisOtEM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:31:38 GBp 577 487.20 XLON xHaAbisOtEO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:14:32 GBp 782 485.80 XLON xHaAbisO$zE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:13:35 GBp 169 486.40 XLON xHaAbisO$Jl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:13:35 GBp 225 486.40 XLON xHaAbisO$Jn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 12:02:18 GBp 334 485.40 XLON xHaAbisOvxC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:59:06 GBp 516 484.60 XLON xHaAbisOdpD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:56:55 GBp 296 484.80 XLON xHaAbisOap1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:56:55 GBp 411 484.80 XLON xHaAbisOaps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:54:29 GBp 81 485.80 XLON xHaAbisObz5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:54:29 GBp 294 485.80 XLON xHaAbisObz7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:54:29 GBp 181 485.40 XLON xHaAbisObzk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:52:52 GBp 581 487.00 XLON xHaAbisOYaV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:52:52 GBp 830 487.20 XLON xHaAbisOYdX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:51:06 GBp 82 487.60 XLON xHaAbisOYAE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:51:06 GBp 298 487.60 XLON xHaAbisOYAG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:51:06 GBp 29 487.60 XLON xHaAbisOYAI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:49:08 GBp 231 487.60 XLON xHaAbisOZCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:49:08 GBp 75 487.60 XLON xHaAbisOZCq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:42:16 GBp 219 486.80 XLON xHaAbisOlaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:42:16 GBp 144 486.80 XLON xHaAbisOlas OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:42:16 GBp 38 487.00 XLON xHaAbisOlau OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:42:16 GBp 483 487.00 XLON xHaAbisOlaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:04 GBp 484 486.60 XLON xHaAbisOiJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:04 GBp 62 486.60 XLON xHaAbisOiJd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:04 GBp 850 486.80 XLON xHaAbisOiJW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:04 GBp 284 487.00 XLON xHaAbisOiGS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:04 GBp 600 487.00 XLON xHaAbisOiGU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:00 GBp 673 487.00 XLON xHaAbisOiIK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:00 GBp 267 487.00 XLON xHaAbisOiIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:00 GBp 485 487.00 XLON xHaAbisOiIO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:38:00 GBp 552 486.80 XLON xHaAbisOiTc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:34:08 GBp 386 486.40 XLON xHaAbisOgKA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 11:08:10 GBp 688 485.00 XLON xHaAbisOVIa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:59:59 GBp 296 484.40 XLON xHaAbisORFK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:59:02 GBp 313 484.80 XLON xHaAbisOOrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:59:01 GBp 448 485.00 XLON xHaAbisOOq6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:55:57 GBp 391 483.80 XLON xHaAbisOPFP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:50:10 GBp 243 485.00 XLON xHaAbisO41a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:50:10 GBp 390 484.80 XLON xHaAbisO41j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:50:10 GBp 296 485.00 XLON xHaAbisO41l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:48:06 GBp 717 484.80 XLON xHaAbisO53U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:47:02 GBp 240 485.20 XLON xHaAbisO2c4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:44:08 GBp 11 484.60 XLON xHaAbisO3vw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:37:58 GBp 579 484.80 XLON xHaAbisOEqn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:37:58 GBp 296 484.80 XLON xHaAbisOErT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:44 GBp 100 485.20 XLON xHaAbisODff OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:44 GBp 196 485.20 XLON xHaAbisODfh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:40 GBp 426 485.80 XLON xHaAbisODgW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:40 GBp 297 485.60 XLON xHaAbisODgY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:40 GBp 41 485.40 XLON xHaAbisODhK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:40 GBp 403 485.40 XLON xHaAbisODhM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:31:40 GBp 296 485.60 XLON xHaAbisODhR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:29:49 GBp 10 485.60 XLON xHaAbisOA7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:25:58 GBp 231 485.80 XLON xHaAbisO8hl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:25:58 GBp 788 485.80 XLON xHaAbisO8ht OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:12:09 GBp 336 483.40 XLON xHaAbisPolc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:10:12 GBp 255 484.20 XLON xHaAbisPoRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:10:12 GBp 366 484.40 XLON xHaAbisPoRL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:06:04 GBp 497 484.60 XLON xHaAbisPmAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:02:27 GBp 462 484.80 XLON xHaAbisPnVZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 10:02:26 GBp 376 485.00 XLON xHaAbisPnV8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:57:18 GBp 241 485.20 XLON xHaAbisP$9F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:57:15 GBp 30 485.40 XLON xHaAbisP$KW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:57:15 GBp 288 485.40 XLON xHaAbisP$KY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:57:15 GBp 29 485.40 XLON xHaAbisP$LH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:55:16 GBp 171 485.60 XLON xHaAbisPyxh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:55:15 GBp 110 485.60 XLON xHaAbisPyx$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:55:15 GBp 403 485.80 XLON xHaAbisPyx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:55:03 GBp 640 486.40 XLON xHaAbisPy7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:54:55 GBp 575 486.40 XLON xHaAbisPyBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:43:43 GBp 281 485.00 XLON xHaAbisPc3t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:42:25 GBp 316 485.80 XLON xHaAbisPdjp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:42:19 GBp 296 486.00 XLON