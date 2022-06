MacGregor sai merkittävän jatkotilauksen RoRo-laitteistojen toimituksesta neljään innovatiiviseen PCTC-alukseen

English Finnish

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. KESÄKUUTA 2022 KLO 10.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän lisätilauksen RoRo-laitteistojen toimittamisesta neljään Höegh Autolinersin Aurora-luokan autoja ja raskaita ajoneuvoja kuljettavaan PCTC-alukseen. Aluksilla on valmius erilaisten polttoaineiden käyttöön ja päästöttömyyteen. Höegh Autoliners on hankkimassa yhteensä kahdeksaa uutta Aurora-luokan alusta, jotka kaikki rakentaa China Merchant Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd. MacGregor toimittaa RoRo-laitteet kaikkiin näihin aluksiin.

Uusi tilaus on arvoltaan yli 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se on kirjattu Cargotecin vuoden 2022 toisen neljänneksen tilauskantaan. Kahdeksan aluksen kokonaistilauksen viides ja kuudes alus toimitetaan vuoden 2025 toisen vuosipuoliskon aikana, ja seitsemäs ja kahdeksas alus vuoden 2026 toisen vuosipuoliskon aikana.

Alukset suunnittelee China Merchants Industries -yhtiön omistama turkulainen Deltamarin. Aurora-luokan alukset voivat kuljettaa jopa 9 100 ajoneuvoa. Ne ovat maailman suurimpia ja ympäristöystävällisimpiä ajoneuvonkuljetusaluksia. Alustyypillä on DNV:n luokituksen mukainen valmius ammoniakki- ja metanolipolttoaineiden käyttöön.

MacGregorin toimitus sisältää suuren perärampin ja -oven, sivurampin ja oven, sisäisten ramppijärjestelmien sekä nostettavien autokansien suunnittelun, toimituksen ja asennuksen tuen kaikkiin neljään alukseen.

Alusten vahvistetut kannet ja sisäiset ramppijärjestelmät mahdollistavat sähköisten ajoneuvojen kuljettamisen kaikilla kansilla. Tilaukseen sisältyvä MacGregorin patentoima lastintarkkailujärjestelmä lisää ramppien tehokkuutta ja lisää joustavuutta raskaamman lastin kuormaamisessa.

“On suuri ilo, että tukemme Höegh Autolinersille laajenee neljästä kahdeksaan Aurora-luokan alukseen, jotka vievät kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

“Höegh Autoliners haluaa olla vihreä kumppani syvän meren liikenteessä, ja olemme sitoutuneet rakentamaan ympäristöystävällisempää tulevaisuutta läheisessä yhteistyössä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Uusien Aurora-alusten rakennuttaminen on ratkaiseva askel sitoutumisessamme nollapäästöisyyteen vuoteen 2040 mennessä. Olemme iloisia siitä, että yhteistyömme MacGregorin kanssa jatkuu Aurora-luokan alusten parissa. MacGregorin teknologia ja osaaminen on huippuluokkaa, mikä varmistaa, että aluksemme rakennetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti”, sanoo Andreas Enger, Höegh Autolinersin toimitusjohtaja.

Lisätiedot:

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

Puh. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com

Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor

Puh. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com

MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi





Liitteet