English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 23.6.2022 klo 14:30



Next Games Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn on määrätty välimies.

Next Games Oyj:n (”Next Games”) saaman tiedon mukaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on 20.6.2022 määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden Next Gamesin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa asianajaja Petra Kiurunen.

Kuten aiemmin on julkistettu, Netflix, Inc. on käynnistänyt osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn kaikkien Next Gamesin vähemmistöosakkeiden lunastamiseksi 9.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle ja lunastusmenettelyyn on 24.5.2022 määrätty uskotuksi mieheksi professori Matti J. Sillanpää.



Next Games Oyj

Lisätietoja:

Saara Bergström, viestintäjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

Media: press@nextgames.com

Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098





Tietoa Next Gamesista

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.