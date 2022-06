Communiqué de mise à disposition de la Note en Réponse et du document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables » relatifs à Hiolle Industries

Le présent communiqué a été établi et diffusé par Hiolle Industries en application des dispositions des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).



En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de la décision de conformité en date du 21 juin 2022, apposé le visa n°22-235 sur la note en réponse relative à l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la société Hiolle Industries initiée par la société Hiolle Développement.



Le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables » de Hiolle Industries a été déposé auprès de l’AMF le 22 juin 2022 et mis à la disposition du public le 23 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.



La note en réponse et le document « Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables » de Hiolle Industries sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Hiolle Industries (www.hiolle-industries.com puis onglet « Finance » et rubrique « Informations réglementées »), et peuvent être obtenus sans frais auprès de :



- HIOLLE INDUSTRIES, 9, avenue Marc Lefranc, ZAC de Valenciennes-Rouvignies 59121 Prouvy ;



Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.



