ForFarmers N.V.: Chris Deen benoemd tot CEO tijdens Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.

Lochem, 23 juni 2022



Chris Deen benoemd tot CEO tijdens Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.



De aandeelhouders van ForFarmers hebben vandaag besloten de heer C.N. Deen per 1 juli 2022 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur.

Dit besluit werd genomen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. die vandaag is gehouden en door aandeelhouders per audiowebcast kon worden gevolgd. Chris Deen zal de functie van Chief Executive Officer (CEO) gaan vervullen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’, Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.

ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2021 circa €2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.





