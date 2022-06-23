无论是作为单一疗法还是与单一低剂量抗PD-1联合使用，Vaccitech的VTP-300都可持续降低慢性乙型肝炎患者的表面抗原

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VTP-300无论是作为一种单药，或是与一种低剂量纳武单药给药联合使用，均未出现与治疗相关的严重不良事件和罕见的短暂性转氨酶升高现象。



在接受VTP-300作为单药治疗或在增强剂量下与单一低剂量纳武联合使用的一些患者中，可以看到乙型肝炎表面抗原（HBsAg）呈现有意义且持久减少。在HBsAg基准较低的患者中，下降最为突出。

接受VTP-300单药治疗或与低剂量纳武单抗联合使用以及HBsAg下降大于0.5 log 10 的所有患者在上次测量之前（最后一次给药8个月后）均出现HBsAg持久降低。

在服用VTP-300之后，观察到针对所有编码抗原的强大T细胞反应（通过一夜的刺激进行测量），特别是标记的CD8+ T细胞占主导，据我们所知，任何其他免疫疗法都从未实现过这一点。

英国牛津, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaccitech plc（纳斯达克股票代码：VACC），一家从事发现和开发治疗和预防传染病、癌症和自体免疫疾病的新型免疫疗法和疫苗的临床阶段生物制药公司，今天宣布对HBV002研究（ NCT04778904 ）的安全性和疗效数据中期分析进行更新，该信息由牛津大学肝病和实验医学教授Ellie Barnes在2022年EASL国际肝病大会TM上以海报形式宣布。

截止到5月9日对39例至少随访3个月的患者分析显示，VTP-300作为一种单药或在剂量增加时与单一低剂量纳武联合以安全方式使用后，没有出现与治疗相关的严重不良事件，两名患者出现轻度、快速缓解的转氨酶升高现象。

在VTP-300单药治疗组中，在所有三名HBsAg基准低于50 IU/mL的患者中，均出现了有意义和持久的HBsAg降低。这三名患者在上次VPT－30给药2个月后分别下降了0.7、0.7和1.4 log 10 。在最后一次服用VTP-300后的5或8个月的最新随访中，所有3名患者的这些显著下降仍持续存在。

对于接受VTP-300在增强剂量下与单一低剂量纳武联合用药的前八名患者来说，HBsAg的平均降低幅度在6个月时超过1 log 10 ，这一影响持续存在，在最后一次服用VTP-300 8个月后，平均下降1.15 log 10 。在HBsAg基准低于1000 IU/mL的患者中，这种影响最为明显。 该组中有一名患者出现了无法检测到的HBsAg水平，在服用最后一剂VTP-300后持续了8个月。

在接受两剂MVA-HBV或两剂VTP-300同时接受低剂量纳武单抗的患者中，未见≥1 log 10 的减少。在进行中期分析后，这两组的用药被暂停。

香港大学中国医学院名誉临床教授 Henry Chan博士表示：“免疫系统可能是实现持久HBsAg减少的一个必要组成部分，这可能导致慢性乙型肝炎（CHB）患者的功能性治愈。这一令人兴奋的初步数据支持VTP-300作为免疫疗法的潜力，可刺激抗原特异性免疫反应，并可成为功能治疗方案的关键组成部分。我期待关注未来的临床和联合开发。” Henry Chan博士是Vaccitech的科学顾问，但不直接参与HBV002的研究。

在服用VTP-300之后，观察到对所有编码抗原（核心蛋白、聚酶和表面抗原）的强大T细胞反应（通过一夜的刺激进行测量），特别是标记的CD8+ T细胞占主导地位。

Vaccitech首席科学官Thomas Evans医学博士表示：“VTP-300用药8个月后强大的T细胞反应和明显且持久的HBsAg降低效果引人注目。我们相信，我们在HBsAg起始水平较低的患者中观察到的显著效果支持与Arbutus Biopharma的siRNA、AB-729的合作研究，在该研究中，大多数接受治疗的患者的HBsAg下降到了100 IU/mL以下。”

HBV002研究的患者招募已经完成，已招募55名患者。预计将在2022年底为所有患者提供6个月随访时间点的最新中期分析。

计划在多个国家进行试验，研究低剂量纳武单抗和VTP-300（ NCT053481 ）MVA增强成分的额外剂量的给药时机，预计第一名患者将在2022年第三季度给药。

HBsAg是慢性乙型肝炎病毒（HBV）感染的一个标志。目前接受标准HBV治疗的患者中，只有不到10%的患者实现了显著而持续的HBsAg降低或减少，这是一种与是否有效治愈此疾病相关的状况。 慢性HBV的关键在于免疫系统因大量HBV蛋白表达导致免疫前置不足和/或异常免疫耐受性不足而无法清除病毒。参与该领域的许多人认为，将免疫刺激剂与HBV蛋白抑制剂相结合，有可能促使对HBV进行功能性治愈，这是有意义的。

