Exploration Brunswick annonce les résultats de son assemblée annuelle

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir de de fournir les résultats de son assemblée annuelle (« AGA ») tenue le 22 juin 2022.



Les actionnaires détenant un total de 62 309 179 actions ordinaires de la Société ont participé à l’AGA en personne ou étaient représentés par une procuration, représentant environ 47.1 % des 131 381 712 actions ordinaires émises et en circulation.

Robert Wares, Amy Satov, Jeffrey Hussey, Pierre Colas, Mathieu Savard et André Lebel ont été réélu au conseil d’administration. Les actionnaires ont également réélu Raymond Chabot Grant Thorton à titre d’auditeur pour la prochaine année financière

La Société a également approuvé l’octroi d’un total de 2 500 000 options d’achat d’actions incitatives aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants de la Société. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions accordées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de cinq ans à un prix d’exercice de 0,21 $. Les options d’achat d’actions ont été accordées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l’étain, le nickel et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.