xHaAbisPdka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:42:19 GBp 296 486.00 XLON xHaAbisPdki OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:40:06 GBp 585 486.00 XLON xHaAbisPaZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:33:07 GBp 247 484.00 XLON xHaAbisPYO$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:31:32 GBp 360 484.20 XLON xHaAbisPZ5E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:31:32 GBp 582 484.40 XLON xHaAbisPZ5J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:31:21 GBp 144 484.40 XLON xHaAbisPZ1F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:25:45 GBp 369 485.00 XLON xHaAbisPkaI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:23:46 GBp 244 485.80 XLON xHaAbisPkS5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:23:46 GBp 350 486.00 XLON xHaAbisPkS9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:23:46 GBp 404 485.80 XLON xHaAbisPkSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:23:46 GBp 345 486.00 XLON xHaAbisPkSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:22:28 GBp 304 486.00 XLON xHaAbisPlBw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:22:27 GBp 276 486.00 XLON xHaAbisPlB0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:17:15 GBp 413 484.40 XLON xHaAbisPgtK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:15:07 GBp 315 484.80 XLON xHaAbisPhT4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:15:07 GBp 122 484.80 XLON xHaAbisPhT6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:15:06 GBp 624 485.00 XLON xHaAbisPhVB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:09:31 GBp 402 484.40 XLON xHaAbisPNAX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:09:30 GBp 577 484.60 XLON xHaAbisPNAr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:06:20 GBp 476 483.80 XLON xHaAbisPJaU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:06:20 GBp 15 483.80 XLON xHaAbisPJdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:03:24 GBp 342 484.00 XLON xHaAbisPHyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:03:05 GBp 492 484.20 XLON xHaAbisPH9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:02:17 GBp 84 484.00 XLON xHaAbisPUu4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 09:02:17 GBp 228 484.00 XLON xHaAbisPUu6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:59:09 GBp 378 483.40 XLON xHaAbisPSmh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:59:09 GBp 12 483.40 XLON xHaAbisPSmj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:58:52 GBp 296 483.60 XLON xHaAbisPS$I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:58:50 GBp 608 483.60 XLON xHaAbisPS@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:52:11 GBp 156 483.60 XLON xHaAbisPPRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:52:08 GBp 463 483.80 XLON xHaAbisP6XQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:52:07 GBp 608 484.00 XLON xHaAbisP6Wi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:47:09 GBp 470 484.40 XLON xHaAbisP4M5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:47:09 GBp 568 484.40 XLON xHaAbisP4MI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:47:02 GBp 192 485.00 XLON xHaAbisP4TW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:47:02 GBp 463 485.00 XLON xHaAbisP4IS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:47:02 GBp 315 485.00 XLON xHaAbisP4IU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:46:03 GBp 270 484.60 XLON xHaAbisP5r6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:46:03 GBp 234 484.60 XLON xHaAbisP5r8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:41:30 GBp 249 484.00 XLON xHaAbisP0fk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:41:30 GBp 360 484.20 XLON xHaAbisP0fm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:39:41 GBp 341 484.80 XLON xHaAbisP1gb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:39:41 GBp 96 484.80 XLON xHaAbisP1gd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:36:50 GBp 210 485.40 XLON xHaAbisPEMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:36:50 GBp 206 485.40 XLON xHaAbisPEMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:36:49 GBp 477 485.40 XLON xHaAbisPEHO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:33:19 GBp 296 484.00 XLON xHaAbisPCHU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:30:56 GBp 475 483.00 XLON xHaAbisPA4D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:30:56 GBp 296 482.60 XLON xHaAbisPA4G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:30:54 GBp 10 483.00 XLON xHaAbisPA6j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:30:54 GBp 427 483.00 XLON xHaAbisPA6l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:28:40 GBp 406 483.00 XLON xHaAbisP9bn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:23:13 GBp 342 482.00 XLON xHaAbisQrph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:23:13 GBp 7 482.00 XLON xHaAbisQrpj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:22:12 GBp 130 482.60 XLON xHaAbisQoPh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:22:12 GBp 193 482.60 XLON xHaAbisQoPl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:22:12 GBp 462 482.80 XLON xHaAbisQoPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:22:12 GBp 405 483.20 XLON xHaAbisQoPy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:19:48 GBp 296 483.00 XLON xHaAbisQnD9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:16:12 GBp 98 482.80 XLON xHaAbisQy2S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:16:12 GBp 209 482.80 XLON xHaAbisQy2U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:16:12 GBp 405 483.00 XLON xHaAbisQyDh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:16:12 GBp 441 483.00 XLON xHaAbisQyDZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:13:08 GBp 358 480.80 XLON xHaAbisQwRf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:12:07 GBp 212 480.80 XLON xHaAbisQxU2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:12:07 GBp 11 480.80 XLON xHaAbisQxU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:11:58 GBp 405 480.20 XLON xHaAbisQuj4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:06:06 GBp 297 481.00 XLON xHaAbisQbCL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:06:06 GBp 426 481.20 XLON xHaAbisQbCN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:03:47 GBp 490 480.40 XLON xHaAbisQZEs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:02:00 GBp 215 481.80 XLON xHaAbisQXyh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:02:00 GBp 246 481.80 XLON xHaAbisQXyj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 22-Jun-2022 08:01:47 GBp 661 482.00 XLON xHaAbisQX6v

END