演讲详情

海报标题： 异源ChAdOx1-HBV/MVA-HBV治疗性疫苗（VTP-300）作为单一疗法以及与小剂量纳武单抗联合应用于病毒抑制CHB患者的核苷类似物的1b/2a期研究

海报编号： SAT-428

报告人 ：牛津大学纳菲尔德医学系肝病和实验医学教授Ellie Barnes

摘要： 3328

关于 HBV002

HBV002是一项开放标签试验，用于评估采用核苷疗法抑制HBV DNA的慢性HBV患者中ChAdOx1-HBV和MVA-HBV（VTP-300）的安全性、免疫原性与初步疗效，无论是否使用低剂量的纳武单抗。

截至2022年6月22日，已招募55名患者，没有关于安全信号或疫苗相关严重不良事件的报告。

2021年10月肝脏会议®上所公布的 源自 一项 前期 HBV002 期中 分析 的的数据 表明，VTP-300诱导抗原特异性T细胞对所有抗原的反应，与只在HBV001中采用ChAdOx1-HBV进行的健康对照者相比，对核心和聚合酶的反应率增加，表现出对表面抗原的较大反应。与HBV001的结果相同，在大多数患者中都检测出了T细胞对基因型D-特异性肽的交叉反应。

关于VTP-300

VTP-300是一种在初免-加强方案下给药的新型免疫疗法，即用腺病毒（ChAdOx1）使免疫系统具有基础免疫能力，然后用痘病毒（MVA）加强免疫系统。这两种载体均经过修饰，以提高安全性，增强其诱导的免疫反应，并包括各种HBV特异性抗原，涵盖核心、聚合酶和表面抗原。迄今为止产生的临床数据表明，这种方案通常安全且耐受性良好，每个抗原都会刺激抗原特异性T细胞反应，并且在单独采用这种方案时，或者当与低剂量的纳武利尤单抗联合使用时，乙型肝炎表面抗原会有明显减少。

关于 Vaccitech plc.

Vaccitech（以下简称为“公司”）是一家临床阶段生物制药公司，主要从事发现和开发新型免疫疗法以治疗慢性传染病、癌症、自身免疫力以及免疫系统的T细胞臂被认为具有重要医治作用的疾病。公司的专有平台包括改良猿腺病毒载体（ChAdOx1和ChAdOx2），以及经验证的改良安卡拉痘苗（MVA）和合成纳米粒子技术（SNAPvax™和Syntholytic™）等其他病毒载体。与其他技术和方法相比，混合匹配方法（异源初免-加强）中不同技术的组合可持续产生明显更多的T细胞数量。公司拥有广泛的实体瘤、慢性病毒感染和一些预防性病毒疫苗项目临床及临床前阶段治疗项目管线。Vaccitech与牛津大学共同发明了一种新冠肺炎疫苗，目前已获准在许多地区推广使用，并通过牛津大学科技创新公司（OUI）在全球范围内对阿斯利康（AstraZeneca）进行独家授权。Vaccitech有权借助OUI从阿斯利康获得所有里程碑和版税收入分成。

前瞻性 陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》修正案中定义的前瞻性陈述，包括但不限于在以下方面的明示或暗示声明：该公司的商业计划及目标，包括ChAdOx1-HBV和ChAdOx1-HBV/MVA-HBV（VTP-300）以及低剂量纳武单抗联合用药的临床试验结果、VTP-300的持续开发，以及VTP-300的潜在治疗效果及预期患者人群。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“未来”、“潜在”、“继续”和类似表达旨在标示前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些标示词。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预测和信念，并会受到多种风险、不确定性和重要因素的影响，可能导致实际事件或结果与本新闻稿所含任何前瞻性陈述中明示或暗示的情况存在差异，其中包括但不限于：公司产品开发活动、计划中和进行中临床试验的成功与否、成本及耗时；公司执行其战略的能力；监管变化；公司为其运营提供资金的能力；当前新冠疫情对公司临床试验及临床前研究的影响；以及公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中所阐述的其他风险，包括其截至2021年12月31日的10-K年度报告表，2022年第一季度10-Q表季度报告以及向SEC提交的后续文件。警示：前瞻性陈述仅适用于发布当日，请不要过度依赖这些陈述。公司概不承担为反映此类陈述所基于的预测、活动、条件或者环境的变化，或者可能造成实际结果与本陈述中所述内容产生差异的变化而公开更新或者修改此类陈述的义务。

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