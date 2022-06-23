全球公認的 ROSEN LAW FIRM 鼓勵蒙受損失的 Riskified Ltd. 投資者在 7 月 1 日證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – RSKD

紐約, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據及／或可追溯至與 Riskified Ltd. (NYSE: RSKD) 於 2021 年 7 月 28 日或前後進行的首次公開招股（「IPO」或「發售」）相關的註冊聲明購入該公司證券的購買者，2022 年 7 月 1 日是首席原告人截止日期的重要日子。



何事：如果您依據及／或可追溯至公司的 IPO 購買了 Riskified 證券，您可能有權通過應急費用安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：要參與 Riskified 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5896 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 7 月 1 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，公司發佈的 IPO 註冊聲明準備粗疏，因此包含對重大事實的不實陳述或未說明其他必要的事實，未能避免該陳述帶有誤導訊息，並且未有按照有關其編制的規則和條例編制。具體來說，IPO 註冊聲明對重大事實作出不準確陳述，因為他們未能披露 IPO 當時存在的以下不良事實：(1) 隨著 Riskified 擴大用戶群，Riskified 機器學習平台品質有所下降（而非按註冊聲明所述），原因有數個，其中包括與新加入商家和進入新地區和行業相關的演算法不準確；(2) Riskified 將其客戶群擴展到欺詐率較高的行業，包括與加密貨幣和匯款業務的合作夥伴關係，而 Riskified 在其中的經驗有限，因此這項擴展對 Riskified 機器學習平台的有效性產生了負面影響；(3) 因此，Riskified 在 2021 年第三個財政季度遭受大幅增加的退款和收入成本，以及更少的毛利潤和毛利率；(4) 因此，註冊聲明關於 Riskified 的歷史財務和營運指標的陳述以及所謂的市場機會的陳述，並未準確反映 Riskified 在公開招股前及期間的實際業務、營運、財務業績及波動軌跡，均屬重大虛假和誤導，而且缺乏事實依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Riskified 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5896 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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