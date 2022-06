Mille raisons de rire… À lire dans le numéro juillet-août 2022 du magazine Québec Science

MONTRÉAL, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans son plus récent numéro, le magazine Québec Science propose un dossier spécial sur le rire, un sujet très sérieux pour de nombreux chercheurs.



« Le rire et sa version extrême, le fou rire, comptent assurément parmi les sensations les plus agréables de l’expérience humaine. La psychologie, les neurosciences et même les chercheurs en communication animale s’y intéressent ; ces vocalisations en ont long à dire! » - extrait du magazine Québec Science, numéro de juillet-août 2022, en kiosque dès aujourd’hui.

Aux origines du rire

D’où viennent ces cris de joie incontrôlés qui nous empêchent de respirer ? De loin, répondent les spécialistes de l’évolution. Le rire serait ainsi un produit de la sélection naturelle ! Par Marine Corniou

De quoi rit-on ?

Des comédies athéniennes aux gags sur la guerre en Ukraine, l’humour et le rire n’ont jamais cessé de susciter le scandale, mais aussi la réflexion… Par Raphaëlle Derome

L’arme secrète des bébés

Ils sont trop jeunes pour comprendre nos blagues. Pourquoi les bébés rient-ils autant? Par Raphaëlle Derome

À découvrir également ce mois-ci :

Plus d’un siècle après avoir sombré, la célèbre épave de l’Endurance a été retrouvée en Antarctique.





Le sable est l’ingrédient de base d’une myriade de matériaux. On le croyait inépuisable, mais on pourrait bientôt en manquer.





Et bien plus encore!



