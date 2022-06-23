Vaccitech 的 VTP-300 作為單藥治療和與單次低劑量抗 PD-1 聯合使用均可誘導慢性乙型肝炎患者的表面抗原持續減少

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VTP-300 作為單藥治療和與單次給藥的低劑量納武利單抗聯合使用時，沒有出現與治療相關的嚴重不良事件和罕見的短暫性轉氨酶升高。



在一些接受 VTP-300 作為單藥治療或與單次低劑量納武利單抗作加強劑量聯合治療的患者中，可觀察到乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 顯著和持久降低。在乙型肝炎表面抗原基線較低的患者中，下降最為顯著。

所有接受 VTP-300 單藥治療或與低劑量納武利單抗聯合使用且乙型肝炎表面抗原下降大於 0.5 log 10 的患者，直到最後一次測量（最後一次給藥後長達 8 個月），其乙型肝炎表面抗原持續下降。

在 VTP-300 給藥後觀察到對所有編碼抗原的強烈 T 細胞反應（過夜刺激測量），特別是對於標記的 CD8+ T 細胞優勢明顯，據我們所知，這從未透過任何其他免疫治療劑實現。

英國牛津, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaccitech plc (NASDAQ: VACC) 是一家臨床階段生物製藥公司，致力研發用於治療和預防傳染病、癌症和自身免疫性疾病的新型免疫療法和疫苗。今天宣佈更新 HBV002 研究 ( NCT04778904 ) 的安全和有效性中期數據分析，並由牛津大學肝病學和實驗醫學教授 Ellie Barnes 教授在 2022 年「EASL International Liver CongressTM」（歐洲肝臟研究學會國際肝病大會）上將其作為海報演示。

更新的分析數據截止日期為 5 月 9 日，現在包括 39 名至少接受 3 個月跟進的患者，顯示 VTP-300 當時作為單藥治療或與單次低劑量納武利單抗作加強劑量聯合使用時是安全，沒有出現與治療相關的嚴重不良事件。而有兩名患者出現輕度、快速緩解的轉氨酶升高。

在 VTP-300 單藥治療組中，所有 3 名乙型肝炎表面抗原基線低於 50 IU/mL 的患者均觀察到乙型肝炎表面抗原顯著且持久降低。這 3 名患者在最後一劑 VTP-300 後兩個月分別下降 0.7、0.7 和 1.4 log 10 。在最後一劑 VTP-300 後 5 或 8 個月的最後一次跟進中，在所有 3 名患者中持續存在這些顯著下降情況。

就接受 VTP-300 與單次低劑量納武利單抗作加強劑量聯合使用的首 8 名患者，在 6 個月時，其乙型肝炎表面抗原平均降低超過 1 log 10 ，而這種影響持續存在，最後一劑 VTP-300 給藥後 8 個月，平均下降了 1.15 log 10 。這種效果在乙型肝炎表面抗原基線低於 1,000 IU/mL 的患者中最為顯著。 該組中的一名患者出現不可檢測的乙型肝炎表面抗原水平，在最後一劑 VTP-300 後持續了 8 個月。

在接受了兩劑改良型安卡拉痘苗-乙型肝炎病毒 (MVA-HBV)，或在接受低劑量納武利單抗和兩劑 VTP-300 的患者中，觀察到沒有減少 ≥1 log 10 。這兩組在中期分析後停止。

香港中文大學醫學院名譽臨床教授 Henry Chan 醫生表示：「免疫系統可能是使乙型肝炎表面抗原持久消失的必要組成部分，這可能會為慢性乙型肝炎患者帶來功能性治愈效果。」 這令人興奮的初步數據支援 VTP-300 作為一種免疫治療的潛力，它可以刺激抗原特異性免疫反應，並可能成為功能性治愈方案的關鍵組成部分。我期待關注未來的臨床和聯合用藥發展。」 Henry Chan 醫生是 Vaccitech 的科學顧問，但沒有直接參與 HBV002 研究。

在 VTP-300 給藥後觀察到對所有編碼抗原（核心蛋白、聚合酶和表面抗原）的強烈 T 細胞反應（過夜刺激測量），標記的 CD8+ T 細胞優勢明顯。

Vaccitech 科學總監 Thomas Evans 醫學博士表示：「在 VTP-300 給藥 8 個月後，強大的 T 細胞反應和明顯持久降低乙型肝炎表面抗原十分顯著。我們相信在乙型肝炎表面抗原起始水平較低的患者中觀察到的顯著效果支持與 Arbutus Biopharma 合作的 siRNA AB-729 研究，其中大多數治療患者的乙型肝炎表面抗原已降低至 100 IU/mL 以下。」

HBV002 研究的患者納入已完成，共有 55 名患者登記。預計在 2022 年底對所有患者在 6 個月的跟進時間點進行更新的中期分析。

計劃在多個國家／地區開展一項試驗，研究低劑量納武利單抗和 VTP-300 改良型安卡拉痘苗 (MVA) 增強成分的額外劑量 ( NCT05343481 )，預計在 2022 年第三季度為首名患者給藥。

乙型肝炎表面抗原是慢性乙型肝炎病毒 (HBV) 感染的標誌。接受當前乙型肝炎病毒標準治療的患者中，只有少於 10% 患者的乙型肝炎表面抗原明顯、持續降低或消失，這種狀態與疾病的功能性治愈相關。 慢性乙型肝炎病毒的癥結在於，由於免疫啟動不足及／或由於大量乙型肝炎病毒蛋白表達導致免疫耐受異常，免疫系統無法清除病毒。許多參與該領域的人認為，將免疫刺激劑與乙型肝炎病毒蛋白抑制劑結合使用，以潛在引發乙型肝炎病毒的功能性治愈是有意義的。

演示詳情

海報標題：異源 ChAdOx1-HBV／MVA-HBV 治療性疫苗 (VTP-300) 作為單藥治療並與低劑量納武利單抗聯合用於使用核苷（酸）類似物病毒抑制慢性乙型肝炎患者的第 1b/2a 期研究

海報編號：SAT-428

講者：牛津大學納菲爾德醫學系肝病學和實驗醫學教授 Ellie Barnes 教授

摘要：3328

關於 HBV002

HBV002 是一項開放標籤試驗，旨在評估 ChAdOx1-HBV 和 MVA-HBV (VTP-300) 聯合或不聯合使用低劑量納武利單抗時，在核苷（酸）治療中乙型肝炎病毒 DNA 受到抑制的慢性乙型肝炎病毒患者中的安全性、免疫原性和初步療效。

截至 2022 年 6 月 22 日，已納入 55 名患者，未報告涉及安全性訊號或疫苗相關的嚴重不良事件。

來自先前在 2021 年 11 月於 AASLD The Liver Meeting® 上發表的 HBV002 中期數據分析表明，與在 HBV001 中單獨接受 ChAdOx1-HBV 的健康對照組相比，VTP-300 誘導了對所有抗原的抗原特異性 T 細胞反應，對核心和聚合酶的反應升高，後者對表面抗原的反應更大。與 HBV001 結果相同，在大多數患者中測量了 T 細胞對基因型 D 特異性肽的交叉反應。

關於 VTP-300

VTP-300 是一種新型免疫療法，以初免-增強方案給藥，其中免疫系統用腺病毒 (ChAdOx1) 啟動，並以水痘病毒 (MVA) 來加強。兩種載體都經過修改以提高安全性，增強其誘導的免疫反應，並包括乙型肝炎病毒特異性抗原，包括核心、聚合酶和表面抗原。到目前為止的臨床數據表明，這種方案通常是安全和耐受性良好的，抗原特異性 T 細胞對每種抗原的反應都受到刺激，當單獨使用該方案或與低劑量的納武利單抗聯合使用時，乙型肝炎表面抗原顯著降低。

關於 Vaccitech plc.

Vaccitech（「公司」）是一家臨床階段的生物製藥公司，主要從事發現和開髮用於治療慢性傳染病、癌症、自身免疫和疾病的新型免疫療法，其中 T 細胞臂免疫系統被認定是扮演著重要的角色。公司的專有平台包括改良的猿腺病毒載體（ChAdOx1 和 ChAdOx2），其他病毒載體包括經過充分驗證的改良型安卡拉痘苗 (MVA) 和合成納米粒子技術（SNAPvax™ 與 Syntholytic™）。與其他技術和方法相比，不同技術在混合和匹配方法（heterologous prime-boost 異源初始增強）中的組合始終產生顯著更高數量的 T 細胞。該公司擁有廣泛的臨床和臨床前階段治療方案，用於治療實體腫瘤、慢性病毒感染，以及一些預防病毒疫苗方案。Vaccitech 與牛津大學共同發明了一種 2019 冠狀病毒病疫苗，現已獲准在許多地區使用，並透過牛津大學創新 (OUI) 在全球獨家授權給阿斯利康 (AstraZeneca)。Vaccitech 有權從 OUI 從阿斯利康獲得的所有里程碑和特許權使用費收入中分享。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述，包括但不限於關於以下內容的明示或暗示陳述：公司的業務計劃和目標，包括 ChAdOx1-HBV 的臨床試驗 以及 ChAdOx1-HBV/MVA-HBV (VTP-300) 和低劑量納武利單抗聯合使用，VTP-300 的持續發展以及 VTP-300 的潛在治療效果和預期患者群體。「也許」、「將會」、「可會」、「應會」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「打算」、「相信」、「估計」、「預料」、「預測」、「未來」、「潛在」、「繼續」等詞彙和類似表達，旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本新聞稿中的任何前瞻性陳述均基於管理層當前的預期和信念，並受到眾多風險、不確定性和重要因素的影響。這些風險、不確定性和重要因素可能導致實際事件或結果與在本新聞稿中所包含的任何前瞻性陳述所明示或暗示的情況存在重大差異，包括但不限於：公司產品開發活動以及計劃和正在進行的臨床試驗的成功、成本和時間安排；公司執行其策戰略的能力；監管發展；公司為其營運提供資金的能力；當前 2019 冠狀病毒病疫情將對公司的臨床試驗和臨床前研究產生的影響；以及公司向證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中確定的其他風險，包括其截至 2021 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告和 2022 年第一季度 10-Q 表格季度報告以及隨後向 SEC 提交的文件。公司提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈的日期。公司明確表示不承擔任何以公開更新或修改任何此類陳述的義務，以反映預期或任何此類陳述可能基於的事件、條件或情況的任何變化，或可能影響實際結果與前瞻性陳述中所述結果不同的可能性。

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